Τρεις μεταγραφές της ΑΕΚ, 9.000.000 και μεγάλες αλήθειες…

Μια μεταγραφή που πέρασε από πολλά στάδια με πολλούς και διαφορετικούς σε ηλικία και χρηματιστηριακή αξία παίκτες που εξετάστηκαν για να καταλήξει τελικά στον 20χρονο Βέλγο με καταγωγή από την Ρουάντα. Πολλά λέγονται και γράφονται αλλά πάμε να δούμε κάποιες αλήθειες. ΜΟΝΟ. Ο Σαχαμπό δεν ήταν προφανώς η πρώτη επιλογή αλλά δεδομένα είναι μια επιλογή της λογικής Ριμπάλτα με την έγκριση του Νίκολιτς. Ξεκινάμε από το σημαντικότερο που μόνο με Ριμπάλτα. Γίνεται στο 100%. Η ΑΕΚ δηλαδή να παίρνει ακριβώς τον παίκτη που θέλει ώστε να ταιριάζει με την χημεία της ομάδας. Ο Σαχαμπό έχει ακριβώς τα χαρακτηριστικά που γνωρίζαμε ότι ψάχνει η ΑΕΚ από το καλοκαίρι ακόμη. Ένα εξάρι πολύ ικανό με την μπάλα στα πόδια. Για μια ομάδα με τον τρόπο παιχνιδιού της ΑΕΚ του Νίκολιτς αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο όπως φάνηκε με την αποχώρηση, πραγματική ή ουσιαστική, των δύο κολώνων του κέντρου της ΑΕΚ του Αλμέιδα, του Σιμάνσκι και του Γιόνσον. Ο Νίκολιτς θέλει σε εκείνο το σημείο του γηπέδου και όχι μόνο παίκτες που μπορείς να τους ακουμπήσεις την μπάλα και αυτοί να μπορούν να την κρατήσουν και να την περάσουν μέσα από τις γραμμές. Αν μπορούν να κόβουν κιόλας ακόμη καλύτερα και ο μικρός μπορεί να μην είναι Γιόνσον στα κοψίματα αλλά σίγουρα είναι πολύ πιο αμυντικό χάφ από τους παίκτες που έχουν πλαισιώσει τον Πινέδα από την αρχή της σεζόν.Η ΑΕΚ έψαχνε και το ξέραμε όλοι έναν παίκτη με μεγαλύτερη ισορροπία αμυντικά και επιθετικά σε σχέση με αυτούς που έφυγαν αλλά και από αυτούς που παίζουν. Ο Σαχαμπό είναι αυτό ακριβώς για αυτό είναι δεδομένο πως ακόμη και αυτοί που τώρα κράζουν δεξιά κι αριστερά θα αποθεώσουν στα πρώτα ματς αφού πάντα τα αμυντικά χάφ με την γλυκιά πάσα και την ντρίμπλα αρέσουν. Αυτή η ικανότητα ακριβώς είναι ευχή και κατάρα για τον Σαχαμπό όπως μας είπαν άνθρωποι που τον γνωρίζουν και τον έχουν παρακολουθήσει πολύ αφού από τα 18 του ακόμη είχε αρχίσει να παίζει με την πρώτη ομάδα της Σταντάρ. Μπορεί να κάνει το λάθος και το σημείο που το κάνει είναι πολύ επικίνδυνο. Αφού υπενθυμίσω πως ο πιο επιρρεπής παίκτης στα λάθη στο μισό της ΑΕΚ είναι ο Πινέδα, τρου στόρι, να τονίσω πως είναι πολύ καλό ιδίως για νεαρό παίκτη το να έχει ελαττώματα που διορθώνονται. Πράγματα που φτιάχνονται. Η συγκέντρωση και η μείωση του ρίσκου είναι κάτι που σαφώς και μπορεί να βελτιωθεί όταν έχεις τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Το αντίθετο είναι αδύνατο να συμβεί όταν είσαι πάνω από… 15. Η παράδοση της Βελγικής σχολής ποδοσφαίρου σε Αφρικανούς αμυντικούς χάφ δεν είναι τυχαία. Σίγουρα υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία. Ο Σαχαμπό έχει περάσει από ομάδες - ποδοσφαιρικά σχολεία όπως η Στάνταρ Λιέγης αλλά και η Λιλ όπου πήγε για ένα διάστημα σε αναπτυξιακή ηλικία. Eχει σίγουρα την πρώτη ύλη. Και σίγουρα έχει ελαττώματα. Στην Ελλάδα από το Βέλγιο και μάλιστα από ομάδες με παράδοση στην παραγωγή παικτών δεν έρχονται οι τέλειοι παίκτες. Αυτοί πάνε στην Αγγλία, την Γερμανία, άντε σε κανέναν… Αγιαξ με χρήματα που στην Ελλάδα δεν έχουν δοθεί ποτέ. Στην Ελλάδα έρχονται αυτοί που συνήθως οι οπαδοί των άλλων ομάδων λένε μετά από καιρό πως τους βρίσκουν οι άλλοι κι εμείς δεν τους βρίσκουμε. Τέτοια περίπτωση φιλοδοξούμε να είναι ο Σαχαμπό…Το κυριότερο είναι πως τον πιστεύουν ο Ριμπάλτα και ο Νίκολιτς. Αλλιώς η ΑΕΚ δεν θα έδινε πάνω από 2.000.000 ευρώ. Με αυτά τα χρήματα άνετα θα μπορούσε να πάρει έναν πιο έτοιμο παίκτη που στα μάτια πάρα πολλών θα ήταν έτοιμος να παίξει ακόμη και με τον… Ολυμπιακό αύριο. Δεν λειτουργεί όμως έτσι η ΑΕΚ. Το ότι δεν ήταν ο πρώτος στόχος και ότι με 5.000.000 ευρώ θα μπορούσε η ΑΕΚ να αγοράσει έναν παίκτη στην ηλικία ή ένα χρόνο πιο μεγάλο από τον Σαχαμπό που είχε βρει ο Ριμπάλτα είναι αλήθεια όμως δεν λέει κάτι. Η ΑΕΚ μπορούσε να επενδύσει για την συγκεκριμένη μεταγραφή αυτά τα χρήματα που δόθηκαν στην Στάνταρ και θεώρησαν ΟΛΟΙ πως η καλύτερη επιλογή είναι ο 20χρονος με καταγωγή από την Ρουαντα. Ήρθε λοιπόν ο Σαχαμπό και μαζί με τις άλλες δύο αγορές σε σύνολο χρημάτων με αυτά τα 9.000.000 συνετρίβη το ρεκόρ αγορών που έχει κάνει στην ιστορία της σε μεταγραφική περίοδο Ιανουαρίου η ΑΕΚ. Χρήματα που τα μισά δόθηκαν σε δύο εικοσάχρονους και αυτό για μένα είναι το μεγαλύτερο κέρδος αφού δείχνει το πόσο εμπιστεύεται ο Ηλιόπουλος τους ανθρώπους στους οποίους έχει αναθέσει τον μεταγραφικό σχεδιασμό. Μαζί με τον Καλοσκάμη η ΑΕΚ σε λίγους μήνες ξόδεψε σχεδόν 6.000.000 ευρώ και έχει 3 εικοσάχρονους στον κορμό της που ήδη μπορούν να παίξουν. Παρών και μέλλον μαζί. Η διαφορά με τον Γκεοργκίεφ είναι πως ο Σαχαμπό πρέπει να είναι πιο έτοιμος να μπει στην ομάδα ως αλλαγή ή ακόμη και βασικός σε κάποια ματς και να δώσει κάποια πράγματα. Οπως αποδείχτηκε ο Καλοσκάμης στο πρώτο μισό της σεζόν…Πριν γίνει η μεταγραφή και με ανοικτό το ενδεχόμενο να αποκτηθεί κι αυτός που βάφτισε game changer ο ίδιος ο Νίκολιτς απαρίθμησε τους παίκτες που παίζουν σε αυτές τις δύο θέσεις του κέντρου αλλά ουσιαστικά σε μία αφού ο Πινέδα δεν βγαίνει ποτέ. Ο Νίκολιτς έκανε έτσι ξεκάθαρο πως δεν ήθελε έναν παίκτη που να πετάξει έξω τον Μαρίν ή τον Μάνταλο ή τον Περέιρα αν επιστρέψει και παραμείνει υγιής και εγώ θα τολμήσω να πω και τον Γκρούγιτς που ποτέ δεν έφτασε να θεωρείται τόσο καμμένο χαρτί όσο ο Λιούμπισιτς τον Οκτώβριο και είδε τι έγινε. Όλους αυτούς ο Μάρκο ήθελε κάποιον για να τους πλαισιώσει με διαφορά χαρακτηριστικά αλλά να μην χαλάει το παιχνίδι. Επέλεξε τον Σαχαμπό και δεν υπάρχει κανείς που να θέλει περισσότερο να δυναμώνει η ομάδα του από τον ίδιο τον προπονητή της. Η ΑΕΚ από τον Σαχαμπό όπως και από τον Γκεοργκίεφ αλλά και τον πιο ακριβοπληρωμένο και έτοιμο Βάργκα περιμένει τώρα στη μέση της σεζόν να της δώσουν κάποια παραπάνω πράγματα. Δεν θα της αλλάξουν την ιστορία ούτε θα την μεταμορφώσουν σε… ανίκητη. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα μόνο με μεταγραφές και πόσο περισσότερο στο μέσον της σεζόν. Το σημαντικό είναι η ομάδα να είναι όπως στο πρώτο μισό της σεζόν όπου ξεπέρασε και τις πιο αισιόδοξες προσδοκίες και να συνεχίσει να βελτιώνεται. Εκτός αν κάποιος πιστεύει πως ακόμη κι αν ερχόταν ένας από τους παίκτες που στη φαντασία κάποιων και μόνο ήθελε η ομάδα, όπως ο Σοφιάν Αμραμπατ για παράδειγμα ή ο Σλάγκερ που πάει Γιουβέντους θα μπορούσε να κάνει την ΑΕΚ ανίκητη σε πρωτάθλημα και Conference League. Aν αποτελούσε εγγύηση μια μεταγραφή για δυο τίτλους ο Ηλιόπουλος θα έκανε… δύο. Επίσης επειδή είναι μεταγραφές να ευχηθούμε η ΑΕΚ και τον Γενάρη να έχει το ποσοστό… ευστοχίας που είχε το καλοκαίρι εκτός αν ξεχνάμε πως είναι η ομάδα που σε σχέση με τους ανταγωνιστές της έχει πάρει πολλά περισσότερα από τους παίκτες που επέλεξε σε σχέση με ΟΛΟΥΣ τους άλλους. Καλώς ήρθες Χακίμ. Δεν θα το πιστεύεις αύριο πως θα παίζεις κι εσύ σε αυτό το καμίνι…