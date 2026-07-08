Ο Μπένσον Μπουν φόρεσε μάσκα Spider-Man και έκανε ανάποδη κωλοτούμπα σε συναυλία του, δείτε βίντεο
Ο Μπένσον Μπουν φόρεσε μάσκα Spider-Man και έκανε ανάποδη κωλοτούμπα σε συναυλία του, δείτε βίντεο
Οι θεατές που ενθουσιάστηκαν κατέγραψαν το στιγμιότυπο και το ανέβασαν στα social media, κάνοντάς το viral
Μία έκπληξη περίμενε τους θαυμαστές του Μπένσον Μπουν στην πρώτη συναυλία της περιοδείας του «Wanted Man Tour» στο Πίτσμπουργκ, καθώς κατά τη διάρκεια του live ο ίδιος φόρεσε μία μάσκα Spider-Man και έκανε ανάποδη κωλοτούμπα στη σκηνή.
Ο τραγουδιστής έκλεψε τις εντυπώσεις από τα πρώτα κιόλας λεπτά της συναυλίας την Τρίτη 7 Ιουλίου, στην προσπάθειά του να μιμηθεί μία από τις κινήσεις του υπερήρωα, παίρνοντας και την χαρακτηριστική του πόζα στο τέλος.
Οι θεατές ενθουσιάστηκαν με το ιδιαίτερο αυτό στιγμιότυπο, με πολλούς να καταγράφουν τη στιγμή και να τη μοιράζονται στα social media, κάνοντας το βίντεο viral.
Δείτε το βίντεο
Φαίνεται πως πρόκειται για μία αγαπημένη κίνηση εντυπωσιασμού του τραγουδιστή, την οποία έχει υιοθετήσει και σε άλλες εμφανίσεις του στο παρελθόν.
Η πρεμιέρα της περιοδείας στο Πίτσμπουργκ σηματοδότησε την έναρξη μιας σειράς εμφανίσεων που αναμένεται να συγκεντρώσουν χιλιάδες θαυμαστές, με επόμενους σταθμούς του Μπουν να είναι η Βαλτιμόρη και η Νέα Υόρκη.
Ο τραγουδιστής έκλεψε τις εντυπώσεις από τα πρώτα κιόλας λεπτά της συναυλίας την Τρίτη 7 Ιουλίου, στην προσπάθειά του να μιμηθεί μία από τις κινήσεις του υπερήρωα, παίρνοντας και την χαρακτηριστική του πόζα στο τέλος.
Οι θεατές ενθουσιάστηκαν με το ιδιαίτερο αυτό στιγμιότυπο, με πολλούς να καταγράφουν τη στιγμή και να τη μοιράζονται στα social media, κάνοντας το βίντεο viral.
Δείτε το βίντεο
@entertainmenttonight Benson Boone channeled his inner Spider-Man at the opening of the Wanted Man Tour in Pittsburgh, mask and all. 🕸️ (🎥: jpasc24) #bensonboone #spiderman #wantedman ♬ original sound - Entertainment Tonight
Φαίνεται πως πρόκειται για μία αγαπημένη κίνηση εντυπωσιασμού του τραγουδιστή, την οποία έχει υιοθετήσει και σε άλλες εμφανίσεις του στο παρελθόν.
@bensonboonenation Benson Boone spider-man backflip in Auckland, New Zealand #bensonboone ♬ original sound - Benson Boone Nation (Fan page)
Η πρεμιέρα της περιοδείας στο Πίτσμπουργκ σηματοδότησε την έναρξη μιας σειράς εμφανίσεων που αναμένεται να συγκεντρώσουν χιλιάδες θαυμαστές, με επόμενους σταθμούς του Μπουν να είναι η Βαλτιμόρη και η Νέα Υόρκη.
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