Ναυγοσώστρια για τη διάσωση κοριτσιού 2,5 ετών στην Χαλκιδική: Ήταν μελανιασμένο, κάναμε τρεις φορές ΚΑΡΠΑ, ευτυχώς είναι ζωντανό και καλά

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Παγωμένο, μελανιασμένο, με πρησμένα μάτια και χωρίς τις αισθήσεις του ήταν το κοριτσάκιόταν το έβγαλαν από τη θάλασσα στοΣτο πλευρό του μικρού κοριτσιού βρέθηκαν αμέσως δύο ναυαγοσώστες, η 20χρονηκαι ο 20χρονοςκάνοντας τηςκαι σώζοντας της έτσι τη ζωή.Όλα έγιναν χτες (23/7) το μεσημέρι στην παραλία του Πολύχρονου Χαλκιδικής που έσφυζε από λουόμενους. Όπως περιέγραψε στο protothema.gr η ναυαγοσώστρια, Αθηνά Χορομίδου βρισκόταν στον δεύτερο πύργο της παραλίας σε μια απόσταση περίπου 200 μέτρων από τον κεντρικό πύργο της παραλίας στον οποίο βρισκόταν ο συνάδελφός της.«Δεν ξέρω ποιος έβγαλε το κοριτσάκι από τη θάλασσα. Παρόλα αυτά ενημερώθηκε ο συνάδελφος μου για συμβάν με ένα παιδάκι και έτρεξε αμέσως και μέσω ασυρμάτου ενημέρωσε κι εμένα. Άρπαξα τα πράγματα και την φιάλη με το οξυγόνου κι έφυγα τρέχοντας ενώ κάλεσα και το ΕΚΑΒ» είπε. Χωρίς να χάσουν λεπτό, οι δυο ναυαγοσώστες άρχισαν να κάνουν ΚΑΡΠΑ στο«Έκανα ΚΑΡΠΑ στο κοριτσάκι και ο Θάνος κάλεσε το ΕΚΑΒ προκειμένου να τους πει που ακριβώς είμαστε για να έρθουν. Κάναμε τρεις φορές ΚΑΡΠΑ και ήταν κι ένας κύριος που έκανε εμφυσήσεις στο στόμα του παιδιού και όταν πήγαμε να χορηγήσουμε απινίδωση, το κοριτσάκι άρχισε να βγάζει εμετούς και να κλαίει οπότε ότι ευτυχώς είναι ζωντανό και είναι καλά» περιέγραψε η ναυαγοσώστρια προσθέτοντας ότι το κοριτσάκι «».Στο σημείο βρισκόταν και οι γονείς της μικρής που παρακολουθούσαν με κομμένη ανάσα τις προσπάθειες των ναυαγοσωστών αλλά και δυο εθελοντών της οργάνωσης «Kids Save Lives» που συμμετείχαν στη διάσωση της. «Το κοριτσάκι ήταν μπροστά στην ακτή, εκεί που σκάει το κύμα πνίγηκε. Όταν το είδαμε εμείς το είχαν βγάλει στην παραλία ήταν παγωμένο, μελανιασμένο και με πρησμένα μάτια».Η 20χρονη είναι φοιτήτρια στο ΤΕΦΑΑ και εργάζεται για δεύτερη χρονιά ωςΕίναι ιδιαίτερη χαρούμενη που έσωσε τη ζωή του μικρού κοριτσιού και όπως περιγράφει η καλή εκπαίδευση, ήταν αυτή που βοήθησε εκείνη και τον συνάδελφο της να κάνουν ΚΑΡΠΑ καιχωρίς να τους καταβάλει η θέα ενός «άψυχου» μικρού παιδιού.«Κάνουμε ότι κάνουμε εντελώς μηχανικά. Όλα βγαίνουν χωρίς να το σκεφτούμε. Μετά όταν το κοριτσάκι ανέκτησε τις αισθήσεις του χαρήκαμε πάρα πολύ κι εγώ και ο συνάδελφος μου και το πιο ωραίο ήταν όταν φεύγαμε που περπατούσαμε στην παραλία για να πάμε στους πύργους και μας χειροκροτούσαν οι λουόμενοι. Ήταν πολύ ωραίο συναίσθημα» είπε προσθέτοντας όμως ότι όταν μετά τη βάρδια της επέστρεψε στο σπίτι της και σκέφτηκε το συμβάν σοκαρίστηκε.«Εκεί ήταν το μεγάλο το σοκ. Γιατί για κάποια λεπτά είχαμε ένα «νεκρό» κοριτσάκι 2,5 χρονών στα χέρια μας. Αλλά ευτυχώς όλα πήγαν καλά» τόνισε ηΤο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε γρήγορα στο συμβάν και παρέλαβε τη μικρή που αρχικώς μεταφέρθηκε στοενώ στη συνέχεια διακομίστηκε στονοσοκομείο Θεσσαλονίκης όπου και νοσηλεύεται σε καλή κατάσταση.