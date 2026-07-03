Επαναπρογραμματισμός των Κυττάρων και των Πολιτικών

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Η προσπάθεια της επιστήμης σήμερα εστιάζεται στον επαναπρογραμματισμό των κυττάρων του σώματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί η πολυπόθητη μακροζωία και ευζωία.Σε μελέτες με ποντίκια, κατάλληλη τεχνική φαίνεται να βελτιώνει την επούλωση ιστών, να αποκαθιστά την όραση και να ενισχύει τη μνήμη και τη μαθησιακή ικανότητα. Επίσης στον άνθρωπο, προσπάθειες αφορούν σε αυτή την φάση την αναγέννηση των νεύρων του οφθαλμού ώστε να αποκατασταθεί η όραση. Η θεραπεία στοχεύει σε γονίδια που μπορούν να «επαναπρογραμματίσουν μερικώς» τα γερασμένα κύτταρα.Στη συγκεκριμένη περίπτωση, στόχος είναι η αποκατάσταση της λειτουργίας των νευρώνων που συνδέουν το μάτι με τον εγκέφαλο. Βασικός ερευνητής στο πρωτόκολλο αυτό είναι ο Ντέιβιντ Σινκλέρ από το Χάρβαρντ , ο οποίος θεωρεί ότι αν αυτή η μέθοδος λειτουργήσει στο μάτι, ίσως μπορέσει αργότερα να εφαρμοστεί και σε άλλες παθήσεις που συνδέονται με τη γήρανση.Η ιδέα του επαναπρογραμματισμού των κυττάρων , βασίζεται στο γεγονός ότι γενετικοί παράγοντες μπορούν να μετατρέψουν ένα ώριμο κύτταρο ξανά σε ένα είδος βλαστοκυττάρου, επαναφέροντάς το σε νεανική βιολογική κατάσταση. Οι ερευνητές προσπαθούν να αξιοποιήσουν αυτή την ιδιότητα χωρίς να επηρεάσουν την ταυτότητα του κυττάρου. Δηλαδή επιδιώκουν να γυρίσουν πίσω το βιολογικό του ρολόι, αποτρέποντας την γήρανση και τον θάνατο.Η βιολογία και η Γενετική , φαίνεται ότι στο ορατό μέλλον θα επιτύχουν αυτή την επανάσταση, αναστρέφοντας την νομοτελειακή εξέλιξη της ζωής, όπως την γνωρίζουμε μέχρι σήμερα.Στην πολιτική ζωή όμως που επηρεάζει την ζωή όλων μας;Μπορεί ένας πολιτικός, με συγκεκριμένη και καταγεγραμμένη πολιτική διαδρομή, που έχει αφήσει το αποτύπωμά του στην κοινωνία, να «σβήσει» τις αντιλήψεις του, τις αποφάσεις του και τις δράσεις του μέχρι σήμερα και να επιχειρήσει μια νέα αρχή , διαγράφοντας το όποιο παρελθόν του;Αναφέρομαι σε πολιτικό αρχηγό νεοσύστατου πολιτικού σχηματισμού, που επανάκαμψε στο πολιτικό προσκήνιο της χώρας με φιλοδοξία κυβερνησιμότητας.Σε ένα (χαρισματικό ομολογουμένως) πολιτικό αρχηγό και πρώην Πρωθυπουργό, που επιχειρεί να γυρίσει πίσω το «πολιτικό του ρολόι», αναστρέφοντας τους μηχανισμούς της πολιτικής φθοράς που έχει αντικειμενικά υποστεί…Ως νέος πρωθυπουργός, το Ιανουάριο του 2015 έλεγε ότι «Η Ελλάδα έχει αλλάξει σελίδα, άφησε πίσω της την καταστροφική λιτότητα, τον φόβο και τον αυταρχισμό. Άφησε πίσω του πέντε χρόνια ταπείνωσης και φόβου».Τον Ιούνιο του 2015 ζητά τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος σχετικά με τις απαιτήσεις των πιστωτών για περικοπές στις δημόσιες δαπάνες, σε αντάλλαγμα για τρίτο πρόγραμμα διάσωσης. Ο ίδιος καλεί τους πολίτες να ψηφίσουν, λέγοντας ''Όχι'' στις μεταρρυθμίσεις, διότι είναι ''τελεσίγραφο προς την ελληνική Δημοκρατία και τον ελληνικό λαό. Ένα τελεσίγραφο αντίθετο με τις ιδρυτικές αρχές και αξίες της Ευρώπης, τις αξίες της κοινής οικοδόμησηςΤον Ιούλιο του 2015 , Πάνω από το 60% των Ελλήνων ψηφίζει «Όχι» και ίδιος επιστρέφει στον τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την εντολή εξεύρεσης μια βιώσιμης λύσης, που θα βγάλει τη χώρα από τον φαύλο κύκλο της λιτότητας. Τελικά υποκλίνεται στις απαιτήσεις των δανειστών για περικοπές δαπανών και ιδιωτικοποιήσεις κατά τη διάρκεια των μαραθώνιων διαπραγματεύσεων στις Βρυξέλλες, λέγοντας ότι ''Υπερεκτίμησα τη δύναμη της δικαιοσύνης'' και προτρέποντας το ελληνικό κοινοβούλιο να εγκρίνει τις μεταρρυθμίσεις. ''Δεν θα ωφελήσει την ελληνική οικονομία, αλλά είμαι αναγκασμένος να τις δεχτώ'', τόνισε.