Η συγκινητική ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα για τη Χρύσα Σπηλιώτη που πέθανε στο Μάτι μαζί με τον σύζυγό της: Ήταν μια από τις καλύτερες φίλες μου
Η συγκινητική ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα για τη Χρύσα Σπηλιώτη που πέθανε στο Μάτι μαζί με τον σύζυγό της: Ήταν μια από τις καλύτερες φίλες μου
Πάντα θα σε θυμόμαστε και θα σ' αγαπάμε αγαπημένη μου, έγραψε ο ηθοποιός
Μία συγκινητική ανάρτηση έκανε ο Σπύρος Μπιμπίλας για τη Χρύσα Σπηλιώτη που έχασε τη ζωή της στη φονική πυρκαγιά που ξέσπασε στο Μάτι το 2018.
Όπως εξήγησε, η ηθοποιός και συγγραφέας ήταν μία από τις καλύτερές του φίλες και κάθε χρόνο, σε αυτή τη «μαύρη» επέτειο τη σκέφτεται ακόμη περισσότερο, όπως και τον σύζυγό της, Δημήτρη Τουρναβίτη, που πέθανε μαζί της.
Ο Σπύρος Μπιμπίλας δημοσίευσε στο Instagram μία παλιά φωτογραφία του με τη Χρύσα Σπηλιώτη και στη λεζάντα της σημείωσε αναλυτικά: «8 χρόνια από την φονική πυρκαγιά στο Μάτι. Εκεί χάθηκαν ανθρώπινες ζωές, ζώα, περιουσίες, το περιβάλλον... Οι νεκροί, οι εγκαυματίες και οι ψυχικά ταλαιπωρημένοι και πληγωμένοι για πάντα ζητούν δικαίωση... Εκεί χαθηκε μια από τις καλύτερες φίλες μου, η σπουδαία ηθοποιός και συγγραφέας Χρύσα Σπηλιώτη, που ξεκινήσαμε με όνειρα παρέα, μαζί με τον σύζυγό της... Πάντα θα σε θυμόμαστε αγαπημένη μου... Πάντα θα σ' αγαπάμε...».
Δείτε τη φωτογραφία
Όπως εξήγησε, η ηθοποιός και συγγραφέας ήταν μία από τις καλύτερές του φίλες και κάθε χρόνο, σε αυτή τη «μαύρη» επέτειο τη σκέφτεται ακόμη περισσότερο, όπως και τον σύζυγό της, Δημήτρη Τουρναβίτη, που πέθανε μαζί της.
Ο Σπύρος Μπιμπίλας δημοσίευσε στο Instagram μία παλιά φωτογραφία του με τη Χρύσα Σπηλιώτη και στη λεζάντα της σημείωσε αναλυτικά: «8 χρόνια από την φονική πυρκαγιά στο Μάτι. Εκεί χάθηκαν ανθρώπινες ζωές, ζώα, περιουσίες, το περιβάλλον... Οι νεκροί, οι εγκαυματίες και οι ψυχικά ταλαιπωρημένοι και πληγωμένοι για πάντα ζητούν δικαίωση... Εκεί χαθηκε μια από τις καλύτερες φίλες μου, η σπουδαία ηθοποιός και συγγραφέας Χρύσα Σπηλιώτη, που ξεκινήσαμε με όνειρα παρέα, μαζί με τον σύζυγό της... Πάντα θα σε θυμόμαστε αγαπημένη μου... Πάντα θα σ' αγαπάμε...».
Δείτε τη φωτογραφία
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα