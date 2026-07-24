Η Ελένη Φουρέιρα δημοσίευσε φωτογραφίες από τις διακοπές με τον Αλμπέρτο Μποτία και τον γιο τους
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Ελένη Φουρέιρα Αλμπέρτο Μποτία Γιος Διακοπές

Η Ελένη Φουρέιρα δημοσίευσε φωτογραφίες από τις διακοπές με τον Αλμπέρτο Μποτία και τον γιο τους

Η τραγουδίστρια μοιράστηκε εικόνες από την οικογενειακή απόδρασή τους

Η Ελένη Φουρέιρα δημοσίευσε φωτογραφίες από τις διακοπές με τον Αλμπέρτο Μποτία και τον γιο τους
Ιωάννα Μαρίνου
36 ΣΧΟΛΙΑ
Φωτογραφίες από τις οικογενειακές διακοπές με τον Αλμπέρτο Μποτία και τον γιο τους δημοσίευσε η Ελένη Φουρέιρα.

Η τραγουδίστρια έδειξε στους διαδικτυακούς της φίλους στιγμές από την καθημερινότητα με την οικογένεια της, όσο βρίσκονται εκτός Αθηνών. Στην ανάρτηση που έκανε η Ελένη Φουρέιρα την Παρασκευή 24 Ιουλίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, εμφανίστηκε με το μαγιό της στη θάλασσα, ενώ στη δημοσίευση συμπεριλαμβάνονται εικόνες με τον σύντροφό της και τον γιο τους να παίζουν όλοι μαζί, αλλά και στιγμιότυπο από βραδινή έξοδό τους.

Δείτε την ανάρτησή της


Η Ελένη Φουρέιρα δημοσίευσε φωτογραφίες από τις διακοπές με τον Αλμπέρτο Μποτία και τον γιο τους
Η Ελένη Φουρέιρα δημοσίευσε φωτογραφίες από τις διακοπές με τον Αλμπέρτο Μποτία και τον γιο τους
Η Ελένη Φουρέιρα δημοσίευσε φωτογραφίες από τις διακοπές με τον Αλμπέρτο Μποτία και τον γιο τους
Η Ελένη Φουρέιρα δημοσίευσε φωτογραφίες από τις διακοπές με τον Αλμπέρτο Μποτία και τον γιο τους
Η Ελένη Φουρέιρα δημοσίευσε φωτογραφίες από τις διακοπές με τον Αλμπέρτο Μποτία και τον γιο τους
Η Ελένη Φουρέιρα δημοσίευσε φωτογραφίες από τις διακοπές με τον Αλμπέρτο Μποτία και τον γιο τους
Η Ελένη Φουρέιρα δημοσίευσε φωτογραφίες από τις διακοπές με τον Αλμπέρτο Μποτία και τον γιο τους
Η Ελένη Φουρέιρα δημοσίευσε φωτογραφίες από τις διακοπές με τον Αλμπέρτο Μποτία και τον γιο τους
Η Ελένη Φουρέιρα δημοσίευσε φωτογραφίες από τις διακοπές με τον Αλμπέρτο Μποτία και τον γιο τους
Η Ελένη Φουρέιρα δημοσίευσε φωτογραφίες από τις διακοπές με τον Αλμπέρτο Μποτία και τον γιο τους

Η τραγουδίστρια και ο ποδοσφαιριστής απέκτησαν το πρώτο τους παιδί, τον Ερμή στις 7 Φεβρουαρίου του 2023.
Ιωάννα Μαρίνου
36 ΣΧΟΛΙΑ

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