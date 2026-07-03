Αβραάμ Γκραντ: Ενας επιτυχημένος προπονητής σε ρόλο εταιρικού τεχνοκράτη

Κλείσιμο

Ο 71χρονος Ισραηλινός βρίσκεται στις ΗΠΑ και παρακολουθεί το Μουντιάλ ως guest της FIFA.Χθες ήταν στο Λος Αντζελες και είδε το Ισπανία-Αυστρία μαζί με τον Τζιάνι Ινφαντίνο και άλλους διακεκριμένους καλεσμένους του προέδρου της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.Το βιογραφικό του στο ποδόσφαιρο, ως προπονητής, είναι γνωστό στο ευρύ κοινό καθώς -εκτός άλλων- έχει φτάσει μέχρι τον τελικό του Champions League με την Τσέλσι, στα χρόνια της χρυσής εποχής των «μπλε» με τον Ρόμαν Αμπράμοβιτς.Ωστόσο, η επαγγελματική δράση του δεν εξαντλείται στους ποδοσφαιρικούς πάγκους αλλά επεκτείνεται στον κόσμο των επιχειρήσεων, των διεθνών επενδύσεων και των εταιρικών συμβουλευτικών υπηρεσιών.Παραδείγματος χάριν, το 2006 στην Πόρτσμουθ, αν και ξεκίνησε ως προπονητής της ομάδας, στη συνέχεια ανέλαβε τη διαχείριση των οικονομικών του συλλόγου, που τότε βρισκόταν στα πρόθυρα χρεοκοπίας και υπό καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης.Η δράση του επικεντρώθηκε στην οικονομική εξυγίανση: διαχειρίστηκε το απλήρωτο προσωπικό, μείωσε τα λειτουργικά έξοδα και προχώρησε σε -αναγκαστικές- πωλήσεις ποδοσφαιριστών για να κρατήσει την εταιρεία ζωντανή.Στην Τσέλσι, από ένα σημείο και έπειτα, ο ρόλος μετατράπηκε ως καθαρά εταιρικός, καθώς είχε αναλάβει το πόστο του διαμεσολαβητή στην επικοινωνία του αγωνιστικού τμήματος με τη διοίκηση του συλλόγου.Το 2014 τον βρίσκουμε στην Ταϊλάνδη, στην Police Tero FC, όπου δούλεψε ταυτόχρονα ως τεχνικός διευθυντής και business developer. Εκεί προχώρησε σε συνεργασία με την βραζιλιάνικη Κρουζέιρο με στόχο την εμπορική ανταλλαγή τεχνογνωσίας και τη συνεκμετάλλευση δικαιωμάτων νεαρών παικτώνΤο 2021 ίδρυσε τη δική του εταιρεία συμβούλων με έδρα το Ντουμπάι. Είχε το ρόλο του στρατηγικού μεσάζοντα για Ισραηλινούς επιχειρηματίες που ήθελαν να επενδύσουν στα ΗΑΕ.Στις αρχές της φετινής χρονιάς ανέλαβε τη θέση του Head of Football Operations στον επενδυτικό όμιλο Brera Holdings.Η συγκεκριμένη εταιρία επένδυσε σε ποδοσφαιρικές ομάδες στην Ιταλία, τη Βόρεια Μακεδονία, τη Μογγολία και τη Μοζαμβίκη ωστόσο στη συνέχεια αποσύρθηκε από το χώρο του ποδοσφαίρου και στράφηκε αποκλειστικά στα κρυπτονομίσματα.Σύμφωνα με δημοσιεύματα διεθνών οικονομικών ιστοσελίδων ο Γκραντ έχει σταματήσει τη συνεργασία του με τον συγκεκριμένο όμιλο.