Μητσοτάκης σε Ανδρουλάκη: Είστε κατώτερος των περιστάσεων, έχετε παραβιάσει την εντολή του λαού γιατί γίνατε αξιωματική αντιπολίτευση από σπόντα
Μητσοτάκης σε Ανδρουλάκη: Είστε κατώτερος των περιστάσεων, έχετε παραβιάσει την εντολή του λαού γιατί γίνατε αξιωματική αντιπολίτευση από σπόντα
«Είστε κολλημένος με την ιδέα ότι η ΝΔ είναι βασικός ιδεολογικός σας αντίπαλος», είπε ο πρωθυπουργός απαντώντας στον Νίκο Ανδρουλάκη - «Λάθος που δεν έρχεστε στη δεξίωση για τη Δημοκρατία, όταν συγκυβερνούσατε με τον ακροδεξιό Καμμένο, πηγαίνατε», είπε στη Ρένα Δούρου
«Ήσασταν πολύ κατώτερος περιστάσεων κ. Ανδρουλάκη σε μια τόσο σημαντική συζήτηση αναμασήσατε όσα πάντα λέτε για το κράτος δικαίου», ανέφερε ο πρωθυπουργός στη δευτερολογία του στη Βουλή στο πλαίσιο της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση.
«Είχαμε και έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε σε άλλες διαδικασίες. Επιλέξατε να αφιερώσετε την ομιλία σας σε αυτές τις αναμασημένες θεωρίες. Θα πω μια κουβέντα για το ποιος είναι το αφεντικό» πρόσθεσε.
«Πράγματι, είναι πάντα ο ελληνικός λαός που μας έδωσε 3 φορές 41% και μας έδωσε διακυβέρνηση και δυνατότητα να λογοδοτούμε σε αυτόν. Αν κάποιος έχει παραβιάσει την εντολή του λαού αυτός είστε μάλλον εσείς γιατί γίνατε αξιωματική αντιπολίτευση από σπόντα. Άλλον είχε επιλέξει ο λαός. Από καραμπόλα γίνατε. Άρα ας είστε λίγο προσεκτικός όταν κάνετε τέτοιες αναφορές. Στα ζητήματα που θίξατε αναφορικά με τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Μέτρησα σειρά από άρθρα 5, 14,16,17, 24, 29 και άλλα που ψηφίσατε παρών. Τι σημαίνει παρών; Δεν έχετε άποψη; Πρέπει ή όχι να κριθούν αυτά τα άρθρα αναθεωρητέα; Το Σύναγμα προβλέπει βαριά διαδικασία αναθεώρησης. Αυτή η σύνθετη διαδικασία προβλέπεται για ένα λόγο. Γιατί ο συνταγματικός νομοθέτησης προβλέπει ότι μεταξύ πρώτης και δεύτερης διαδικασίας μεσολαβούν εθνικές εκλογές», ανέφερε στη συνέχεια.
«Οι εκλογές είναι αυτές που τελικά θα ενσωματώσουν και τις προτιμήσεις των πολιτών και για ζητήματα αναθεώρησης. Αν είστε τόσο σίγουρος ότι θα είστε πρώτο κόμμα δεν θα έπρεπε να σας απασχολεί αν θα εξασφαλίσουμε τώρα αυξημένη πλειοψηφία γιατί θα ήταν πιο εύκολο το έργο σας μετά. Το Σύνταγμα δεν λέει αυτό. Παραβιάζετε ευθέως το γράμμα Συντάγματα με την στάση σας. Εμείς στις επόμενες εκλογές θα συζητήσουμε νομιμοποίηση και για τις προτάσεις που καταθέσαμε. Έχουμε περιγράψει και το περιεχόμενο την κατεύθυνση την οποία θα εισηγηθούμε στην επόμενη βουλή εφόσον έχουμε πλειοψηφία. Θα πούμε ότι θέλουμε να αλλάξουμε το άρθρο 16 μετά από καθυστέρηση 20 ετών που μας κόστισαν οι εμμονές του δικούς σας κόμματος», είπε.
«Κάποιος άλλος αρχηγός και πρωθυπουργός της παράταξης σας αντιλαμβανόταν διαφορετικά τη διαδικασία. Το 1985 διέλυσε τη Βουλή αμέσως μετά την πρώτη ψηφοφορία επικαλούμενος σημαντικό λόγο και καλώντας τον λαό να κρίνει το περιεχόμενο προτάσεων. Εσείς λέτε ότι δεν έχει σημασία η άποψη λαού», σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης.
