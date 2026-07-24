Οι υποψήφιοι μπορούν να εξετάσουν προγράμματα αναγνωρισμένων μη κρατικών πανεπιστημίων, τα οποία λειτουργούν με θεσμικά καθορισμένες προϋποθέσεις εισαγωγής και προσφέρουν σπουδές στην Ελλάδα με διεθνή ακαδημαϊκό προσανατολισμό.
Υπό έλεγχο η φωτιά σε δασική έκταση στα Οινόφυτα Βοιωτίας
Υπό έλεγχο η φωτιά σε δασική έκταση στα Οινόφυτα Βοιωτίας
Στο σημείο έσπευσαν 30 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και επτά πυροσβεστικά οχήματα
UPD:
Υπό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (24/074) στα Οινόφυτα Βοιωτίας προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για το περιστατικό στις 15:00 και άμεσα επιχείρησαν για την κατάσβεση της φωτιάς που καίει σε δασική έκταση, 30 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και επτά πυροσβεστικά οχήματα.
Στο σημείο έσπευσε και το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας, το οποίο διερευνά τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για το περιστατικό στις 15:00 και άμεσα επιχείρησαν για την κατάσβεση της φωτιάς που καίει σε δασική έκταση, 30 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και επτά πυροσβεστικά οχήματα.
Στο σημείο έσπευσε και το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας, το οποίο διερευνά τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.
UPD:
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