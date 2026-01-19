Η ΑΕΚ πήρε το ρίσκο και ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΛΟΥΚΑ την δικαιώνει

Στο τέλος της μέρας είναι τρεις βαθμοί. Και είναι ένα παιχνίδι που δεν κρίνει τίποτα. Έδωσε χαρά όμως σε χιλιάδες κόσμο και αυτό είναι από μόνο του τρομερά σημαντικό. Σημαντικότατοι όμως και οι τρεις βαθμοί αφού ακόμη και με 1-0 η ΑΕΚ θα πανηγύριζε αυτή τη νίκη καθώς χρειαζόταν πάρα πολύ αυτή την απάντηση. Τους πήρε και έδωσε άμεσα τέλος στη μίνι κρίση των τεσσάρων ημερών.Ένα όμως είναι το βέβαιο. Θα μείνει στην ιστορία αν και δεν κρίνει τίποτα αυτό το ντέρμπι αφού ο Παναθηναϊκός δεν είναι καν διεκδικητής και το πρωτάθλημα έχει ακόμη πάρα πολύ δρόμο. Η ΑΕΚ είχε να νικήσει 4-0 τον Παναθηναϊκό από το 1940, λίγο πριν μπουν οι Γερμανοί στην Αθήνα. Πέρασαν 86 χρόνια για να ξαναγίνει. Όμως είναι πάρα πολύ δύσκολο ακόμη και σε… 200 χρόνια να βρεθεί παίκτης που θα βάλει σε μια σεζόν, σε δύο παιχνίδια εντός και εκτός έδρας, 7 γκολ σε ντέρμπι. Ο Λουκά Γιόβιτς πέρασε για πάντα στην ιστορία των αναμετρήσεων ΑΕΚ - Παναθηναϊκού και θα μνημονεύεται για όσα χρόνια υπάρχουν ακόμη οι δύο μεγάλες αυτές ομάδες. Και τα χθεσινά χωρίς πέναλτι. Όχι ότι δεν μετράνε κι αυτά, ιδίως σε ντέρμπι, αφού άλλωστε το ένα από τα δύο το είχε κερδίσει ο ίδιος, όμως με τα τέσσερα χθες το βράδυ ξεπέρασε και τον… εαυτό του! Ξεπέρασε τους πάντες ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ Λούκα που μπορεί όπως λένε κάποιοι βαρετά εδώ και μήνες να μην έχασε τα κιλά αλλά σημασία έχει πως ξαναβρίσκει τον εαυτό του. Γίνεται ξανά ο παίκτης που υπό κανονικές συνθήκες έρχεται στην Ελλάδα μόνο για διακοπές αφού το Ελληνικό πρωτάθλημα δεν πλησιάζει το επίπεδο για το οποίο είναι πλασμένος. Ή έρχεται για διακοπές… πληρωμένες όταν η καριέρα του έχει πάρει την κάτω βόλτα.Πράγματι ο Λουκά έκανε ένα ή αρκετά βήματα πίσω στην καριέρα του ερχόμενος στην ΑΕΚ μετά από Άιντραχτ, Ρεάλ Μαδρίτης, Φιορεντίνα και Μίλαν όμως δεν ήρθε για διακοπές. Και αυτό το έδειξε από την πρώτη μέρα. Με μια διαρκή μάχη με πολλά βήματα εμπρός αλλά και κάποια πίσω, ίσως για να πάρει φόρα όπως τα δύο προηγούμενα ματς με Άρη και ΟΦΗ, ο Λουκά Γιόβιτς δικαιώνει την ΑΕΚ που τον πλήρωσε και πήρε όλο το ρίσκο που πάντα έχουν αυτές οι μεταγραφές μεγάλων σταρ την ώρα που κατεβαίνουν τα σκαλιά της δόξας. Φαίνεται πως ο Ριμπάλτα και ο Νίκολιτς κατάφεραν να καταλάβουν αν ο Γιόβιτς έχει το μόνο πράγμα που χρειάζεται ένας τέτοιος παίκτης για να κάνει την διαφορά στο Ελληνικό πρωτάθλημα. ΤΟ ΚΙΝΗΤΡΟ. Το έχει. Και το δείχνει σε κάθε ματς, ακόμη και σε αυτά που δεν τα καταφέρνει να τα κρίνει. Δεν βλέπει την ΑΕΚ και το Ελληνικό πρωτάθλημα ως μια ευκαιρία να αράξει και να κάνει πλάκα παίζοντας σε ένα περιφερειακό πρωτάθλημα της Ευρώπης αλλά ως μια ευκαιρία για να ξαναπάρει πάλι φόρα προς τα πάνω. Και η ΑΕΚ μόνο κερδισμένη βγαίνει από αυτό. Μην ξεχνάμε άλλωστε πως είναι μόλις 28 ετών. Και όπως δήλωσε πριν τα Χριστούγεννα, μόνο καλύτερα μπορεί να παίξει στο δεύτερο μέρος της σεζόν. Να περάσουν οι μέρες να έρθει το Σάββατο…