ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά στην Ξηρόβρυση Κιλκίς: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, επιχειρεί ένα εναέριο μέσο

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά στον Αργυρόμυλο Λάρισας: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, σηκώθηκαν 4 εναέρια

Ο Μπένσον Μπουν φόρεσε μάσκα Spider-Man και έκανε ανάποδη κωλοτούμπα σε συναυλία του, δείτε βίντεο
GALA
Μπένσον Μπουν Spider-Man

Ο Μπένσον Μπουν φόρεσε μάσκα Spider-Man και έκανε ανάποδη κωλοτούμπα σε συναυλία του, δείτε βίντεο

Οι θεατές που ενθουσιάστηκαν κατέγραψαν το στιγμιότυπο και το ανέβασαν στα social media, κάνοντάς το viral

Ο Μπένσον Μπουν φόρεσε μάσκα Spider-Man και έκανε ανάποδη κωλοτούμπα σε συναυλία του, δείτε βίντεο
Ιωάννα Μαρίνου
Μία έκπληξη περίμενε τους θαυμαστές του Μπένσον Μπουν στην πρώτη συναυλία της περιοδείας του «Wanted Man Tour» στο Πίτσμπουργκ, καθώς κατά τη διάρκεια του live ο ίδιος φόρεσε μία μάσκα Spider-Man και έκανε ανάποδη κωλοτούμπα στη σκηνή.

Ο τραγουδιστής έκλεψε τις εντυπώσεις από τα πρώτα κιόλας λεπτά της συναυλίας την Τρίτη 7 Ιουλίου, στην προσπάθειά του να μιμηθεί μία από τις κινήσεις του υπερήρωα, παίρνοντας και την χαρακτηριστική του πόζα στο τέλος.

Οι θεατές ενθουσιάστηκαν με το ιδιαίτερο αυτό στιγμιότυπο, με πολλούς να καταγράφουν τη στιγμή και να τη μοιράζονται στα social media, κάνοντας το βίντεο viral.

Δείτε το βίντεο

@entertainmenttonight Benson Boone channeled his inner Spider-Man at the opening of the Wanted Man Tour in Pittsburgh, mask and all. 🕸️ (🎥: jpasc24) #bensonboone #spiderman #wantedman ♬ original sound - Entertainment Tonight

Φαίνεται πως πρόκειται για μία αγαπημένη κίνηση εντυπωσιασμού του τραγουδιστή, την οποία έχει υιοθετήσει και σε άλλες εμφανίσεις του στο παρελθόν.

@bensonboonenation Benson Boone spider-man backflip in Auckland, New Zealand #bensonboone ♬ original sound - Benson Boone Nation (Fan page)

Κλείσιμο
Η πρεμιέρα της περιοδείας στο Πίτσμπουργκ σηματοδότησε την έναρξη μιας σειράς εμφανίσεων που αναμένεται να συγκεντρώσουν χιλιάδες θαυμαστές, με επόμενους σταθμούς του Μπουν να είναι η Βαλτιμόρη και η Νέα Υόρκη.
Ιωάννα Μαρίνου

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η φρεσκάδα έχει ταυτότητα: Μάθε τι βάζεις πραγματικά στο τραπέζι σου

Τα My market επενδύουν εδώ και 13 χρόνια στην ιχνηλασιμότητα των εγχώριων φρούτων και λαχανικών, δίνοντας στους καταναλωτές τη δυνατότητα να γνωρίζουν την προέλευση και τη διαδρομή κάθε επιλογής τους.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης