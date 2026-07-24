Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στη Λευκίμη Σουφλίου
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Σουφλί

Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στη Λευκίμη Σουφλίου

Στην κατάσβεση επιχείρησαν 32 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 7 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο

Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στη Λευκίμη Σουφλίου
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Xωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που έκαιγε από τις 14:00 το μεσημέρι της Παρασκευής σε δασική έκταση στην περιοχή της Λευκίμης του Δήμου Σουφλίου.

Οι συνεχείς ρίψεις νερού τόσο από τις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις όσο και από τα εναέρια μέσα σε συνδυασμό και με τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή, ασθενής βροχόπτωση από το απόγευμα και άπνοια, απέτρεψαν την εξάπλωση της φωτιάς η οποία πριν ακόμη τη δύση του ηλίου δεν εμφάνιζε κανένα ενεργό μέτωπο.

Στο σημείο παραμένει καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας τμήμα των επίγειων πυροσβεστικών δυνάμεων για το φόβο αναζωπυρώσεων.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 32 πυροσβέστες με επτά οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και υδροφόρες του Δήμου Σουφλίου ενώ από αέρος έκαναν ρίψεις 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Έβρου.
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