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Άγριος ξυλοδαρμός εγκύου στην Καλλιθέα από τον πρώην σύντροφό της, νεκρό το νεογνό
Άγριος ξυλοδαρμός εγκύου στην Καλλιθέα από τον πρώην σύντροφό της, νεκρό το νεογνό
Ο 28χρονος γρονθοκόπησε την 37χρονη που ήταν έγκυος πέντε μηνών και της πάτησε την κοιλιά
Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας αλλά και διακοπή κύησης ασκήθηκε σε 28χρονο που ξυλοκόπησε άγρια την έγκυο πρώην σύντροφό του στην Καλλιθέα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 28χρονος πήγε στο σπίτι της 37χρονης που ήταν πέντε μηνών έγκυος την Τρίτη (21/7) και την ξυλοκόπησε με γροθιές, κλοτσιές ενώ την πάτησε στην κοιλιά με το γόνατο.
Η 37χρονη εισήχθη στο Αττικό νοσοκομείο όπου οι γιατροί προχώρησαν εκτάκτως σε καισαρική, αλλά, δυστυχώς, το νεογνό δεν τα κατάφερε. Η γυναίκα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο και είναι σε κακή ψυχολογική κατάσταση, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο.
Ο 28χρονος συνελήφθη το απόγευμα της Πέμπτης (23/7) στη συμβολή της οδού Ερμού με την πλατεία Ασωμάτων, στο κέντρο της Αθήνας. Εις βάρος του θα ασκηθεί δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, διακοπή της κύησης και απόπειρα βαριάς ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 28χρονος πήγε στο σπίτι της 37χρονης που ήταν πέντε μηνών έγκυος την Τρίτη (21/7) και την ξυλοκόπησε με γροθιές, κλοτσιές ενώ την πάτησε στην κοιλιά με το γόνατο.
Η 37χρονη εισήχθη στο Αττικό νοσοκομείο όπου οι γιατροί προχώρησαν εκτάκτως σε καισαρική, αλλά, δυστυχώς, το νεογνό δεν τα κατάφερε. Η γυναίκα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο και είναι σε κακή ψυχολογική κατάσταση, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο.
Ο 28χρονος συνελήφθη το απόγευμα της Πέμπτης (23/7) στη συμβολή της οδού Ερμού με την πλατεία Ασωμάτων, στο κέντρο της Αθήνας. Εις βάρος του θα ασκηθεί δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, διακοπή της κύησης και απόπειρα βαριάς ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης.
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