«Είστε τόσο κολλημένος με την ιδέα ότι η ΝΔ είναι βασικός ιδεολογικός σας αντίπαλος. Αντλείται θάρρος από αυτό και δεν μπορείτε να πείτε ότι ρε παιδιά με 5-6 προτάσεις συμφωνούμε. Να θυμηθούμε την φαρσοκωμωδία με τις Ανεξάρτητες Αρχές; Όταν είχαμε συμφωνήσει για τα πρόσωπα και εσείς ήρθατε εδώ αλλάζοντας στάση και ζητώντας να διοριστεί μόνο ο δικός σας εκλεκτός;» είπε.
«Σας προκαλούμε πολιτική αλλεργία. Εμείς δεν έχουμε τα ίδια αισθήματα. Όχι δεν θα κάνουμε καρδούλες αλλά δεν έχουμε τα ίδια αισθήματα με σας», είπε επίσης ο πρωθυπουργός.
«Πρόκειται για μια συμβολική συγκυρία. Η συζήτηση αυτή συμπίπτει με την 52η επέτειο της επιστροφής της Δημοκρατίας στη γενέτειρά της [...]Να δώσουμε μια νέα πνοή στη δημόσια ζωή» ανέφερε ο πρωθυπουργός στην ομιλία του.
«Κάνατε λάθος, κυρία Δούρου. Όταν συγκυβερνούσατε με τον κύριο Καμμένο, συμμετείχατε κανονικά. Τώρα ανακαλύψατε ότι παρεισέφρησαν ακροδεξιά στοιχεία. Θεωρώ ότι κάνετε λάθος».
Και συνέχισε: «Υποστήριξα την ευρεία διαβούλευση, ώστε να υπάρξουν συνθέσεις γύρω από τους κορυφαίους κανόνες που θα διέπουν την πολιτική και πολιτειακή ζωή. Δεν μπορώ να ισχυριστώ το ίδιο για την αντιπολίτευση, η οποία έδειξε ότι αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Τα ακραία κόμματα αρκέστηκαν σε μια τυφλή άρνηση, που αντλεί δύναμη από το αντιπολιτευτικό τους μένος. Το δήθεν θεσμικό ΠΑΣΟΚ δήλωσε αμήχανα «παρών», που στην ουσία συνιστά «απών». Επιμένω σε αυτό, κύριε Ανδρουλάκη. Όπως γνωρίζετε, το ίδιο το Σύνταγμα είναι αυστηρό και δύσκολο στην αναθεώρησή του και απαιτεί από όλους μας συναινέσεις, αφήνοντας την τελική κρίση στον λαό, μέσω των εκλογών που μεσολαβούν».
«Είχαμε και έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε σε άλλες διαδικασίες. Επιλέξατε να αφιερώσετε την ομιλία σας σε αυτές τις αναμασημένες θεωρίες. Θα πω μια κουβέντα για το ποιος είναι το αφεντικό» πρόσθεσε.
«Πράγματι, είναι πάντα ο ελληνικός λαός που μας έδωσε 3 φορές 41% και μας έδωσε διακυβέρνηση και δυνατότητα να λογοδοτούμε σε αυτόν. Αν κάποιος έχει παραβιάσει την εντολή του λαού αυτός είστε μάλλον εσείς γιατί γίνατε αξιωματική αντιπολίτευση από σπόντα. Άλλον είχε επιλέξει ο λαός. Από καραμπόλα γίνατε. Άρα ας είστε λίγο προσεκτικός όταν κάνετε τέτοιες αναφορές. Στα ζητήματα που θίξατε αναφορικά με τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Μέτρησα σειρά από άρθρα 5, 14,16,17, 24, 29 και άλλα που ψηφίσατε παρών. Τι σημαίνει παρών; Δεν έχετε άποψη; Πρέπει ή όχι να κριθούν αυτά τα άρθρα αναθεωρητέα; Το Σύναγμα προβλέπει βαριά διαδικασία αναθεώρησης. Αυτή η σύνθετη διαδικασία προβλέπεται για ένα λόγο. Γιατί ο συνταγματικός νομοθέτησης προβλέπει ότι μεταξύ πρώτης και δεύτερης διαδικασίας μεσολαβούν εθνικές εκλογές», ανέφερε στη συνέχεια.
«Οι εκλογές είναι αυτές που τελικά θα ενσωματώσουν και τις προτιμήσεις των πολιτών και για ζητήματα αναθεώρησης. Αν είστε τόσο σίγουρος ότι θα είστε πρώτο κόμμα δεν θα έπρεπε να σας απασχολεί αν θα εξασφαλίσουμε τώρα αυξημένη πλειοψηφία γιατί θα ήταν πιο εύκολο το έργο σας μετά. Το Σύνταγμα δεν λέει αυτό. Παραβιάζετε ευθέως το γράμμα Συντάγματα με την στάση σας. Εμείς στις επόμενες εκλογές θα συζητήσουμε νομιμοποίηση και για τις προτάσεις που καταθέσαμε. Έχουμε περιγράψει και το περιεχόμενο την κατεύθυνση την οποία θα εισηγηθούμε στην επόμενη βουλή εφόσον έχουμε πλειοψηφία. Θα πούμε ότι θέλουμε να αλλάξουμε το άρθρο 16 μετά από καθυστέρηση 20 ετών που μας κόστισαν οι εμμονές του δικούς σας κόμματος», είπε.
