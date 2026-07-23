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Έκπληξη στην Έλλη Κοκκίνου σε εστιατόριο στη Ρουμανία: Βιολιστής ξεκίνησε να παίζει το «Δε Γίνεται» όταν την αναγνώρισε, δείτε βίντεο
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Έλλη Κοκκίνου Έκπληξη Ρουμανία

Έκπληξη στην Έλλη Κοκκίνου σε εστιατόριο στη Ρουμανία: Βιολιστής ξεκίνησε να παίζει το «Δε Γίνεται» όταν την αναγνώρισε, δείτε βίντεο

Η τραγουδίστρια αρχικά σοκαρίστηκε όμως στη συνέχεια ξεκίνησε να τραγουδά το κομμάτι χαμηλόφωνα

Έκπληξη στην Έλλη Κοκκίνου σε εστιατόριο στη Ρουμανία: Βιολιστής ξεκίνησε να παίζει το «Δε Γίνεται» όταν την αναγνώρισε, δείτε βίντεο
Γεωργία Κοτζιά
23 ΣΧΟΛΙΑ
Μία έκπληξη περίμενε την Έλλη Κοκκίνου σε εστιατόριο στη Ρουμανία, καθώς βιολιστής που εργαζόταν εκεί άρχισε να παίζει το τραγούδι της με τίτλο «Δε Γίνεται» όταν την αναγνώρισε.

Η τραγουδίστρια μοιράστηκε βίντεο από τη στιγμή στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, στο οποίο φαίνεται πως αρχικά είχε σοκαριστεί και δεν μπορούσε να πιστέψει αυτό που συνέβαινε. «Απίστευτο», έλεγε και στη συνέχεια, έπειτα από παρότρυνση των ανθρώπων γύρω της, ξεκίνησε να τραγουδά το κομμάτι χαμηλόφωνα.

Η Έλλη Κοκκίνου στη λεζάντα της ανάρτησής της σημείωσε πως το συγκεκριμένο τραγούδι είναι πολύ αγαπητό στη χώρα: «Από χθες βρίσκομαι στο Βουκουρέστι για την προώθηση των συναυλιών μου που θα πραγματοποιηθούν στις 21/8 & 5/9. Το "Δε γίνεται" είναι στη Ρουμανία ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια του κόσμου εδώ και αρκετά χρόνια … Κάπως έτσι με περίμενε απόψε μια όμορφη έκπληξη…», έγραψε.

Δείτε το βίντεο

Γεωργία Κοτζιά
23 ΣΧΟΛΙΑ

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