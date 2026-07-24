Οι υποψήφιοι μπορούν να εξετάσουν προγράμματα αναγνωρισμένων μη κρατικών πανεπιστημίων, τα οποία λειτουργούν με θεσμικά καθορισμένες προϋποθέσεις εισαγωγής και προσφέρουν σπουδές στην Ελλάδα με διεθνή ακαδημαϊκό προσανατολισμό.
Φωτιά τώρα σε υπόγειο φαρμακείου στον Εύοσμο, κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, δείτε βίντεο
Φωτιά τώρα σε υπόγειο φαρμακείου στον Εύοσμο, κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, δείτε βίντεο
Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με έξι οχήματα
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής (24/7) σε υπόγειο φαρμακείου στην οδό Ελευθερίας 35 στον Εύοσμος Θεσσαλονίκης.
Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με έξι οχήματα. Όπως φαίνεται σε βίντεο από το κτίριο βγαίνουν καπνοί.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η φαρμακοποιός βρισκόταν μέσα στο κατάστημα τη στιγμή που ξέσπασε η πυρκαγιά, αλλά κατάφερε να βγει εγκαίρως και είναι καλά στην υγεία της.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους.
Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με έξι οχήματα. Όπως φαίνεται σε βίντεο από το κτίριο βγαίνουν καπνοί.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η φαρμακοποιός βρισκόταν μέσα στο κατάστημα τη στιγμή που ξέσπασε η πυρκαγιά, αλλά κατάφερε να βγει εγκαίρως και είναι καλά στην υγεία της.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους.
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