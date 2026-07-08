Γιαμπουσέλε στον Παναθηναϊκό: Έκλεισε τον Γάλλο NBAer για τρία χρόνια, λένε οι Αμερικανοί
SPORTS
Παναθηναϊκός Γκερσόν Γιαμπουσέλε

Γιαμπουσέλε στον Παναθηναϊκό: Έκλεισε τον Γάλλο NBAer για τρία χρόνια, λένε οι Αμερικανοί

Ο 30χρονος φόργουορντ/σέντερ είπε το «ναι» στους «πράσινους» παρά το ενδιαφέρον από το NBA

Γιαμπουσέλε στον Παναθηναϊκό: Έκλεισε τον Γάλλο NBAer για τρία χρόνια, λένε οι Αμερικανοί
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Οι «πράσινες» βόμβες συνέχισαν να πέφτουν με αμείωτους ρυθμούς καθώς μέσα σε λίγες ώρες ο Παναθηναϊκός φέρεται να πραγματοποίησε ένα ακόμα μεγάλο μεταγραφικό χτύπημα!

Το «τριφύλλι» κυνηγούσε την πολύ δύσκολη περίπτωση του Γκερσόν Γιαμπουσέλε ο οποίος αποτελούσε τον εκλεκτό του Ζέλικο Ομπράντοβιτς για τη θέση του σέντερ, δίπλα στους... συμπατριώτες του, Ματίας Λεσόρ και Μουστάφα Φαλ.

Αν και το ΝΒΑ ήταν ο μεγάλος αντίπαλος των «πρασίνων», ο Παναθηναϊκός κατάφερε να αποσπάσει το μεγάλο «ναι» του Γάλλου φόργουορντ/σέντερ, ο οποίος θα αγωνίζεται στον επτάστερο για τα επόμενα τρία χρόνια όπως ανέφερε χαρακτηριστικά δημοσίευμα-βόμβα από την άλλη άκρη του Ατλαντικού.

Έτσι μετά τους Μπράνκου Μπάντιο και Ίζακ Μπόνγκα, ο Παναθηναϊκός ολοκληρώνει και την 3η μεταγραφική του κίνηση ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν «γεμίζοντας» την front line σύμφωνα με τα «θέλω» του Σέρβου προπονητη.

Την σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε σε Νικς και Μπουλς έχοντας κατά μέσο όρο 5.6 πόντους και 3.5 ριμπάουντ ανά 15 λεπτά συμμετοχής, σουτάροντας με 48% στα δίποντα, 35% στα τρίποντα και 75% στις βολές.

Μάλιστα το hoopshype ανέφερε ότι θα αποτελέσει έναν από τους τρεις πιο ακριβοπληρωμένους ευρωπαίους παίκτες ύστερα από αυτήν την συμφωνία.




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Πηγή:www.gazzetta.gr
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