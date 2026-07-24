Αποχώρησε ο Μητσοτάκης όταν ανέβηκε η Ζωή Κωνσταντοπούλου: Με αυτή τη συμπεριφορά, κυρία μου, δεν θα καθίσω να σας ακούσω

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της τριτολογίας του κ. Ανδρουλάκη, ο κ.

μάζεψε τα έγγραφά του για να αποχωρήσει, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να διαμαρτύρεται για τη στάση του