Μανχάταν: Το επιπλέον βάρος από την επέκταση ορόφων προκάλεσε τις ζημιές στον ουρανοξύστη, λέει ο κατασκευαστής
Μανχάταν: Το επιπλέον βάρος από την επέκταση ορόφων προκάλεσε τις ζημιές στον ουρανοξύστη, λέει ο κατασκευαστής
Η αύξηση του φορτίου από την επέκταση περίπου 15 ανώτερων ορόφων -ξεκινώντας από τον 22ο όροφο- ήταν αυτή που οδήγησε στις δομικές βλάβες
Ένα σοβαρό δομικό πρόβλημα που έθεσε σε κίνδυνο μερικής κατάρρευσης έναν ουρανοξύστη στο Μανχάταν φαίνεται πως προκλήθηκε από το πρόσθετο βάρος που δημιουργήθηκε στην κορυφή του κτιρίου, σύμφωνα με τον κατασκευαστή του έργου.
Το κτίριο βρίσκεται στη διαδικασία της μεγαλύτερης μετατροπής επαγγελματικού χώρου σε συγκρότημα κατοικιών που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως ανέφερε ο κατασκευαστής, η αύξηση του φορτίου από την επέκταση περίπου 15 ανώτερων ορόφων -ξεκινώντας από τον 22ο όροφο- ήταν αυτή που οδήγησε στις δομικές βλάβες.
Δύο κολώνες στήριξης στον 21ο όροφο, οι οποίες σύμφωνα με τον κατασκευαστή ενδέχεται να μην είχαν ενισχυθεί επαρκώς, λύγισαν, ενώ χαλύβδινες δοκοί άρχισαν να παραμορφώνονται. Το περιστατικό προκάλεσε συναγερμό την Τρίτη, με τους εργάτες να εγκαταλείπουν το εργοτάξιο και τις Aρχές να εκκενώνουν μεγάλο μέρος ενός ολόκληρου οικοδομικού τετραγώνου.
«Το επιπλέον φορτίο που προσθέσαμε σε αυτούς τους ορόφους προκάλεσε την κατάρρευση των δύο συγκεκριμένων κολωνών», δήλωσε στη Wall Street Journal ο Νέιθαν Μπέρμαν, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της MetroLoft. «Γιατί αυτές οι δύο κολώνες και όχι κάποια άλλη; Δεν το γνωρίζουμε ακόμη. Το ερευνούμε», πρόσθεσε.
«Πρόκειται για ένα τεράστιο κτίριο. Το 95% της κατασκευής είναι ασφαλές και άθικτο. Δεν υπάρχει περίπτωση μια γωνία μιας μικρής επέκτασης να οδηγήσει ξαφνικά στην κατάρρευση ολόκληρου του κτιρίου» τόνισε.
Πυροσβεστικές υπηρεσίες της πόλης ανέφεραν ότι αρκετοί όροφοι κοντά στα σημεία όπου υποχώρησαν οι κολώνες παρουσίαζαν επίσης καθίζηση. Για προληπτικούς λόγους εκκενώθηκαν εννέα γειτονικά κτίρια στην περιοχή που βρίσκεται ανάμεσα στο Chrysler Building και την έδρα των Ηνωμένων Εθνών.
Ο επικεφαλής της αρμόδιας υπηρεσίας κτιρίων της Νέας Υόρκης, Άχμεντ Τιγκάνι, δήλωσε πως το έργο είχε περάσει από «εκτενή και εξαντλητικό έλεγχο σχεδίων» από τις υπηρεσίες της πόλης τα τελευταία δύο χρόνια.
Η αρχιτεκτονική εταιρεία Gensler, η οποία συμμετέχει στο έργο, αρνήθηκε να σχολιάσει, παραπέμποντας όλες τις ερωτήσεις στη MetroLoft.
