Άγριο επεισόδιο στην Ημαθία: 47χρονος διαπληκτίστηκε με δύο Ρομά και σκότωσε τον έναν με μαχαίρι - Βίντεο με την στιγμή της επίθεσης

Ο 47χρονος χτύπησε με γροθιές τον έναν από τους δύο Ρομά και, στη συνέχεια, έβγαλε ένα μαχαίρι και μαχαίρωσε στον θώρακα τον δεύτερο με αποτέλεσμα να τον σκοτώσει