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Νεκρή νοσηλεύτρια του ΕΚΑΒ που μαχαιρώθηκε στη Σύρο: Πήγε σε σπίτι ζευγαριού, λογομάχησε με τη γυναίκα, τη σκότωσε ο σύζυγος
Νεκρή νοσηλεύτρια του ΕΚΑΒ που μαχαιρώθηκε στη Σύρο: Πήγε σε σπίτι ζευγαριού, λογομάχησε με τη γυναίκα, τη σκότωσε ο σύζυγος
Το ζευγάρι έχει προσαχθεί στο αστυνομικό τμήμα και καταθέτει - Η 41χρονη δέχθηκε χτύπημα από μαχαίρι στην πλάτη
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Πέμπτης (23/7) στη Σύρο, έπειτα από αιματηρό επεισόδιο που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό μίας 41χρονης γυναίκας από αιχμηρό αντικείμενο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο μετά τις 17:00 μία γυναίκα, η οποία φέρεται να είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της, μετέβη σε κατοικία έχοντας στην κατοχή της ένα μαχαίρι και χτύπησε το κουδούνι.
Όταν η ένοικος άνοιξε την πόρτα, φέρεται να ακολούθησε έντονη λογομαχία μεταξύ των δύο γυναικών. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στο σημείο εμφανίστηκε ο 41χρονος σύζυγος της ενοίκου, ο οποίος τραυμάτισε τη γυναίκα με μαχαίρι στην πλάτη.
Στη συνέχεια, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, το ζευγάρι φέρεται να καταδίωξε την τραυματισμένη γυναίκα, εκσφενδονίζοντάς της αντικείμενα, μέχρι που εκείνη κατέρρευσε στο οδόστρωμα.
Η γυναίκα διακομίστηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, η θανούσα εργαζόταν σαν διασώστρια στο ΕΚΑΒ Αττικής και είχε καταγωγή από τη Σύρο όπου και βρισκόταν έχοντας πάρει άδεια. Στο νοσοκομείο της Σύρου μεταφέρθηκε ημιθανής, φορώντας τη στολή της διασώστριας και γάντια ενώ έφερε μαχαιριά στην ωμοπλάτη, σύμφωνα με τον κ. Γιαννάκο.
Το ζευγάρι έχει προσαχθεί στο αστυνομικό τμήμα και καταθέτει. Οι αστυνομικές Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού και τα κίνητρα που οδήγησαν στην αιματηρή συμπλοκή.
Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο μετά τις 17:00 μία γυναίκα, η οποία φέρεται να είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της, μετέβη σε κατοικία έχοντας στην κατοχή της ένα μαχαίρι και χτύπησε το κουδούνι.
Όταν η ένοικος άνοιξε την πόρτα, φέρεται να ακολούθησε έντονη λογομαχία μεταξύ των δύο γυναικών. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στο σημείο εμφανίστηκε ο 41χρονος σύζυγος της ενοίκου, ο οποίος τραυμάτισε τη γυναίκα με μαχαίρι στην πλάτη.
Στη συνέχεια, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, το ζευγάρι φέρεται να καταδίωξε την τραυματισμένη γυναίκα, εκσφενδονίζοντάς της αντικείμενα, μέχρι που εκείνη κατέρρευσε στο οδόστρωμα.
Η γυναίκα διακομίστηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, η θανούσα εργαζόταν σαν διασώστρια στο ΕΚΑΒ Αττικής και είχε καταγωγή από τη Σύρο όπου και βρισκόταν έχοντας πάρει άδεια. Στο νοσοκομείο της Σύρου μεταφέρθηκε ημιθανής, φορώντας τη στολή της διασώστριας και γάντια ενώ έφερε μαχαιριά στην ωμοπλάτη, σύμφωνα με τον κ. Γιαννάκο.
Το ζευγάρι έχει προσαχθεί στο αστυνομικό τμήμα και καταθέτει. Οι αστυνομικές Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού και τα κίνητρα που οδήγησαν στην αιματηρή συμπλοκή.
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