Αθηναγόρας: Ο Οικουμενικός Πατριάρχης που πήγε στην Κωνσταντινούπολη με το προσωπικό αεροπλάνο του Χάρι Τρούμαν (1949) Ο Αθηναγόρας, (κατά κόσμο Αριστοκλής Σπύρου): από το Βασιλικό Πωγωνίου στον Οικουμενικό Θρόνο - Ο σπουδαίος δάσκαλός του Αθανάσιος Τασίδης - Από τη Μητρόπολη Κέρκυρας στην Αρχιεπισκοπή Βορείου και Νοτίου Αμερικής - Η εκλογή του ως Οικουμενικού Πατριάρχη και η παρέμβαση του Χάρι Τρούμαν προς την Τουρκία - Το σημαντικό εκκλησιαστικό έργο του Αθηναγόρα

Μιχάλης Στούκας 24.07.2026, 07:27