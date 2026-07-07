Το μενού στο δείπνο των ηγετών του NATO στην Άγκυρα, η... μουντιαλική πινελιά και η υποδοχή Μητσοτάκη από τον Ερντογάν στο Λευκό Παλάτι
Το μενού στο δείπνο των ηγετών του NATO στην Άγκυρα, η... μουντιαλική πινελιά και η υποδοχή Μητσοτάκη από τον Ερντογάν στο Λευκό Παλάτι
Ολοκληρώθηκε αργά το βράδυ το δείπνο που παρέθεσε στους ηγέτες του NATO ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μαζί με την σύζυγό του - Η αναμνηστική φωτογραφία έξω από το Λευκό Παλάτι
Ολοκληρώθηκε αργά το βράδυ το δείπνο που παρέθεσε στους ηγέτες του NATO ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μαζί με την σύζυγό του.
Ο Ερντογάν και οι ηγέτες μετά συζύγων έβγαλαν στη συνέχεια μια αναμνηστική φωτογραφία έξω από το Λευκό Παλάτι.
Στο δείπνο έδωσε το παρών και ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη. Το πρωθυπουργικό ζεύγος υποδέχθηκε στην είσοδο του Λευκού Παλατιού στην Άγκυρα ο Τούρκος πρόεδρος με την σύζυγό του Εμινέ. Οι δυο ηγέτες αντάλλαξαν τις καθιερωμένη χειραψία στην είσοδο της προεδρικής κατοικίας, τις πρώτες κουβέντες και στη συνέχεια φωτογραφήθηκαν.
Τον Έλληνα πρωθυπουργό συνοδεύει στην Τουρκία η διπλωματική του σύμβουλος Κατερίνα Νασίκα, ο διευθυντής του γραφείου τύπου Γιώργος Ευθυμίου, η διευθύντρια επικοινωνίας Κύρα Κάπη και η διευθύντρια του γραφείου διεθνούς στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας Αριστοτελία Πελώνη.
Ο Ερντογάν και οι ηγέτες μετά συζύγων έβγαλαν στη συνέχεια μια αναμνηστική φωτογραφία έξω από το Λευκό Παλάτι.
Στο δείπνο έδωσε το παρών και ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη. Το πρωθυπουργικό ζεύγος υποδέχθηκε στην είσοδο του Λευκού Παλατιού στην Άγκυρα ο Τούρκος πρόεδρος με την σύζυγό του Εμινέ. Οι δυο ηγέτες αντάλλαξαν τις καθιερωμένη χειραψία στην είσοδο της προεδρικής κατοικίας, τις πρώτες κουβέντες και στη συνέχεια φωτογραφήθηκαν.
Τον Έλληνα πρωθυπουργό συνοδεύει στην Τουρκία η διπλωματική του σύμβουλος Κατερίνα Νασίκα, ο διευθυντής του γραφείου τύπου Γιώργος Ευθυμίου, η διευθύντρια επικοινωνίας Κύρα Κάπη και η διευθύντρια του γραφείου διεθνούς στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας Αριστοτελία Πελώνη.
Στην Άγκυρα έφτασε μαζί με τον κ. Μητσοτάκη και ο πρέσβης της Ελλάδας στο Παρίσι Μίλτων Νικολαΐδης ως μεταφραστής του πρωθυπουργού.
Ο πρωθυπουργός συμμετείχε στο επίσημο δείπνο που παρέθεσαν ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και η σύζυγός του προς τιμήν των ηγετών των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ.
Τα ορεκτικά περιλάμβαναν παραδοσιακή, σοτέ εποχικών λαχανικών ή μαντί, ενώ για το κυρίως πιάτο οι επιλογές φιλέτο λαβρακιού ή μοσχαρίσιο πλευρό αργού ψησίματος. Τέλος το επιδόρπιο ήταν ένα παραδοσιακό γλυκό σαν μπακλαβάς.
Αύριο ακολουθεί η Σύνοδος Κορυφής της Συμμαχίας, με την ελληνική πλευρά να υπογραμμίζει ότι προσέρχεται με ισχυρή θέση και αξιοπιστία.
Όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, η Ελλάδα συμμετέχει στη Σύνοδο Κορυφής «με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου, που όχι μόνο τηρεί διαχρονικά τις δεσμεύσεις του, αλλά βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των χωρών της Συμμαχίας που υλοποιούν ήδη τους στόχους που συμφωνήθηκαν στη Χάγη».
Όμως στο περιθώριο του δείπνου κυριάρχησε και μια... μουντιαλική πινελιά κατά τη συνάντηση του Βρετανού πρωθυπουργού, Κιρ Στάρμερ με τον Νορβηγό ομόλογό του, Γιόνας Γκαρ Στέρε, στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.
Οι δύο ηγέτες επέλεξαν να εμφανιστούν με φανέλες των εθνικών τους ομάδων, με αφορμή τη συμμετοχή και την επιτυχημένη - μέχρι τώρα - πορεία και των δύο στο Μουντιάλ 2026, ενόψει και της επικείμενης «σύγκρουσης» τους για την πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Μάλιστα, ενώπιον των δημοσιογράφων οι δύο πολιτικοί έκαναν την πατροπαράδοτη χειραψία πριν την έναρξη των αγώνων.
Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, ο Στάρμερ φορά την παραδοσιακή λευκή φανέλα με τα Τρία Λιοντάρια, ενώ ο Στέρε φέρει φυσικά την κόκκινη φανέλα.
Δείτε το βίντεο:
Ο πρωθυπουργός συμμετείχε στο επίσημο δείπνο που παρέθεσαν ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και η σύζυγός του προς τιμήν των ηγετών των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ.
Το μενού στο δείπνο των ηγετώνΟι πρώτες ύλες από την Τουρκία κυριαρχούσαν στα πιάτα του δείπνου.
Τα ορεκτικά περιλάμβαναν παραδοσιακή, σοτέ εποχικών λαχανικών ή μαντί, ενώ για το κυρίως πιάτο οι επιλογές φιλέτο λαβρακιού ή μοσχαρίσιο πλευρό αργού ψησίματος. Τέλος το επιδόρπιο ήταν ένα παραδοσιακό γλυκό σαν μπακλαβάς.
Αύριο ακολουθεί η Σύνοδος Κορυφής της Συμμαχίας, με την ελληνική πλευρά να υπογραμμίζει ότι προσέρχεται με ισχυρή θέση και αξιοπιστία.
Όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, η Ελλάδα συμμετέχει στη Σύνοδο Κορυφής «με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου, που όχι μόνο τηρεί διαχρονικά τις δεσμεύσεις του, αλλά βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των χωρών της Συμμαχίας που υλοποιούν ήδη τους στόχους που συμφωνήθηκαν στη Χάγη».
Όμως στο περιθώριο του δείπνου κυριάρχησε και μια... μουντιαλική πινελιά κατά τη συνάντηση του Βρετανού πρωθυπουργού, Κιρ Στάρμερ με τον Νορβηγό ομόλογό του, Γιόνας Γκαρ Στέρε, στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.
Οι δύο ηγέτες επέλεξαν να εμφανιστούν με φανέλες των εθνικών τους ομάδων, με αφορμή τη συμμετοχή και την επιτυχημένη - μέχρι τώρα - πορεία και των δύο στο Μουντιάλ 2026, ενόψει και της επικείμενης «σύγκρουσης» τους για την πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Μάλιστα, ενώπιον των δημοσιογράφων οι δύο πολιτικοί έκαναν την πατροπαράδοτη χειραψία πριν την έναρξη των αγώνων.
Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, ο Στάρμερ φορά την παραδοσιακή λευκή φανέλα με τα Τρία Λιοντάρια, ενώ ο Στέρε φέρει φυσικά την κόκκινη φανέλα.
Δείτε το βίντεο:
🏴🇳🇴 At the NATO summit in Ankara, Keir Starmer and Norway's PM took a moment to pose in England and Norway football jerseys ahead of their World Cup quarterfinal.— Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 7, 2026
Diplomacy never really stops being sport.
Writer: Oliverpic.twitter.com/8XgqVCAkzi
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