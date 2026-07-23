Σήμα κινδύνου για τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης: Ρεκόρ πτωχεύσεων και απολύσεις στη Γερμανία

Η γερμανική οικονομία βρίσκεται σε ασταθή κατάσταση εδώ και χρόνια - Η ανάκαμψη που είχε αρχικά προβλεφθεί για φέτος θα οδηγήσει πιθανώς σε μια μικρή ανάπτυξη