Στο IST College, η καλλιέργεια των ταλέντων, η ενθάρρυνση της ανεξάρτητης σκέψης και η δημιουργικότητα δίνουν στους φοιτητές και τις φοιτήτριες τα εφόδια για την μελλοντική επαγγελματική τους πορεία στον σύγχρονο κόσμο.
Ο μαθητής που έγραψε 19.540 μόρια και πέρασε στο Πολυτεχνείο: «Ήμουν συνεπής και αφοσιωμένος σε έναν στόχο»
Ο μαθητής που έγραψε 19.540 μόρια και πέρασε στο Πολυτεχνείο: «Ήμουν συνεπής και αφοσιωμένος σε έναν στόχο»
Ο Γιάννης εξηγεί ότι πέτυχε τον στόχο του όχι μόνο με κόπο μερικών μηνών αλλά μέσω όλης του της διαδρομής στο σχολείο και το όνειρό του είναι μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του είναι να φύγει στο εξωτερικό
Καθόλου δεν αιφνιδιάστηκε από τα αποτελέσματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων, που ανακοινώθηκαν νωρίτερα σήμερα, ο Γιάννης Κωστόπουλος, καθώς είχε εξασφαλίσει 19.540 μόρια.
Έχοντας γράψει 20άρια σε Μαθηματικά και Φυσική, στη Χημεία 19,7 και στην Έκθεση 18, γνώριζε πολύ καλά ότι εισάγεται στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. «Αυτή ήταν η πρώτη μου επιλογή», τονίζει μιλώντας στο protothema.gr. Εκείνο που δεν ήξερε, ήταν ότι εισήχθη 7ος.
Περιγράφοντας ο ίδιος την πορεία του έως τη σημερινή επιτυχία, θα πει: «Το αποτέλεσμα αυτό ήταν το επιστέγασμα της προσπάθειας και του κόπου όχι μόνο μερικών μηνών αλλά όλης μου της διαδρομής στο σχολείο. Ειδικά φέτος, στην γ’ λυκείου ο χρόνος για τα "εκτός" του σχολείου ήταν σχεδόν ανύπαρκτος. Στο παρελθόν, είχα χόμπι το πιάνο μέχρι τη Β’ Λυκείου. Όμως λόγω του φορτωμένου προγράμματός μου αναγκάστηκα να σταματήσω. Η μόνη μου διέξοδος από την κοπιαστική προσπάθεια ήταν κατά βάση το σχολείο καθώς και η αλληλεπίδραση με την οικογένειά μου και τους φίλους μου, κυρίως διαδικτυακά αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις και εκτός σπιτιού, σπανίως όμως. Γιατί το καθημερινό πρόγραμμα με ανάγκαζε να είμαι συνεπής και αφοσιωμένος σε ένα στόχο».
Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο Γιάννης είναι απόφοιτος του Προτύπου Γενικού Σχολείου Βαρβακείου Σχολής, αριστούχος: «Στο απολυτήριό μου είχα 19,9 και ήμουν σημαιοφόρος την 25η Μαρτίου φέτος», σημειώνει.
Όσο για το μέλλον, αναφέρεται στις φιλοδοξίες του: «Το όνειρό μου, αφού αποφοιτήσω από το Μετσόβιο, είναι να πάω στο εξωτερικό. Προτεραιότητά μου, κάποιο ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο κι αν εμφανιστεί αργότερα κάποια ευκαιρία και έχω αποκτήσει τα απαραίτητα διαπιστευτήρια, ενδεχομένως να συνεχίσω σε κάποιο πανεπιστήμιο της Αμερικής. Αν και ακόμη δεν έχω σχηματίσει άποψη για το τι θα ήθελα να ακολουθήσω στο μέλλον, σκέφτομαι την ακαδημαϊκή καριέρα. Στα χνάρια του πατέρα μου, ο οποίος είναι Καθηγητής Κοινωνιολογίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και πρόεδρος του Τμήματος Κοινωνιολογίας», καταλήγει.
Έχοντας γράψει 20άρια σε Μαθηματικά και Φυσική, στη Χημεία 19,7 και στην Έκθεση 18, γνώριζε πολύ καλά ότι εισάγεται στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. «Αυτή ήταν η πρώτη μου επιλογή», τονίζει μιλώντας στο protothema.gr. Εκείνο που δεν ήξερε, ήταν ότι εισήχθη 7ος.
Περιγράφοντας ο ίδιος την πορεία του έως τη σημερινή επιτυχία, θα πει: «Το αποτέλεσμα αυτό ήταν το επιστέγασμα της προσπάθειας και του κόπου όχι μόνο μερικών μηνών αλλά όλης μου της διαδρομής στο σχολείο. Ειδικά φέτος, στην γ’ λυκείου ο χρόνος για τα "εκτός" του σχολείου ήταν σχεδόν ανύπαρκτος. Στο παρελθόν, είχα χόμπι το πιάνο μέχρι τη Β’ Λυκείου. Όμως λόγω του φορτωμένου προγράμματός μου αναγκάστηκα να σταματήσω. Η μόνη μου διέξοδος από την κοπιαστική προσπάθεια ήταν κατά βάση το σχολείο καθώς και η αλληλεπίδραση με την οικογένειά μου και τους φίλους μου, κυρίως διαδικτυακά αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις και εκτός σπιτιού, σπανίως όμως. Γιατί το καθημερινό πρόγραμμα με ανάγκαζε να είμαι συνεπής και αφοσιωμένος σε ένα στόχο».
Πόσες ώρες αφιέρωνε καθημερινά στη μελέτη;«Κατά μέσο όρο, μελετούσα κατ’ελάχιστο 4-5 ώρες και αν το απαιτούσε η περίσταση, ιδίως την Κυριακή που ήταν απόλυτα ελεύθερη για μένα, πρακτικά όλη τη μέρα. Μέχρι τα μεσάνυχτα».
Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο Γιάννης είναι απόφοιτος του Προτύπου Γενικού Σχολείου Βαρβακείου Σχολής, αριστούχος: «Στο απολυτήριό μου είχα 19,9 και ήμουν σημαιοφόρος την 25η Μαρτίου φέτος», σημειώνει.
Όσο για το μέλλον, αναφέρεται στις φιλοδοξίες του: «Το όνειρό μου, αφού αποφοιτήσω από το Μετσόβιο, είναι να πάω στο εξωτερικό. Προτεραιότητά μου, κάποιο ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο κι αν εμφανιστεί αργότερα κάποια ευκαιρία και έχω αποκτήσει τα απαραίτητα διαπιστευτήρια, ενδεχομένως να συνεχίσω σε κάποιο πανεπιστήμιο της Αμερικής. Αν και ακόμη δεν έχω σχηματίσει άποψη για το τι θα ήθελα να ακολουθήσω στο μέλλον, σκέφτομαι την ακαδημαϊκή καριέρα. Στα χνάρια του πατέρα μου, ο οποίος είναι Καθηγητής Κοινωνιολογίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και πρόεδρος του Τμήματος Κοινωνιολογίας», καταλήγει.
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