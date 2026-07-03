Αβραάμ Γκραντ: Ενας επιτυχημένος προπονητής σε ρόλο εταιρικού τεχνοκράτη
Φώτης Πλιάκος
Αβραάμ Γκραντ: Ενας επιτυχημένος προπονητής σε ρόλο εταιρικού τεχνοκράτη
Ο Αβραάμ Γκραντ, μια από τις πλέον αναγνωρίσιμες προσωπικότητες του παγκοσμίου ποδοσφαίρου τις τελευταίες δεκαετίες, είναι από σήμερα ο νέος Σύμβουλος Διοίκησης της ΠΑΕ Αρης
Ο 71χρονος Ισραηλινός βρίσκεται στις ΗΠΑ και παρακολουθεί το Μουντιάλ ως guest της FIFA.
Χθες ήταν στο Λος Αντζελες και είδε το Ισπανία-Αυστρία μαζί με τον Τζιάνι Ινφαντίνο και άλλους διακεκριμένους καλεσμένους του προέδρου της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.
Το βιογραφικό του στο ποδόσφαιρο, ως προπονητής, είναι γνωστό στο ευρύ κοινό καθώς -εκτός άλλων- έχει φτάσει μέχρι τον τελικό του Champions League με την Τσέλσι, στα χρόνια της χρυσής εποχής των «μπλε» με τον Ρόμαν Αμπράμοβιτς.
Ωστόσο, η επαγγελματική δράση του δεν εξαντλείται στους ποδοσφαιρικούς πάγκους αλλά επεκτείνεται στον κόσμο των επιχειρήσεων, των διεθνών επενδύσεων και των εταιρικών συμβουλευτικών υπηρεσιών.
Παραδείγματος χάριν, το 2006 στην Πόρτσμουθ, αν και ξεκίνησε ως προπονητής της ομάδας, στη συνέχεια ανέλαβε τη διαχείριση των οικονομικών του συλλόγου, που τότε βρισκόταν στα πρόθυρα χρεοκοπίας και υπό καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης.
Η δράση του επικεντρώθηκε στην οικονομική εξυγίανση: διαχειρίστηκε το απλήρωτο προσωπικό, μείωσε τα λειτουργικά έξοδα και προχώρησε σε -αναγκαστικές- πωλήσεις ποδοσφαιριστών για να κρατήσει την εταιρεία ζωντανή.
Στην Τσέλσι, από ένα σημείο και έπειτα, ο ρόλος μετατράπηκε ως καθαρά εταιρικός, καθώς είχε αναλάβει το πόστο του διαμεσολαβητή στην επικοινωνία του αγωνιστικού τμήματος με τη διοίκηση του συλλόγου.
Το 2014 τον βρίσκουμε στην Ταϊλάνδη, στην Police Tero FC, όπου δούλεψε ταυτόχρονα ως τεχνικός διευθυντής και business developer. Εκεί προχώρησε σε συνεργασία με την βραζιλιάνικη Κρουζέιρο με στόχο την εμπορική ανταλλαγή τεχνογνωσίας και τη συνεκμετάλλευση δικαιωμάτων νεαρών παικτών
Το 2021 ίδρυσε τη δική του εταιρεία συμβούλων με έδρα το Ντουμπάι. Είχε το ρόλο του στρατηγικού μεσάζοντα για Ισραηλινούς επιχειρηματίες που ήθελαν να επενδύσουν στα ΗΑΕ.
Στις αρχές της φετινής χρονιάς ανέλαβε τη θέση του Head of Football Operations στον επενδυτικό όμιλο Brera Holdings.
Η συγκεκριμένη εταιρία επένδυσε σε ποδοσφαιρικές ομάδες στην Ιταλία, τη Βόρεια Μακεδονία, τη Μογγολία και τη Μοζαμβίκη ωστόσο στη συνέχεια αποσύρθηκε από το χώρο του ποδοσφαίρου και στράφηκε αποκλειστικά στα κρυπτονομίσματα.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα διεθνών οικονομικών ιστοσελίδων ο Γκραντ έχει σταματήσει τη συνεργασία του με τον συγκεκριμένο όμιλο.
Χθες ήταν στο Λος Αντζελες και είδε το Ισπανία-Αυστρία μαζί με τον Τζιάνι Ινφαντίνο και άλλους διακεκριμένους καλεσμένους του προέδρου της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.
Το βιογραφικό του στο ποδόσφαιρο, ως προπονητής, είναι γνωστό στο ευρύ κοινό καθώς -εκτός άλλων- έχει φτάσει μέχρι τον τελικό του Champions League με την Τσέλσι, στα χρόνια της χρυσής εποχής των «μπλε» με τον Ρόμαν Αμπράμοβιτς.
Ωστόσο, η επαγγελματική δράση του δεν εξαντλείται στους ποδοσφαιρικούς πάγκους αλλά επεκτείνεται στον κόσμο των επιχειρήσεων, των διεθνών επενδύσεων και των εταιρικών συμβουλευτικών υπηρεσιών.
Παραδείγματος χάριν, το 2006 στην Πόρτσμουθ, αν και ξεκίνησε ως προπονητής της ομάδας, στη συνέχεια ανέλαβε τη διαχείριση των οικονομικών του συλλόγου, που τότε βρισκόταν στα πρόθυρα χρεοκοπίας και υπό καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης.
Η δράση του επικεντρώθηκε στην οικονομική εξυγίανση: διαχειρίστηκε το απλήρωτο προσωπικό, μείωσε τα λειτουργικά έξοδα και προχώρησε σε -αναγκαστικές- πωλήσεις ποδοσφαιριστών για να κρατήσει την εταιρεία ζωντανή.
Στην Τσέλσι, από ένα σημείο και έπειτα, ο ρόλος μετατράπηκε ως καθαρά εταιρικός, καθώς είχε αναλάβει το πόστο του διαμεσολαβητή στην επικοινωνία του αγωνιστικού τμήματος με τη διοίκηση του συλλόγου.
Το 2014 τον βρίσκουμε στην Ταϊλάνδη, στην Police Tero FC, όπου δούλεψε ταυτόχρονα ως τεχνικός διευθυντής και business developer. Εκεί προχώρησε σε συνεργασία με την βραζιλιάνικη Κρουζέιρο με στόχο την εμπορική ανταλλαγή τεχνογνωσίας και τη συνεκμετάλλευση δικαιωμάτων νεαρών παικτών
Το 2021 ίδρυσε τη δική του εταιρεία συμβούλων με έδρα το Ντουμπάι. Είχε το ρόλο του στρατηγικού μεσάζοντα για Ισραηλινούς επιχειρηματίες που ήθελαν να επενδύσουν στα ΗΑΕ.
Στις αρχές της φετινής χρονιάς ανέλαβε τη θέση του Head of Football Operations στον επενδυτικό όμιλο Brera Holdings.
Η συγκεκριμένη εταιρία επένδυσε σε ποδοσφαιρικές ομάδες στην Ιταλία, τη Βόρεια Μακεδονία, τη Μογγολία και τη Μοζαμβίκη ωστόσο στη συνέχεια αποσύρθηκε από το χώρο του ποδοσφαίρου και στράφηκε αποκλειστικά στα κρυπτονομίσματα.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα διεθνών οικονομικών ιστοσελίδων ο Γκραντ έχει σταματήσει τη συνεργασία του με τον συγκεκριμένο όμιλο.
Η «ατζέντα» του Αβραάμ Γκραντ περιλαμβάνει ποδοσφαιριστές, προπονητές, ατζέντηδες, διεθνείς επιχειρηματίες και founds σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη.
Ο ρόλος του στην ΠΑΕ Αρης -υποθέτω- πως θα συγκεκριμενοποιηθεί τις επόμενες ημέρες, μετά την ολοκλήρωση του Μουντιάλ, όταν θα έρθει στη Θεσσαλονίκη για να παρουσιαστεί.
Η δράση του στο χώρο του ποδοσφαίρου και των επιχειρήσεων είναι πολυσχιδής, η εμπειρία του τεράστια και ο κύκλος των γνωριμιών του πολυεπίπεδος.
Το αν θα μπορέσει ο Αβραάμ Γκράντ να βοηθήσει, με οποιοδήποτε τρόπο, στην ανάπτυξη του ποδοσφαιρικού Αρη, θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες.
Κυρίως από το ρόλο που θα του αναθέσει η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ και από το χώρο και το χρόνο δράσης που θα του δώσει.
Ο ρόλος του στην ΠΑΕ Αρης -υποθέτω- πως θα συγκεκριμενοποιηθεί τις επόμενες ημέρες, μετά την ολοκλήρωση του Μουντιάλ, όταν θα έρθει στη Θεσσαλονίκη για να παρουσιαστεί.
Η δράση του στο χώρο του ποδοσφαίρου και των επιχειρήσεων είναι πολυσχιδής, η εμπειρία του τεράστια και ο κύκλος των γνωριμιών του πολυεπίπεδος.
Το αν θα μπορέσει ο Αβραάμ Γκράντ να βοηθήσει, με οποιοδήποτε τρόπο, στην ανάπτυξη του ποδοσφαιρικού Αρη, θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες.
Κυρίως από το ρόλο που θα του αναθέσει η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ και από το χώρο και το χρόνο δράσης που θα του δώσει.
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