Ολυμπιακός, Ατζούν και Φρόιλερ

Πρώτα απ’ όλα του Τζολάκη κατά πως φαίνεται είναι προχωρημένο. Που σημαίνει ότι πολύ καλά έκαναν στο λιμάνι και εδώ και κάμποσο καιρό δειλά- δειλά είχαν τεντωμένες τις κεραίες για να κοιτάζουν διάφορους τερματοφύλακες. Ο Κωνσταντής μάλλον θα το ζήσει το αγγλικό όνειρο και μακάρι το παιδί να το ευχαριστηθεί με την ψυχή του. Τώρα το τι θα κάνει ο Ολυμπιακός, είναι θέμα σκάουτινγκ και διαπραγματεύσεων. Πολλοί θα πείτε δύσκολα βρίσκεις καλό γκολκίπερ, άλλοι θα τονίσετε ότι με ένα καλό διάσμα τις αγοράς όλα βρίσκονται. Για μένα το ζήτημα είναι οι Έλληνες παίκτες και τίποτ’ άλλο. Εννοώ να υπάρχει ένας σεβαστό αριθμός, να μην εμφανίζονται και ζητήματα στις περιβόητες λίστες.Τώρα επειδή αναρωτιέστε για τους Φαμπίνιο και Φρόιλερ, εγώ ποτέ δεν στέκομαι στην ηλικία, όταν πρόκειται για το ελληνικό πρωτάθλημα. Το θέμα είναι να κάνουν στον προπονητή. Ο Ολυμπιακός ψάχνει ένα χαφ αυτή την στιγμή. Αν φύγει κάποιος θα θελήσει και δεύτερο. Πιο κοντά στον Φρόιλερ είναι η αναζήτηση παρά στον Φαμπίνιο, ο οποίος οργίασε στα χρόνια του στην Λίβερπουλ. Ένα καθαρό 6αρι όμως με πολλές δυνατότητες, που τις τελευταίες σεζόν έφαγε ψωμάκι στην Αραβία. Ο Φρόιλερ, έκανε ...θόρυβο με την εθνική Ελβετίας στο Μουντιάλ, αλλά θαρρώ πως τον ξέρετε όλοι από τα φοβερά έξι χρόνια του στην Αταλάντα. Ο παίκτης υπό των οδηγιών του Γκασπερίνι «έκανε παπάδες» από το ’16 ως το ’22. Μετά είχε μια σεζόν στην Νότιγχαμ, ή οποία πρώτα τον ΄πεδωσε δανεικό στην Μπολόνια και μετά της τον πούλησε. Κάνει πάντα γεμάτες σεζόν, είναι καλός, παίκτης, τον θέλουν στην Αραβία, αλλά οι Ιταλοί υποστηρίζουν ότι μπήκε ο Ολυμπιακός να τον κάνει δικό του. Παίζει στην κουλούρα για τα καλά. Κινείται από το «6» ως το «8», δεν θα καθίσω να πω εγώ αν είναι καλός παίκτης, γιατί πολύ απλά είναι.Το θέμα είναι, ότι οι Ιταλοί τον... πήγαν στον Πειραιά. Ο Ολυμπιακός κατά την προσφιλή το συνήθεια -και καλά κάνει- δεν διαψεύδει και δεν επιβεβαιώνει. Και πως να κάνουν αλλιώς οι «ερυθρόλευκοι» όταν στις μεταγραφές πάρχει... τρέλα. Δεν είδατε με τον Στάνιτς; Τελειωμένη μεταγραφή και εμφανίστηκε ξαφνικά ένας τύπος και αυτοσυστήθηκε ατζέντης και φίλος του Σέρβου χαφ και τα χάλασε όλα. Εντάξει ο Φρόιλερ δεν έχει τέτοιες ιστορίες πίσω του, το θέμα είναι κατά πόσο κάνει στον Μεντιλίμπαρ και κατά πόσο γουστάρει κι αυτός να παίξει στην Ελλάδα. Όσο πλησιάζει προς την... Ναϊμέγκεν ο Ολυμπιακός θα προσπαθεί να κλείνει τις ιστορίες του, ενώ θεωρώ ότι ασχέτως των αναμετρήσεων με τους Ολλανδούς, οι μεταγραφές δεν θα πάψουν...