Σε πλήρη ισχύ το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ: Πορτοκαλί και κόκκινες προειδοποιήσεις για πολλές περιοχές, πότε θα βρέξει στην Αθήνα

Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας προειδοποιεί για έντονα και επίμονα φαινόμενα με χαλάζι, θυελλώδεις ανέμους και κίνδυνο πλημμυρών, βελτίωση του καιρού από το Σάββατο και επιστροφή του καλοκαιριού από την Κυριακή







Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από έντονη κεραυνική δραστηριότητα, χαλαζοπτώσεις και πολύ ισχυρούς ριπαίους ανέμους, οι οποίοι ενδέχεται να προκαλέσουν πτώσεις δέντρων, κλαδιών και αντικειμένων. Παράλληλα, υπαρκτός είναι και ο κίνδυνος αιφνίδιων πλημμυρών, κυρίως στις περιοχές όπου οι καταιγίδες θα παρουσιάσουν μεγάλη ένταση και διάρκεια.



Στην πρώτη γραμμή επικινδυνότητας βρίσκονται η Λάρισα, η Μαγνησία - κυρίως οι παράκτιες περιοχές - η Εύβοια και οι Σποράδες. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτής της κακοκαιρίας είναι η εμμονή των φαινομένων στις συγκεκριμένες περιοχές, από σήμερα το μεσημέρι έως και το πρωί του Σαββάτου.







Στη δεύτερη γραμμή επικινδυνότητας βρίσκονται κυρίως τα παραθαλάσσια τμήματα της Πιερίας, της Ημαθίας και της Χαλκιδικής, καθώς και η Λήμνος, η Θάσος, η Σαμοθράκη και η Αττική. Στις περισσότερες από αυτές τις περιοχές τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, με εξαίρεση την Αττική.



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Για την Αττική, μετά το μεσημέρι αναμένονται βροχές και κατά διαστήματα ισχυρές καταιγίδες, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά τμήματα του νομού. Τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν τις πρώτες βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ.



Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται άστατος καιρός, με βροχές και κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες από το μεσημέρι και μετά. Τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν το βράδυ. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό θα πνέουν βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 23 βαθμούς.



Eνα δύσκολο 24ωρο έχουμε μπροστά μας, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του protothema.gr Γιώργο Τσατραφύλλια , καθώς κύμα κακοκαιρίας θα επηρεάσει μεγάλο μέρος της χώρας, παρουσιάζοντας κατά τόπους ένταση αλλά και εμμονή.Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από έντονη κεραυνική δραστηριότητα, χαλαζοπτώσεις και πολύ ισχυρούς ριπαίους ανέμους, οι οποίοι ενδέχεται να προκαλέσουν πτώσεις δέντρων, κλαδιών και αντικειμένων. Παράλληλα, υπαρκτός είναι και ο κίνδυνος αιφνίδιων πλημμυρών, κυρίως στις περιοχές όπου οι καταιγίδες θα παρουσιάσουν μεγάλη ένταση και διάρκεια.Στην πρώτη γραμμή επικινδυνότητας βρίσκονται η Λάρισα, η Μαγνησία - κυρίως οι παράκτιες περιοχές - ηκαι οι. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτής της κακοκαιρίας είναι η εμμονή των φαινομένων στις συγκεκριμένες περιοχές, από σήμερα το μεσημέρι έως και το πρωί του Σαββάτου.Στη δεύτερη γραμμή επικινδυνότητας βρίσκονται κυρίως τα παραθαλάσσια τμήματα της Πιερίας, της Ημαθίας και της Χαλκιδικής, καθώς και η Λήμνος, η Θάσος, η Σαμοθράκη και η Αττική. Στις περισσότερες από αυτές τις περιοχές τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, με εξαίρεση την Αττική.Για την, μετά το μεσημέρι αναμένονται βροχές και κατά διαστήματα ισχυρές καταιγίδες, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά τμήματα του νομού. Τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν τις πρώτες βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ.Στηαναμένεται άστατος καιρός, με βροχές και κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες από το μεσημέρι και μετά. Τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν το βράδυ. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό θα πνέουν βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 23 βαθμούς.

Παράλληλα, η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, φτάνοντας τους 28 με 29 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 30 με 32 βαθμούς στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.



Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις, φτάνοντας τα 7 μποφόρ στο Ιόνιο και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο.



Το Σάββατο ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση, ενώ από την Κυριακή επιστρέφουμε σε καθαρά καλοκαιρινές συνθήκες, με άνοδο της θερμοκρασίας.



Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ, πότε και από πού θα ξεκινήσουν τα ισχυρά φαινόμενα Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε στις 23/7 εξακολουθεί να ισχύει ως έχει, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.



Κακοκαιρία προβλέπεται σήμερα Παρασκευή 24-07-26 μέχρι και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου 25-07-26 στις περισσότερες περιοχές της χώρας με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από κατά τόπους ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια), μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.



Ισχυρές βροχές και καταιγίδες πιο συγκεκριμένα προβλέπονται:



Σήμερα Παρασκευή 24-07-26



1. Στη κεντρική Μακεδονία (ν. Πιερίας, Ημαθίας, Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης) από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).



2. Στην ανατολική Θεσσαλία (ν. Λάρισας και Μαγνησίας) από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση) και κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια (κόκκινη προειδοποίηση).



3. Στις Σποράδες και την Εύβοια (κυρίως στην κεντρική και βόρεια) από τις μεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).



4. Στη ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, τις απογευματινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).



5. Στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (ν. Λήμνος, Θάσος, Σαμοθράκη) από αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).



Αύριο Σάββατο 25-07-26



1. Στις Σποράδες μέχρι τις πρωινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).



2. Στην Εύβοια (κυρίως στην κεντρική και βόρεια) μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).



3. Στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (ν. Λήμνος, Θάσος, Σαμοθράκη) μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).



4. Στην Μαγνησία (κυρίως στα ανατολικά θαλάσσια - παραθαλάσσια) μέχρι τις πρώτες ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).