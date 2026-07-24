Αποχώρησε ο Μητσοτάκης όταν ανέβηκε η Ζωή Κωνσταντοπούλου: Με αυτή τη συμπεριφορά, κυρία μου, δεν θα καθίσω να σας ακούσω
Αποχώρησε ο Μητσοτάκης όταν ανέβηκε η Ζωή Κωνσταντοπούλου: Με αυτή τη συμπεριφορά, κυρία μου, δεν θα καθίσω να σας ακούσω
Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της τριτολογίας του κ. Ανδρουλάκη, ο κ. Μητσοτάκης μάζεψε τα έγγραφά του για να αποχωρήσει, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να διαμαρτύρεται για τη στάση του
Εκτός της Ολομέλειας αποφάσισε να βγει ο πρωθυπουργός μετά το τέλος της σφοδρής σύγκρουσης με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, κι ενώ στο βήμα ανέβαινε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της τριτολογίας του κ. Ανδρουλάκη, ο κ. Μητσοτάκης μάζεψε τα έγγραφά του για να αποχωρήσει, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να διαμαρτύρεται για τη στάση του.
«Με τέτοια συμπεριφορά κυρία μου δεν θα καθίσω να σας ακούσω», της είπε ο πρωθυπουργός.
Όταν ανέβηκε στο βήμα, η κυρία Κωνσταντοπούλου ανέφερε ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν είναι ο πρώτος πρωθυπουργός που αποχωρεί όταν ανεβαίνει στο βήμα, καθώς «αυτό έκανε κι ένας άλλος πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας».
Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της τριτολογίας του κ. Ανδρουλάκη, ο κ. Μητσοτάκης μάζεψε τα έγγραφά του για να αποχωρήσει, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να διαμαρτύρεται για τη στάση του.
«Με τέτοια συμπεριφορά κυρία μου δεν θα καθίσω να σας ακούσω», της είπε ο πρωθυπουργός.
Όταν ανέβηκε στο βήμα, η κυρία Κωνσταντοπούλου ανέφερε ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν είναι ο πρώτος πρωθυπουργός που αποχωρεί όταν ανεβαίνει στο βήμα, καθώς «αυτό έκανε κι ένας άλλος πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας».
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