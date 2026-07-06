ΠΑΟΚ στα μέσα προετοιμασίας και 17 μέρες πριν παίξει…

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Ας ξεκινήσουμε μία απολύτως συγκεκριμένη καταγραφή χωρίς γενικεύσεις:- Η δύσκολη συνθήκη που φέρνουν -αρχικά- οι πολλές και σημαντικές αλλαγές σε όλα τα επίπεδα, φυσικά και παραμένει- Το αγωνιστικό του ΠΑΟΚ πέρα από τον προπονητή που ασχολείται με τη δουλειά του στο γήπεδο, έχει αθλητικό και τεχνικό διευθυντή που είναι όλη μέρα από πάνω του- Ο Λίσι αποδεικνύει την προσαρμοστικότητά του, στοιχείο που τον βοήθησε να κερδίσει τη δουλειά στον ΠΑΟΚ, με την αρχική επιλογή του να μην αλλάξει πάάρα πολλά ακόμη και στον σχηματισμό άμυνας και επίθεσης- Ο ΠΑΟΚ παίζει καλά και οι παίκτες ευχαριστιούνται ένα πιο άμεσο ποδόσφαιρο με αρκετό πρέσινγκ μέσα στο γήπεδο- Μέσα στην προετοιμασία υπάρχει και φαίνεται ξεκάθαρη στόχευση για τους πρώτους αγώνες. Οι εντάσεις δεν είναι μεγάλες και οι διπλές προπονήσεις θα φθάσουν τις τρεις ή τέσσερις για τις 14 μέρες της Ολλανδίας- Οι παίκτες (νέοι και πιο μεγάλοι) έχουν εισπράξει το μήνυμα αλλαγής και νέου προπονητή και όλοι δίνουν το κάτι παραπάνω για να τον κερδίσουν. Κάποιοι εξ αυτών είχαν κριθεί επαρκώς και πολλές φορές από τον περασμένο προπονητή και τώρα θέλουν να εκμεταλλευτούν τη νέα συνθήκη- Τα κενά του ΠΑΟΚ ειδικά στα στόπερ και στα χαφ είναι πολλά. Για 6 Ιουλίου δεν θα έπρεπε ο ΠΑΟΚ να ψάχνει τόσους παίκτες. Χρειάζεται άλλα δύο στόπερ και αργεί πάρα πολύ με τον Χατζηδιάκο, χρειάζεται δύο πολύ καλά χαφ στον άξονα, θέλει αριστερό εξτρέμ και φορ και αριστερό μπακ. Οι μεταγραφές δεν γίνονται για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, αλλά και στα κρίσιμα καλοκαιρινά ευρωπαϊκά ματς οφείλεις να δημιουργήσεις όσο καλύτερες συνθήκες μπορείς για να τα περάσεις και να φτιάξεις τη χρονιά σου. Όταν μάλιστα έχεις και νέο προπονητή, διευκολύνεις την πιο άμεση και γρήγορη γνωριμία του με όλους τους παίκτες.- Αν ο ΠΑΟΚ έπαιζε άμεσα αγώνα, θα κατέβαινε με ενδεκάδα: Τσιφτσή (Παβλένκα έχει χάσει πολλές προπονήσεις) Κένι, Ελουστόντο-Μιχαηλίδη, Τέιλορ, Ζαφείρη-Καμαρά (δεν έχει άλλο έτοιμο χαφ) Κωνσταντέλια, Τάισον, Ζίβκοβιτς και Μύθου. Από τον πάγκο έτοιμες λύσεις με Πέλκα, Γερεμέγεφ και από εκεί και πέρα νεαρούς παίκτες που διακρίνονται όπως ο Μπαταούλας. Είναι πολύ λίγοι, μια και ο ΠΑΟΚ έχει ακόμη να αντιμετωπίσει τους τραυματισμούς Παβλένκα, Σαρρή, Μεϊτέ, Ντεσπόντοφ, Σορετίρε.- Ο ΠΑΟΚ αναχωρεί από την Ολλανδία στις 12 Ιουλίου και μετά θα παίξει κρίσιμο επίσημο ματς στις 23 Ιουλίου. Το ρόστερ φυσικά δεν θα είναι έτοιμο, αλλά μέχρι την προσεχή Κυριακή θα ήταν καλό, χρήσιμο και μάλλον απαραίτητο να ενισχυθεί τουλάχιστον με ένα στόπερ, ένα χαφ και μακάρι τον Γιαννούλη…- Ο ΠΑΟΚ έχει πάρα μα πάρα πολλή δουλειά σε όλα τα επίπεδα για να αυξήσει τις πιθανότητες επιτυχίες του σε αυτή τη χρονιά….* Η απόφαση του Κωνσταντέλια να διακόψει την παρουσία από την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου κατακρίθηκε με τον χειρότερο τρόπο και με προσπάθεια στιγματισμού του ποδοσφαιριστή. Τα ονόματα όσων από Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό δεν θέλουν να παίζουν σε μερικά παιχνίδια της εθνικής μπάσκετ του Σπανούλη, γιατί δεν αναφέρονται και δεν σχολιάζονται πουθενά;