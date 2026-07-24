Η δροσερή ποδοσφαιρική πρόταση, ο Κάνγκουα και όλα ανοιχτά για επιπλέον μεταγραφές

Δυο ευκαιρίες ο Αντίνο, δυο και ο Τετέι, χαμένο τετ α τετ ο Γιάγκουσιτς, ο Πελίστρι (όπως και πέρυσι στο πρώτο ματς της σεζόν με τους Ρέιντζερς στη Γλασκώβη), ακόμα και ο Tσέριν και ο Κυριακόπουλος. Θα μπορούσε να φύγει από τη Βουδαπέστη με 5-2 ο Παναθηναϊκός. Εφυγε με 2-1. Και… πάλι καλά, διότι ποδόσφαιρο είναι το άτιμο! Και δοκάρι είχαν οι Ούγγροι και φάουλ πάνω στη γραμμή της μεγάλης περιοχής κέρδισαν δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του αγώνα. Για το κέφι του, για την ψυχολογία του, για την ατμόσφαιρα εντός του οργανισμού, θα ήταν ωραίο το 5-2! Όχι για τα media ούτε για να λένε οι οπαδοί «πω ρε τι ομαδάρα φτιάχνουμε»…Αλίμονο αν ο Παναθηναϊκός κινδύνευε από την Πάκσι σε διπλό αγώνα! Από μια ομάδα που δεν έχει πάρει ποτέ μέρος σε League Stage ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Αλίμονο αν κινδυνεύσει στον επόμενο γύρο από το νικητή του ζευγαριού Σπαρτάκ Τρνάβα – ΤΣΣΚΑ 1948. Αν βρει κάποιον δύσκολο αντίπαλο, θα τον βρει στα play offs του Conference League, όπου δεν θα έχει και τον Κινγκς Κάγκουα αν αποκτήσει τελικά τον 28χρονο διεθνή μέσο της Χάποελ Μπερ Σεβά που ήθελε η ΑΕΚ. Ας θυμόμαστε αυτό για τους τρεις προκριματικούς γύρους αυτής της διοργάνωσης: όσο δύσκολο φαίνεται αρχικά το 3/3 που έκανε και πέρυσι η Ενωση στο Conference League, τόσο εφικτό είναι εν συνεχεία να φτάσει ψηλά στη διοργάνωση μια ομάδα από το ελληνικό Big – 4, όπως κάλλιστα θα μπορούσε πέρυσι να το πετύχει η ΑΕΚ που άδικα ποδοσφαιρικά έχασε την πρόκριση στον ημιτελικό από τη Ράγιο Βαγιεκάνο.Τι άρεσε χθες από τον Παναθηναϊκό; Συνολικά αυτή η δροσερή ποδοσφαιρική ιδέα που κατέθεσε για 75 λεπτά, μετά δηλαδή το πρώτο 15λεπτο. Μια ποδοσφαιρική ιδέα με φρεσκάδα, ένταση, ταχύτητα, πρέσνιγκ, συνδυασμούς, κάθετο ποδόσφαιρο, πλαγιοκοπήσεις, δημιουργία τόσο σε σετ παιχνίδι, όσο και σε κόντρα επιθέσεις. Όταν μια ομάδα δημιουργεί πέντε τετ α τετ, ακόμα και στο χαμηλό επίπεδο μιας άσημης ουγγρικής ομάδας, κάτι καλό κάνει! Αρεσε για 60 λεπτά ο εξαφανισμένος από τον Ράφα, Αντριάνο Γιάγκουσιτς: φοβερός, αλλά και με επιπολαιότητες, μόλις 21 ετών, μην το ξεχνάμε. Αρεσε ο Καμαρά με την μπάλα στα πόδια (και όχι ανασταλτικά), η ταχύτητα και το γκολ του Αντίνο, το «διάβασμα» φάσεων του Ντε Φράι, ο Κοντούρης και ο Παντελίδης ως αλλαγές.Όχι, όμως και ο μόνιμα «χασογκόλης» Πελίστρι, ούτε ο Ραστόντερ που ήταν πολύ καλός αν και άστοχος στο φιλικό ματς με τη Ραπίντ. Προβλημάτισε με τα λάθη του ο Πένια, χρειάζεται αμυντική βελτίωση ο καταπληκτικός επιθετικά Τσάπρας, πάλι ευθύνεται σε γκολ αντιπάλου εν αναμονή του Φαν Ντρόνγκελεν ο Αχμέντ Τουμπά, λίγα πράγματα από Ζαρουρί και Τσιριβέγια, θα έπρεπε να συνεισφέρουν περισσότερο αμυντικά ο Τσέριν με τον Καμαρά. Και ο Τετέι καλείται πια να αντιληφθεί ότι για τον βασικό σέντερ φορ του Παναθηναϊκού μετράει κάθε στιγμή, κάθε φάση, κάθε ευκαιρία, κάθε γκολ!Η διαφαινόμενη προσθήκη του Κάγκουα (αντί του Τσέριν), όπως και του Φαν Ντρόνγκελεν αντί του Τουμπά, ο συναγωνισμός του Ντέσερς με τον Τετέι, η αύξηση της έντασης και των αυτοματισμών είναι κάποια από τα «προσεχώς» που πρέπει να περιμένουμε, με την υποσημείωση πως ο χαφ της Μπερ Σεβά δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στα προκριματικά του Conference League.Αν θα πάρει επιπλέον χαφ, στόπερ ή εξτρέμ ο Παναθηναϊκός; Εχει κάνει ήδη οκτώ μεταγραφές στις 24 Ιουλίου. Κι έχει εκτός απροόπτου πέντε ευρωπαϊκά παιχνίδια μπροστά του και πέντε – έξι παίκτες προς λύση συμβολαίου και πώληση. Συνεπώς… όλα ανοιχτά!