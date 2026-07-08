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Πλειστηριασμοί: Τι κλήρωσε για Spider και άλλα «βαριά ονόματα» του επιχειρηματικού χάρτη
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Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί

Πλειστηριασμοί: Τι κλήρωσε για Spider και άλλα «βαριά ονόματα» του επιχειρηματικού χάρτη

Για σήμερα Τετάρτη 8 Ιουλίου χτύπησε το ηλεκτρονικό σφυρί για ακίνητα της Μεταλλοβιομηχανίας Πέτσιου, της Πανταζής Φρούτα, του ιδρυτή της Neoset- Τι έγινε με το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού

Πλειστηριασμοί: Τι κλήρωσε για Spider και άλλα «βαριά ονόματα» του επιχειρηματικού χάρτη
Σταύρος Γριμάνης
Αρκετά «βαριά ονόματα» της βιομηχανίας και γενικότερα του επιχειρηματικού χάρτη βρέθηκαν σήμερα στο στόχαστρο των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών. Θα πρέπει να σημειωθεί βέβαια από τους 1.308 προγραμματισμένους πλειστηριασμούς, διενεργήθηκαν 694 ενώ 614 οδηγήθηκαν σε αναστολή.

Την κούρσα σε επίπεδο τιμής πρώτης προσφοράς οδηγούσε η Μεταλλοβιομηχανία Πέτσιος και Υιοί (γνωστότερη ως Spider), που κατά κάποιο τρόπο, επέστρεψε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Σταύρος Γριμάνης
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