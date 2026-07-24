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Παράσταση στην ανακρίτρια δήλωσε η οικογένεια του Σταύρου Γεωργίου: «Ίσως υπάρχουν και άλλοι ένοχοι και άλλο κίνητρο»
Παράσταση στην ανακρίτρια δήλωσε η οικογένεια του Σταύρου Γεωργίου: «Ίσως υπάρχουν και άλλοι ένοχοι και άλλο κίνητρο»
Ο παραστάτης της οικογένειας Γεωργίου ανέφερε, σε δήλωσή του, ότι πρέπει να συνεχιστεί η έρευνα για την άγρια δολοφονία
«Θα ζητήσουμε την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης δολοφονίας του Σταύρου Γεωργίου. Ενδεχομένως υπάρχουν και άλλοι ένοχοι. Το κίνητρο της δολοφονίας ίσως δεν είναι αυτό που παρουσιάζεται», δήλωσε ο δικηγόρος Νίκος Γαλάνης που εκπροσωπεί την οικογένεια του εκλιπόντος, η οποία δήλωσε σήμερα παρούσα στην ανακρίτρια που χειρίζεται τη δικογραφία για το άγριο έγκλημα.
Ο κ. Γαλάνης υπέβαλε στην ανακρίτρια εκ μέρους των συγγενών του 73χρονου δικηγόρου, φίλου και κουμπάρου του, δήλωση παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας για τον μέχρι θανάτου άγριο ξυλοδαρμό του Σταύρου Γεωργίου.
Ο παραστάτης της οικογένειας Γεωργίου ανέφερε, σε δήλωσή του, ότι πρέπει να συνεχιστεί η έρευνα για την άγρια δολοφονία «καθώς ενδεχομένως υπάρχουν και άλλοι ένοχοι». Κατά τον δικηγόρο της οικογένειας, πρέπει να ερευνηθεί πλήρως το κίνητρο της δολοφονίας καθώς «ενδέχεται να μην είναι αυτό που παρουσιάζεται».
Όπως ανέφερε ο κ. Γαλάνης «Θα το ζητήσω από την ανάκριση και το Τμήμα Ανθρωποκτονιών, το οποίο και συγχαίρω για τη δουλειά που έχει κάνει μέχρι σήμερα... Το κίνητρο δεν είναι υποχρεωτικά αυτό που παρουσιάζεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι πιθανώς κάτι διαφορετικό... », σημείωσε ο κ. Γαλάνης.
Επίσης, τόνισε ότι τα δίδυμα κορίτσια του του Σταύρου Γεωργίου βρίσκονται σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση μετά την απώλεια του πατέρα τους.
Εν τω μεταξύ, ο 28χρονος κατηγορούμενος για την ανθρωποκτονία οδηγήθηκε εκ νέου σήμερα στα δικαστήρια, προκειμένου να εκτελεστεί παλαιότερο ένταλμα σύλληψης που εκκρεμούσε σε βάρος του για τις κατηγορίες της ασέλγειας ανήλικης και παραβάσεων του νόμου περί ναρκωτικών.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η απολογία του 28χρονου για αυτήν την υπόθεση προσδιορίστηκε για τη Δευτέρα 27 Ιουλίου, ημέρα που έχει προγραμματιστεί και η απολογία του για την ανθρωποκτονία σε βάρος του Σταύρου Γεωργίου.
Μέχρι στιγμής, ο 28χρονος, που φέρεται ως καθ' ομολογίαν δράστης του εγκλήματος σε βάρος του Σταύρου Γεωργίου, φαίνεται να μην έχει διορίσει συνήγορο υπεράσπισης. Σε περίπτωση που δεν έχει δικηγόρο για την απολογία του, η ανακρίτρια, ενώπιον της οποίας καλείται να απολογηθεί για τη δολοφονία, θα διορίσει αυτεπαγγέλτως συνήγορο υπεράσπισης.
Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου:
Από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, εξιχνιάσθηκε η ανθρωποκτονία 73χρονου ημεδαπού, η σορός του οποίου βρέθηκε βραδινές ώρες της Τρίτης, 21 Ιουλίου 2026, εντός του γραφείου του στην Αθήνα.
Για την υπόθεση συνελήφθη, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, 28χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο και ληστεία κατά συρροή.
Προηγήθηκε ενδελεχής και πολύωρη έρευνα του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, κατά την οποία αξιοποιήθηκαν προανακριτικά και ιατροδικαστικά ευρήματα, οπτικό υλικό καθώς και λοιπά αποδεικτικά στοιχεία. Από τη συνδυαστική αξιολόγησή τους προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος εισήλθε μαζί με το θύμα στο κτίριο όπου στεγαζόταν το γραφείο του και λίγο αργότερα εξήλθε μόνος του, κρατώντας φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, τον οποίο δεν κατείχε κατά την είσοδό του.
Ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε μεσημβρινές ώρες της 22-07-2026 σε περιοχή του κέντρου της Αθήνας, ενώ στο πλαίσιο της μετέπειτα έρευνας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα ρούχα που φορούσε κατά τη διάπραξη της ανθρωποκτονίας. Παράλληλα, κατά την εξέτασή του, ο κατηγορούμενος ομολόγησε την πράξη του.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
Ο κ. Γαλάνης υπέβαλε στην ανακρίτρια εκ μέρους των συγγενών του 73χρονου δικηγόρου, φίλου και κουμπάρου του, δήλωση παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας για τον μέχρι θανάτου άγριο ξυλοδαρμό του Σταύρου Γεωργίου.
Ο παραστάτης της οικογένειας Γεωργίου ανέφερε, σε δήλωσή του, ότι πρέπει να συνεχιστεί η έρευνα για την άγρια δολοφονία «καθώς ενδεχομένως υπάρχουν και άλλοι ένοχοι». Κατά τον δικηγόρο της οικογένειας, πρέπει να ερευνηθεί πλήρως το κίνητρο της δολοφονίας καθώς «ενδέχεται να μην είναι αυτό που παρουσιάζεται».
Όπως ανέφερε ο κ. Γαλάνης «Θα το ζητήσω από την ανάκριση και το Τμήμα Ανθρωποκτονιών, το οποίο και συγχαίρω για τη δουλειά που έχει κάνει μέχρι σήμερα... Το κίνητρο δεν είναι υποχρεωτικά αυτό που παρουσιάζεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι πιθανώς κάτι διαφορετικό... », σημείωσε ο κ. Γαλάνης.
Επίσης, τόνισε ότι τα δίδυμα κορίτσια του του Σταύρου Γεωργίου βρίσκονται σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση μετά την απώλεια του πατέρα τους.
Εν τω μεταξύ, ο 28χρονος κατηγορούμενος για την ανθρωποκτονία οδηγήθηκε εκ νέου σήμερα στα δικαστήρια, προκειμένου να εκτελεστεί παλαιότερο ένταλμα σύλληψης που εκκρεμούσε σε βάρος του για τις κατηγορίες της ασέλγειας ανήλικης και παραβάσεων του νόμου περί ναρκωτικών.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η απολογία του 28χρονου για αυτήν την υπόθεση προσδιορίστηκε για τη Δευτέρα 27 Ιουλίου, ημέρα που έχει προγραμματιστεί και η απολογία του για την ανθρωποκτονία σε βάρος του Σταύρου Γεωργίου.
Μέχρι στιγμής, ο 28χρονος, που φέρεται ως καθ' ομολογίαν δράστης του εγκλήματος σε βάρος του Σταύρου Γεωργίου, φαίνεται να μην έχει διορίσει συνήγορο υπεράσπισης. Σε περίπτωση που δεν έχει δικηγόρο για την απολογία του, η ανακρίτρια, ενώπιον της οποίας καλείται να απολογηθεί για τη δολοφονία, θα διορίσει αυτεπαγγέλτως συνήγορο υπεράσπισης.
Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου:
Από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, εξιχνιάσθηκε η ανθρωποκτονία 73χρονου ημεδαπού, η σορός του οποίου βρέθηκε βραδινές ώρες της Τρίτης, 21 Ιουλίου 2026, εντός του γραφείου του στην Αθήνα.
Για την υπόθεση συνελήφθη, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, 28χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο και ληστεία κατά συρροή.
Προηγήθηκε ενδελεχής και πολύωρη έρευνα του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, κατά την οποία αξιοποιήθηκαν προανακριτικά και ιατροδικαστικά ευρήματα, οπτικό υλικό καθώς και λοιπά αποδεικτικά στοιχεία. Από τη συνδυαστική αξιολόγησή τους προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος εισήλθε μαζί με το θύμα στο κτίριο όπου στεγαζόταν το γραφείο του και λίγο αργότερα εξήλθε μόνος του, κρατώντας φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, τον οποίο δεν κατείχε κατά την είσοδό του.
Ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε μεσημβρινές ώρες της 22-07-2026 σε περιοχή του κέντρου της Αθήνας, ενώ στο πλαίσιο της μετέπειτα έρευνας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα ρούχα που φορούσε κατά τη διάπραξη της ανθρωποκτονίας. Παράλληλα, κατά την εξέτασή του, ο κατηγορούμενος ομολόγησε την πράξη του.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
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