«Κάποιος άλλος αρχηγός και πρωθυπουργός της παράταξης σας αντιλαμβανόταν διαφορετικά τη διαδικασία. Το 1985 διέλυσε τη Βουλή αμέσως μετά την πρώτη ψηφοφορία επικαλούμενος σημαντικό λόγο και καλώντας τον λαό να κρίνει το περιεχόμενο προτάσεων. Εσείς λέτε ότι δεν έχει σημασία η άποψη λαού», σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης.
«Είστε τόσο κολλημένος με την ιδέα ότι η ΝΔ είναι βασικός ιδεολογικός σας αντίπαλος. Αντλείται θάρρος από αυτό και δεν μπορείτε να πείτε ότι ρε παιδιά με 5-6 προτάσεις συμφωνούμε. Να θυμηθούμε την φαρσοκωμωδία με τις Ανεξάρτητες Αρχές; Όταν είχαμε συμφωνήσει για τα πρόσωπα και εσείς ήρθατε εδώ αλλάζοντας στάση και ζητώντας να διοριστεί μόνο ο δικός σας εκλεκτός;» είπε.
«Σας προκαλούμε πολιτική αλλεργία. Εμείς δεν έχουμε τα ίδια αισθήματα. Όχι δεν θα κάνουμε καρδούλες αλλά δεν έχουμε τα ίδια αισθήματα με σας», είπε επίσης ο πρωθυπουργός.
Η ομιλία του πρωθυπουργού«Προσέρχομαι σε αυτή την κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία με αίσθημα ευθύνης γιατί η Ελλάδα έχει πράγματι ανάγκη νέο Σύνταγμα που να συμβαδίζει με την εποχή μας» ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του.
«Πρόκειται για μια συμβολική συγκυρία. Η συζήτηση αυτή συμπίπτει με την 52η επέτειο της επιστροφής της Δημοκρατίας στη γενέτειρά της [...]Να δώσουμε μια νέα πνοή στη δημόσια ζωή» ανέφερε ο πρωθυπουργός στην ομιλία του.
Η αναφορά στη ΔούρουΑμέσως μετά ο πρωθυπουργός απευθύνθηκε στη Ρένα Δούρου. Αφού τη συνεχάρη για την εκλογή της στην προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, τόνισε πως κάνει λάθος που δεν θα προσέλθει στην αποψινή εκδήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας.
«Κάνατε λάθος, κυρία Δούρου. Όταν συγκυβερνούσατε με τον κύριο Καμμένο, συμμετείχατε κανονικά. Τώρα ανακαλύψατε ότι παρεισέφρησαν ακροδεξιά στοιχεία. Θεωρώ ότι κάνετε λάθος».
Και συνέχισε: «Υποστήριξα την ευρεία διαβούλευση, ώστε να υπάρξουν συνθέσεις γύρω από τους κορυφαίους κανόνες που θα διέπουν την πολιτική και πολιτειακή ζωή. Δεν μπορώ να ισχυριστώ το ίδιο για την αντιπολίτευση, η οποία έδειξε ότι αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Τα ακραία κόμματα αρκέστηκαν σε μια τυφλή άρνηση, που αντλεί δύναμη από το αντιπολιτευτικό τους μένος. Το δήθεν θεσμικό ΠΑΣΟΚ δήλωσε αμήχανα «παρών», που στην ουσία συνιστά «απών». Επιμένω σε αυτό, κύριε Ανδρουλάκη. Όπως γνωρίζετε, το ίδιο το Σύνταγμα είναι αυστηρό και δύσκολο στην αναθεώρησή του και απαιτεί από όλους μας συναινέσεις, αφήνοντας την τελική κρίση στον λαό, μέσω των εκλογών που μεσολαβούν».
«Το Σύνταγμα του 1975 έχει αποδειχθεί εξαιρετικά ανθεκτικό», υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης «αλλά σήμερα καλείται να συμβαδίσει με τις προτεραιότητες του 21ου αιώνα». «Ακόμα και το 2019 και παρά τις σημαντικές αλλαγές δεν υπήρξαν οι αναγκαίες συναινέσεις σε μία σειρά από πεδία. Η χώρα έχασε χρόνο και ευκαιρίες. Μιλώ για την άρση της απαγόρευσης λειτουργίας μη κρατικών πανεπιστημίων. Θυμάμαι το 2008 το κόμμα σας κύριε Ανδρουλάκη άλλαξε στάση την τελευταία στιγμή, αντίθετα με το τι πίστευε τότε ο αρχηγός σας. Χάσαμε 20 χρόνια. Έχει έρθει η ώρα να εναρμονίσουμε το Σύνταγμά μας με μια νέα πραγματικότητα», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.
Να δείξουμε στους πολίτες ότι το πολιτικό σύστημα έχει δυνατότητα να αναγεννηθεί
Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι έχει έρθει η ώρα να συζητήσουμε αν πρέπει να υπάρχουν κανόνες για τα δημοψηφίσματα «για να αποφύγουμε τον τραγέλαφο του 2015».
«Να δούμε αν πρέπει να κατοχυρώσουμε συνταγματικά την προστασία του πολίτη από την αναδρομική επιβολή φόρων, την προσιτή στέγη», συνέχισε και αναφέρθηκε σε μία σειρά από τα σημεία της πρότασης της ΝΔ για τις προς αναθεώρηση διατάξεις.
«Είναι ζητήματα για τα οποία μόνο η παράταξή μας μιλάει. Η κατάργηση της προσχηματικής επίκλησης εθνικού θέματος για την προκήρυξη εκλογών. Το εκλογικό σύστημα να διασφαλίζει και την κυβερνησιμότητα της χώρας. Ο κυβερνητικός σχεδιασμός να εγκρίνεται υποχρεωτικά από το υπουργικό συμβούλιο και να τον ελέγχουν οι πολίτες. Αναρωτιέμαι ποιος θα διαφωνούσε και γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε πράξη από κοινού τουλάχιστον κάποιες από αυτές τις θέσεις», πρόσθεσε.
«Αντιμετωπίστε την κα Κωνσταντοπούλου με την κατανόηση που της αρμόζει», ανέφερε όταν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έκανε συνεχώς παρεμβάσεις.
«Επέκταση της επιστολικής ψήφου στις εθνικές εκλογές και για τους εντός επικρατείας ψηφοφόρους. Σημαντική πρωτοβουλία για να αντιμετωπιστεί όσο το δυνατόν η απειλή της αποχής και της αδράνειας. Δεύτερον, έχουμε νομοθετήσει η κυβέρνηση να λαμβάνει υπόψη της τη γνώμη της Ολομέλειας των δικαστηρίων για την επιλογή της ηγεσίας τους και έχει σεβαστεί την άποψη των δικαστών. Προτείνουμε τη θεσμική κατοχύρωση με την κυβέρνηση να επιλέγει μεταξύ τριών υποψηφίων που οι ίδιοι οι δικαστές θα υποδεικνύουν. Πρωτοβουλίες που κόβουν τις γέφυρες ανάμεσα στη δικαστική και την εκτελεστική εξουσία», ανέφερε στη συνέχεια.
Ο πρωθυπουργός μίλησε και για την αλλαγή του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών. «Υπάρχει μία συμφωνία ότι δεν μπορούμε να μετατρεπόμαστε εμείς ως βουλευτές σε εισαγγελείς. Υπάρχει βασικό πρόβλημα με την έννοια του αμελητί και αυτή η αρμοδιότητα πρέπει να περιέλθει και πάλι στη Δικαιοσύνη. Εκεί μπορούμε να το συζητήσουμε. Η Βουλή πρέπει να περιορίζεται μόνο στην τελική απόφαση της άσκησης δίωξης ενός πολιτικού με ονομαστική ψηφοφορία. Θα είναι νομίζω πολύ δύσκολο για μία πλειοψηφία του Κοινοβουλίου σε περίπτωση που ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου έχει εισηγηθεί δίωξη να μη συμφωνήσει τελικά με αυτή την πρόταση», επισήμανε.
«Θέλω να πιστεύω ότι όλες οι θέσεις των κομμάτων έχουν γίνει σαφείς στην συζήτηση που προηγήθηκε. Όπως βέβαια και η διάθεση συνεννόησης που νομίζω ότι υπήρξε κάτι παραπάνω από προφανής από τη δική μας πλευρά. Το βάρος περνά στον κάθε βουλευτή ξεχωριστά.
Σήμερα έχουμε τη δυνατότητα να απαντήσουμε σε πολλά ζητήματα. Να προσφέρουμε στην πατρίδα μας έναν καταστατικό χάρτη ο οποίος θα μπορέσει να επιστρέψει τη δημόσια ζωή σε δρόμο αναγέννησης. Να δείξουμε στους πολίτες ότι το πολιτικό σύστημα έχει δυνατότητα να αναγεννηθεί. Ανακτώντας με αυτόν τον τρόπο το πιο πολύτιμο συστατικό της Δημοκρατίας που δεν είναι άλλο από την αμοιβαία σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ Πολιτείας και πολίτη», υπογράμμισε.
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