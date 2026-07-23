Μητσοτάκης από Γρεβενά: Ο Ε65 είναι η απάντηση στην ερώτηση πού πηγαίνουν τα λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης

«Η Ελλάδα της στασιμότητας, των ημιτελών έργων και των κενών υποσχέσεων ανήκει στο παρελθόν. Με μια κυβέρνηση που μπορεί να λέει "το είπαμε και το κάναμε", ο Ε65 αποτελεί την πιο χαρακτηριστική απόδειξη αυτής της πορείας», τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας απόψε στην τελετή εγκαινίων του Βόρειου και τελευταίου τμήματος του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας (Ε65).Ο κ. Μητσοτάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη συμβολή του πρώην υπουργού Γιώργου Σουφλιά, ο οποίος είχε δρομολογήσει τον σχεδιασμό του έργου, ενώ επισήμανε και τις προσπάθειες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας να ξεπεράσει τις δυσκολίες που είχαν ανακύψει, τόσο σε επίπεδο γραφειοκρατικών διαδικασιών όσο και στη διασφάλιση της απαραίτητης χρηματοδότησης για την ολοκλήρωσή του.Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στη συμβολή του Ταμείου Ανάκαμψης, απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης για τη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων., ανέφερε χαρακτηριστικά και τόνισε ότι το έργο αυτό που κινδύνευσε να γίνει σύμβολο εθνικής ανεπάρκειας χαρακτηρίζει πλέον την Ελλάδα μιας νέας εποχής.«Εκεί που άλλοι έβλεπαν αδιέξοδα, εμείς είδαμε προοπτική» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις προσωπικές προσπάθειες που έκανε σε επίπεδο ΕΕ για την επανεκκίνηση των εργασιών του έργου και την ένταξη της χρηματοδότησης του στο ΤΑΑ. "Παλέψαμε με τον χρόνο, αντιμετωπίσαμε με σεβασμό τη φύση, την πανίδα και τη χλωρίδα και αποδείξαμε ότι με σχέδιο και δουλειά όλα επιτυγχάνονται" τόνισε, κάνοντας λόγο για ένα προσωπικό στοίχημα μαζί με την ολοκλήρωση των αυτοκινητοδρόμων Πατρών - Πύργου, το Νότιο και το Βόρειο τμήμα του Ε65, αλλά και τον ΒΟΑΚ.Στο πλαίσιο αυτό αποκάλυψε ότι ανέλαβε προσωπικά τις διαπραγματεύσεις με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, προκειμένου να την πείσει για τη στρατηγική σημασία του έργου. Μάλιστα, της περιέγραψε τη δική του εμπειρία από ένα ταξίδι προς τα Γρεβενά το 2011 μαζί με τις κόρες του μέσω του παλιού οδικού δικτύου, όταν, όπως είπε, έπεσε σε μεγάλη λακκούβα και έσκασαν δύο λάστιχα του αυτοκινήτου του, χρησιμοποιώντας το περιστατικό ως παράδειγμα της ανάγκης ολοκλήρωσης του αυτοκινητοδρόμου.«Καταφέραμε να κάνουμε το όραμα πράξη, δίνοντας την Παρασκευή το μεσημέρι σε κυκλοφορία έναν αυτοκινητόδρομο - σύμβολο μιας Ελλάδας που προχωρά με τόλμη", ανέφερε χαρακτηριστικά προσθέτοντας ότι "ο Ε65 σπάει τη γεωγραφική απομόνωση δεκάδων περιοχών». «Η Περιφέρεια δεν αποκτά υποδομές που απλά διορθώνουν επιπτώσεις φυσικών καταστροφών αλλά σύγχρονες και καλύτερες υποδομές», είπε ο πρωθυπουργός, ενώ προανήγγειλε την υλοποίηση έργων αναβάθμισης της Εγνατίας Οδού και επεσήμανε ότι θα ξεκινήσουμε και έργα για τον δρόμο από την Πτολεμαΐδα προς το Ξυνό Νερό.Ο πρωθυπουργός δεν παρέλειψε επίσης να αφήσει νέες αιχμές σε βάρος των κομμάτων της αντιπολίτευσης. «Η χώρα δεν υπόσχεται, απλώς, νέα έργα - τα κατασκευάζει, τα ολοκληρώνει και τα αποδίδει στην κοινωνία - Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά της παράταξής μας: διαθέτουμε το σχέδιο, τη βούληση και τη γνώση να κάνουμε πράξη κάθε μας δέσμευση, όταν οι πολιτικοί μας αντίπαλοι συνεχίζουν να επενδύουν στη μιζέρια. Τους αφήνουμε στο χθες και απαντούμε με την αλήθεια των αποτελεσμάτων, βαδίζοντας με αυτοπεποίθηση προς την Ελλάδα του 2030» τόνισε.

Δήμας: Ο Ε65 δεν είναι απλώς ένας δρόμος, είναι μια στρατηγική υποδομή

Αθήνα - Γρεβενά σε 4 ώρες

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου

Σε δήλωσή του ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορώνανέφερε: «Σήμερα ολοκληρώνεται ένα έργο εθνικής σημασίας. Με την παράδοση στην κυκλοφορία του βόρειου τμήματος του Ε65, των τελευταίων 45 χιλιομέτρων που συνδέουν την Καλαμπάκα με τα Γρεβενά, ολοκληρώνεται ένας σύγχρονος αυτοκινητόδρομος που ενώνει τη Στερεά Ελλάδα και τη Θεσσαλία με τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο.Ο Ε65 δεν είναι απλώς ένας δρόμος. Είναι μια στρατηγική υποδομή που αλλάζει τον χάρτη των μετακινήσεων, ενισχύει την οδική ασφάλεια, μειώνει σημαντικά τους χρόνους διαδρομής και δημιουργεί νέες αναπτυξιακές προοπτικές για τις τοπικές κοινωνίες, τον τουρισμό, τις μεταφορές και την επιχειρηματικότητα.Η κυβέρνηση παραδίδει στους πολίτες έναν αυτοκινητόδρομο υψηλών προδιαγραφών, που συνδέει απευθείας την ΠΑΘΕ με την Εγνατία Οδό και ενισχύει τον ρόλο της Ελλάδας ως σύγχρονου διαμετακομιστικού κόμβου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Συνεχίζουμε με συνέπεια να επενδύουμε σε έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών, ενισχύουν την περιφερειακή ανάπτυξη και δημιουργούν ένα ασφαλέστερο και πιο σύγχρονο δίκτυο υποδομών για τη χώρα.» Πρόσθεσε μάλιστα ότι η κυβέρνηση επενδύει πάνω από ένα δισεκατομμύριο στην περιοχή με κονδύλια του ΤΑΑ και ανακοίνωσε την υλοποίηση έργων αναβάθμισης της Εγνατίας Οδού. "Στόχος μας είναι να μειώνουμε τα τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα με πολύ γρήγορους ρυθμούς", είπε.Ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορώνδήλωσε: "Είμαι ένας άνθρωπος του οποίου η οικογένεια κινήθηκε μεταξύ Ηπείρου και Μακεδονίας", προσθέτοντας ότι οι δρόμοι προς την Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα άνοιξαν από τις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας. "Αυτό το χρέος για τη βελτίωση της ζωής των Ελλήνων πολιτών συνεχίζουμε να υπηρετούμε", ανέφερε χαρακτηριστικά.Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορώντόνισε ότι "το έργο αυτό έρχεται από το παρελθόν αλλά έχει πάρα πολύ μέλλον". "Χωρίς καλύτερες υποδομές και χωρίς σύγχρονους δρόμους δεν μπορούμε να μιλάμε για οδική ασφάλεια. Και αυτή η κυβέρνηση έχει καταφέρει να μειώσει τα τροχαία στους δρόμους και να σώσει ανθρώπινες ζωές", είπε.Απ' την πλευρά του ο περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίαςεπεσήμανε ότι: "Ο Ε65 επιθυμούμε, προσπαθούμε και προγραμματίζουμε να αποτελέσει άξονα μεταφοράς προϊόντων και υπηρεσιών από τις περιοχές μας και όχι εύκολης φυγής των κατοίκων μας".Απ' την πλευρά του ο γενικός γραμματέας Υποδομών,τόνισε ότι επιταχυντής της υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου αποτέλεσε η πρωτοβουλία του πρωθυπουργού να εντάξει τη χρηματοδότησή του στο ΤΑΑ με κονδύλια ύψους 450 εκατομμύρια ευρώ και έκανε λόγο για σταθερό σχεδιασμό και καλή συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων, με στόχο την αποτελεσματικότητα, αφήνοντας μια νέα σημαντική παρακαταθήκη για τη χώρα για την υλοποίηση δημοσίων έργων.Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ,, έκανε μία ιστορική αναδρομή των προκλήσεων που προέκυψαν κατά την υλοποίηση του έργου από το 2009 μέχρι και το 2020 όταν και έγινε η επανεκκίνηση των εργασιών του, ευχαριστώντας όλους όσοι συνέβαλαν για την ολοκλήρωσή του.