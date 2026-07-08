Πλειστηριασμοί: Τι κλήρωσε για Spider και άλλα «βαριά ονόματα» του επιχειρηματικού χάρτη

Για σήμερα Τετάρτη 8 Ιουλίου χτύπησε το ηλεκτρονικό σφυρί για ακίνητα της Μεταλλοβιομηχανίας Πέτσιου, της Πανταζής Φρούτα, του ιδρυτή της Neoset- Τι έγινε με το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού