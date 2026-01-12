Η προπαγάνδα ξεσάλωσε όμως το αδιαμφισβήτητο μεγάλο λάθος έγινε σε βάρος της ΑΕΚ

Εύκολες νίκες και ευκαιρία να ξεσαλώσουν σε βάρος της ΑΕΚ που δεν νίκησε κιόλας. Ο Ολυμπιακός πάντα πρωτοπόρος στην προπαγάνδα έδωσε τον τόνο αλλά δεν υστέρησε κι ο ΠΑΟΚ που συνέδεσε την απόφαση του Νορβηγού Var και του Νορβηγού διαιτητή στο ακυρωμένο γκολ του Αρη με την… Παναγιώτα. Προφανώς στον πεντάλεπτο χαβαλέ που έκανε ο Μάριος στην σύναξη της Παρασκευής ήταν σε… βιντεοκλήση οι Νορβηγοί και κατάλαβαν τι έπρεπε να κάνουν. Το πιάσατε έτσι; Είναι πολύ μπροστά οι άνθρωποι. Δεν ξεφεύγει τίποτα οπότε πρέπει να είμαστε προσεχτικοί.Πάμε στα σοβαρά. Αν είχε ακυρωθεί με τον ίδιο τρόπο γκολ της ΑΕΚ τότε κι εγώ θα διαμαρτυρόμουν. Όπως έχει γίνει σε τουλάχιστον 4 ξεκάθαρες περιπτώσεις φέτος που η ΑΕΚ κατάφερε να βάλει όσα γκολ χρειάστηκαν για να νικήσει παρότι της ακυρώθηκαν γκολ που οι τηλεδιαιτητές επί παραγγελία έπρεπε να γίνουν πολύ δημιουργικοί για να τα στηρίξουν με κορυφαίο βέβαια τον αρχιδιαιτητή Λανουά…Η διαφορά στην περίπτωση μας είναι πως μιλάμε για δύο Νορβηγούς με τον διαιτητή να δείχνει σε όλο το ματς ξεκάθαρα την πρόθεση να παίξει το παιχνίδι στα ίσα σφυρίζοντας αυτό που έβλεπε και με προσωπικότητα να σταθεί στον αγωνιστικό χώρο. Βέβαια είδε κόρνερ το άουτ και από αυτό το κόρνερ προήλθε η ισοφάριση του Άρη. Όμως ήταν ένα ξεκάθαρο ανθρώπινο λάθος που δεν μπορούσε και να διορθωθεί. Και ένα λάθος κόρνερ δεν σημαίνει και γκολ. Όμως το γκολ του Άρη έπρεπε να ακυρωθεί. Γιατί αν στη φάση με το χτύπημα στον Ζοάο Μάριο που προκάλεσε την ακύρωση του 2-1 μπορεί ο καθένας από την πλευρά του να πει επιχειρήματα για να δικαιολογήσει ή να αποδομήσει την απόφαση, σίγουρα δεν μπορεί να το κάνει για το ΞΕΚΑΘΑΡΟ ΦΑΟΥΛ με αγκωνιά πάνω στον Γιόβιτς που προηγείται το γκολ του Άρη που έκανε το 1-1 σε χρόνο ρεκόρ μετά το γκολ της ΑΕΚ. Το ότι ο Γιόβιτς δεν πέφτει κάτω παρότι έχει ζαλιστεί όπως φαίνεται και στο επόμενο πλάνο αφού η μπάλα έχει πάει στα δίχτυα δεν αλλάζει κάτι στη φάση παρά μόνο στα επιχειρήματα του… Σπάθα που λέει το τρομερό πως ο παίκτης της ΑΕΚ δεν νιώθει την επαφή. Για μένα ο Γιόβιτς έκανε λάθος. Έπρεπε να πέσει κάτω ώστε να προκαλέσει τον Var να δει προσεχτικά την φάση. Όμως ένα ξεκάθαρο εκτός φάσης χτύπημα με τον αγκώνα στο πρόσωπο που τον είδαν όλοι όσοι έβλεπαν το ματς στην τηλεόραση χωρίς να κρίνεται και η τύχη του αγώνα από αυτούς είναι απαράδεκτο το ότι δεν το είδε ο μόνος άνθρωπος που είχε υποχρέωση να το δει. Ο χειριστής Var. Μιλάμε για ξεκάθαρο φάουλ και κίτρινη κάρτα στον σέντερ φορ του Άρη. Αν το γκολ είχε ακυρωθεί όπως έπρεπε τότε είναι πολύ πιθανό όλος ο αγώνας να είχε άλλη εξέλιξη. Ο Άρης πήρε ψυχολογία ισοφαρίζοντας άμεσα το γκολ που είχε δεχτεί από τρομερό λάθος και κόντρα στην ροή του μέχρι τότε αγώνα. Το αποτέλεσμα αλλοιώθηκε σε αυτή την φάση. Ξεκάθαρα και χωρίς δεύτερες αναλύσεις.Από εκεί και πέρα η ΑΕΚ έκανε ότι έπρεπε και μπορούσε να κάνει για να αμυνθεί σε αυτή την επίθεση προπαγάνδας και λάσπης. Λίγο δύσκολο να περάσει το δικό της μήνυμα απέναντι σε τέτοια στρατό όμως η άμυνα είναι μονόδρομος. Γρήγορα και με αποδείξεις όπως χθες. Και η ζωή συνεχίζεται. Όπως και το πρωτάθλημα. Βάσει της εικόνας της η ΑΕΚ δεν δικαιούταν τη νίκη χθες. Θα ήταν ένα τεράστιο και πολύ γλυκό διπλό αν ο Ελίασον ή ο Γιόβιτς είχαν εκτελέσει καλύτερα στη διπλή ευκαιρία ή αν αμέσως μετά δεν κόντραρε το σουτ του Πέτρου ώστε να γλύψει το δοκάρι όμως κακά τα ψέμματα στη συνολική εικόνα ο Άρης ήταν καλύτερος παρότι τόσες μεγάλες ευκαιρίες δεν είχε. Τέλος πάντων. Κάποτε θα ερχόταν και μια απώλεια βαθμών. Κανείς δεν νικάει συνέχεια και μάλιστα μετά από τόσο μεγάλη διακοπή που η επίδραση της στον ρυθμό της ομάδας φάνηκε από το πρώτο λεπτό. Ένας πόντος πάνω, ένας πόντος κάτω δεν αλλάζει κάτι σε αυτή την φάση του πρωταθλήματος. Το σημαντικό για την ΑΕΚ είναι να βρει γρήγορα τον ρυθμό της. Έρχεται πολύ δύσκολο παιχνίδι μεθαύριο όπου το αποτέλεσμα δεν… διορθώνεται. Ραντεβού εκεί.