Το μενού στο δείπνο των ηγετών του NATO στην Άγκυρα, η... μουντιαλική πινελιά και η υποδοχή Μητσοτάκη από τον Ερντογάν στο Λευκό Παλάτι

Το μενού στο δείπνο των ηγετών





Όμως στο περιθώριο του δείπνου κυριάρχησε και μια... μουντιαλική πινελιά κατά τη συνάντηση του Βρετανού πρωθυπουργού,

με τον Νορβηγό ομόλογό του,

, στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

Οι δύο ηγέτες επέλεξαν να εμφανιστούν με φανέλες των εθνικών τους ομάδων, με αφορμή τη συμμετοχή και την επιτυχημένη - μέχρι τώρα - πορεία και των δύο στο

, ενόψει και της επικείμενης «σύγκρουσης» τους για την πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Μάλιστα, ενώπιον των δημοσιογράφων οι δύο πολιτικοί έκαναν την πατροπαράδοτη χειραψία πριν την έναρξη των αγώνων.

Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, ο Στάρμερ φορά την παραδοσιακή λευκή φανέλα με τα Τρία Λιοντάρια, ενώ ο Στέρε φέρει φυσικά την κόκκινη φανέλα.





Στην Άγκυρα έφτασε μαζί με τον κ. Μητσοτάκη και ο πρέσβης της Ελλάδας στο Παρίσιως μεταφραστής του πρωθυπουργού.Ο πρωθυπουργός συμμετείχε στο επίσημο δείπνο που παρέθεσαν ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και η σύζυγός του προς τιμήν των ηγετών των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ.Οι πρώτες ύλες από την Τουρκία κυριαρχούσαν στα πιάτα του δείπνου.Τα ορεκτικά περιλάμβαναν παραδοσιακή, σοτέ εποχικών λαχανικών ή μαντί, ενώ για το κυρίως πιάτο οι επιλογές φιλέτο λαβρακιού ή μοσχαρίσιο πλευρό αργού ψησίματος. Τέλος το επιδόρπιο ήταν ένα παραδοσιακό γλυκό σαν μπακλαβάς.Αύριο ακολουθεί η Σύνοδος Κορυφής της Συμμαχίας, με την ελληνική πλευρά να υπογραμμίζει ότι προσέρχεται με ισχυρή θέση και αξιοπιστία.Όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, η Ελλάδα συμμετέχει στη Σύνοδο Κορυφής «με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου, που όχι μόνο τηρεί διαχρονικά τις δεσμεύσεις του, αλλά βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των χωρών της Συμμαχίας που υλοποιούν ήδη τους στόχους που συμφωνήθηκαν στη Χάγη».Δείτε το βίντεο: