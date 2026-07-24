«Περπατούσε με καλυμμένο το πρόσωπο και με γάντια στα χέρια της η 41χρονη» - Τι λέει μάρτυρας που συνάντησε τη γυναίκα στη Σύρο λίγο πριν τη δολοφονία της

Η 41χρονη πήγε στο σπίτι του ζευγαριού με μαχαίρι, αεροβόλο και λοστό

Το βιντεοληπτικό υλικό που έχει συλλεχθεί από κάμερες ασφαλείας, σε συνδυασμό με τις καταθέσεις και τα ευρήματα των Αρχών, συνθέτουν σταδιακά την εικόνα των όσων προηγήθηκαν της τραγωδίας χωρίς όμως ακόμα να απαντούν με βεβαιότητα στο γιατί έγιναν.

Από τη μεριά του, το ζευγάρι κάνει λόγο για ληστεία. Απ’ την άλλη, άτομα από το περιβάλλον του θύματος,

. Οι αστυνομικοί τείνουν προς το πρώτο σενάριο, χωρίς όμως ακόμα να είναι πεπεισμένοι απόλυτα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η δικογραφία που πρόκειται να σχηματιστεί αναμένεται να αφορά αποκλειστικά τον άνδρα που τραυμάτισε θανάσιμα τη 41χρονη, ενώ δεν προκύπτουν μέχρι στιγμής ενδείξεις για ποινική εμπλοκή της συζύγου του.

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Τι «είδαν» οι αστυνομικοί

Από την ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού προκύπτει ότι

, γάντια και έχοντας μερικώς καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της. Είχε μαζί της ένα σακίδιο πλάτης ενώ στο χέρι κρατούσε μία πλαστική σακούλα και ένα μαχαίρι.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, μέσα στο σακίδιο που βρέθηκε στην κατοχή της εντοπίστηκαν ένα αεροβόλο όπλο και ένας λοστός.

Το υλικό από τις κάμερες φέρεται ακόμη να δείχνει ότι, όταν έφτασε έξω από την κατοικία, άφησε το σακίδιο στο έδαφος, παρέμεινε για λίγα λεπτά έξω από την είσοδο και στη συνέχεια χτύπησε το κουδούνι. Παρά το γεγονός ότι φορούσε γάντια, φαίνεται να χρησιμοποίησε την πλαστική σακούλα προκειμένου να πατήσει το κουδούνι.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, την πόρτα άνοιξε η σύζυγος του άνδρα. Τότε φέρεται να ακολούθησε επίθεση σε βάρος της γυναίκας με μαχαίρι, με αποτέλεσμα να υποστεί ελαφρύ τραυματισμό στην κοιλιακή χώρα. Στη συνέχεια, ο άνδρας φέρεται να άρπαξε άλλο μαχαίρι που βρισκόταν μέσα στο σπίτι και να τραυμάτισε την 41χρονη στην πλάτη.

Ακολούθησε καταδίωξη έξω από την κατοικία, όπου, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να πέταξε μία γλάστρα, η οποία χτύπησε την 41χρονη στο κεφάλι, ενώ στη συνέχεια τη χτύπησε και με καρέκλα.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο άνδρας ζήτησε τη συνδρομή περαστικών για να ακινητοποιήσει την 41χρονη, με έναν εξ αυτών να παρεμβαίνει, την ώρα που η σύζυγός του καλούσε σε βοήθεια.

Η 41χρονη υπέκυψε λίγο αργότερα στα τραύματά της, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται προκειμένου να αποσαφηνιστούν όλες οι συνθήκες της υπόθεσης.

Την ίδια στιγμή, αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι μέχρι στιγμής δεν προκύπτουν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν τον ισχυρισμό περί οικονομικών διαφορών ή ενοικίων, όπως είχε αναφερθεί από το περιβάλλον της 41χρονης. Το ενδεχόμενο αυτό εξακολουθεί να ερευνάται, χωρίς ωστόσο να φαίνεται, μέχρι στιγμής, να επιβεβαιώνεται από τα διαθέσιμα στοιχεία.