Σημειώνεται ότι η ολοκλήρωση του έργου μειώνει σημαντικά τους χρόνους μετακίνησης. Ενδεικτικά, η διαδρομή Αθήνα - Γρεβενά πραγματοποιείται πλέον σε περίπου 4 ώρες, ενώ βελτιώνεται αισθητά η πρόσβαση προς τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο, ενισχύοντας τόσο την οδική ασφάλεια όσο και τις εμπορευματικές μεταφορές.Με τον Ε65, συνδέεται το λιμάνι της Ηγουμενίτσας - που λειτουργεί ως πύλη της Ελλάδας προς την Κεντρική Ευρώπη- με το λιμάνι του Βόλου, διευκολύνονται οι διεθνείς επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές από την Ελλάδα προς τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη και προσφέρεται μια εναλλακτική διαδρομή, η οποία είναι συντομότερη της υφιστάμενης. Παράλληλα, μειώνεται κατά περίπου 2 ώρες το συνολικό ταξίδι από το λιμάνι του Πειραιά προς τα δυτικά Βαλκάνια.Με την ολοκλήρωσή του ο Ε65, αναμορφώνει τις οδικές μεταφορές προς τη Δυτική Θεσσαλία και τη Δυτική Μακεδονία, δίνοντας ώθηση στο εμπόριο, τον τουρισμό και την αγροτική παραγωγή.Ο Ε65 έχει μήκος 182,1 χλμ. και είναι ένα από τα σημαντικότερα εθνικά έργα. Αποτελεί τμήμα των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών (TEN-T), δηλαδή ενός στρατηγικού ευρωπαϊκού διαδρόμου μεταφορών και η ολοκλήρωσή του ήταν εθνική και ευρωπαϊκή προτεραιότητα, καθώς συνδέει τον ΑΘΕ με την Εγνατία Οδό και ενισχύει τη συνοχή της χώρας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.Διαθέτει την αναγκαία χωρητικότητα, ενός σύγχρονου αυτοκινητόδρομου 2 λωρίδων κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση συν Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης και έγινε εξ ολοκλήρου σε νέα χάραξη συνδέοντας την Ανατολική με την Δυτική Ελλάδα.Με την παράδοση τoυ νέου και τελευταίου τμήματος των 46 χλμ. του Ε65, σε κυκλοφορία θα βρίσκεται πλέον το σύνολο των 182,1 χλμ. σύγχρονου, ασφαλούς αυτοκινητοδρόμου, από Η/Κ με τον αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε. (206,5 χλμ.) έως και Α/Κ Εγνατίας. Σημαντικοί τουριστικοί προορισμοί όπως τα Μετέωρα, η Λίμνη Πλαστήρα, το Καρπενήσι, τα Τρίκαλα είναι πλέον προσβάσιμοι, γρήγορα, εύκολα και με ασφάλεια, ενώ μια νέα αναπτυξιακή δυναμική θα δοθεί σε όλη τη χώρα.Σε αυτά τα 182,1 χλμ. στη διάθεση κάθε οδηγού βρίσκονται οι υπηρεσίες οδικής ασφάλειας της Κεντρικής Οδού όπως:24ωρα Περίπολα Οδικής Ασφάλειας4ψήφιος αριθμός Έκτακτης Ανάγκης 24ωρης λειτουργιάς, 1075Δωρεάν Οδική Βοήθεια σε περιπτώσεις ακινητοποίησηςΤηλεφωνική Εξυπηρέτηση Πελατών στον αριθμό 801 700 7000Σταθμοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών14 Ανισόπεδοι Κόμβοι & 4 Ημικόμβοι5 δίδυμες σήραγγες , με μεγαλύτερη την Σήραγγα Τ2 μήκους 3 χλμ. (οροσειρά Όθρυος, Μοσχοκαριά)31 Γέφυρες, με μεγαλύτερη τη Γέφυρα του Πηνειού μήκους 595 μ.114 'Ανω & Κάτω Διαβάσεις8 αμφίπλευροι Χώροι Στάθμευσης & Ανάπαυσης (Χ.Σ.Α.) & 2 μονού κλάδου4 Κέντρα Ελέγχου & Συντήρησης (Κ.Ε.Σ.)4 Κέντρα Ελέγχου Σηράγγων1 Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας3 κτήρια Τροχαίας και 1 κτήριο Πυροσβεστικής4 Σταθμοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών - ΣΕΑ -(Λιανοκλαδίου, Σοφάδων, Ράξας και Καρπερού). Σε λειτουργία ΜΟΝΟ οι ΣΕΑ Λιανοκλαδίου & Σοφάδων1 Σημείο Εξυπηρέτησης Πελάτων (Μετωπικός Σταθμός Διοδίων Τρικάλων, ρεύμα προς Λαμία)4 Μετωπικοί Σταθμοί Διοδίων και 5 Πλευρικοί.