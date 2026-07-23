Ο μαθητής που έγραψε 19.540 μόρια και πέρασε στο Πολυτεχνείο: «Ήμουν συνεπής και αφοσιωμένος σε έναν στόχο»

Ο Γιάννης εξηγεί ότι πέτυχε τον στόχο του όχι μόνο με κόπο μερικών μηνών αλλά μέσω όλης του της διαδρομής στο σχολείο και το όνειρό του είναι μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του είναι να φύγει στο εξωτερικό