Το κτίριο βρίσκεται στη διαδικασία της μεγαλύτερης μετατροπής επαγγελματικού χώρου σε συγκρότημα κατοικιών που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως ανέφερε ο κατασκευαστής, η αύξηση του φορτίου από την επέκταση περίπου 15 ανώτερων ορόφων -ξεκινώντας από τον 22ο όροφο- ήταν αυτή που οδήγησε στις δομικές βλάβες.
Δύο κολώνες στήριξης στον 21ο όροφο, οι οποίες σύμφωνα με τον κατασκευαστή ενδέχεται να μην είχαν ενισχυθεί επαρκώς, λύγισαν, ενώ χαλύβδινες δοκοί άρχισαν να παραμορφώνονται. Το περιστατικό προκάλεσε συναγερμό την Τρίτη, με τους εργάτες να εγκαταλείπουν το εργοτάξιο και τις Aρχές να εκκενώνουν μεγάλο μέρος ενός ολόκληρου οικοδομικού τετραγώνου.
«Το επιπλέον φορτίο που προσθέσαμε σε αυτούς τους ορόφους προκάλεσε την κατάρρευση των δύο συγκεκριμένων κολωνών», δήλωσε στη Wall Street Journal ο Νέιθαν Μπέρμαν, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της MetroLoft. «Γιατί αυτές οι δύο κολώνες και όχι κάποια άλλη; Δεν το γνωρίζουμε ακόμη. Το ερευνούμε», πρόσθεσε.
Σύμφωνα με τον ίδιο, η ζημιά περιορίστηκε σε ένα μικρό τμήμα της προσθήκης και δεν επηρέασε τη συνολική στατικότητα του ουρανοξύστη.
Mayor Zohran Mamdani said the Department of Buildings was investigating the scene of a structurally unstable building in Midtown using FDNY drones.— Spectrum News NY1 (@NY1) July 7, 2026
A viewer spotted this drone flying in the vicinity of the building Tuesday afternoon.
📸: @themarccuddy pic.twitter.com/Mt5PkFS5eN
«Πρόκειται για ένα τεράστιο κτίριο. Το 95% της κατασκευής είναι ασφαλές και άθικτο. Δεν υπάρχει περίπτωση μια γωνία μιας μικρής επέκτασης να οδηγήσει ξαφνικά στην κατάρρευση ολόκληρου του κτιρίου» τόνισε.
Πυροσβεστικές υπηρεσίες της πόλης ανέφεραν ότι αρκετοί όροφοι κοντά στα σημεία όπου υποχώρησαν οι κολώνες παρουσίαζαν επίσης καθίζηση. Για προληπτικούς λόγους εκκενώθηκαν εννέα γειτονικά κτίρια στην περιοχή που βρίσκεται ανάμεσα στο Chrysler Building και την έδρα των Ηνωμένων Εθνών.
Ο επικεφαλής της αρμόδιας υπηρεσίας κτιρίων της Νέας Υόρκης, Άχμεντ Τιγκάνι, δήλωσε πως το έργο είχε περάσει από «εκτενή και εξαντλητικό έλεγχο σχεδίων» από τις υπηρεσίες της πόλης τα τελευταία δύο χρόνια.
Η αρχιτεκτονική εταιρεία Gensler, η οποία συμμετέχει στο έργο, αρνήθηκε να σχολιάσει, παραπέμποντας όλες τις ερωτήσεις στη MetroLoft.
Several Midtown Manhattan blocks were evacuated Tuesday morning after construction workers discovered the structure of a massive office building that was being converted into residential housing was compromised on the 21st floor, officials said. https://t.co/b2z9LyUm13 pic.twitter.com/hne5mIjTQR— ABC News (@ABC) July 7, 2026
Η μεταμόρφωση των παλιών κεντρικών της PfizerΤο φιλόδοξο σχέδιο της MetroLoft προβλέπει τη μετατροπή του πρώην συγκροτήματος γραφείων της Pfizer στο Midtown σε περίπου 1.600 διαμερίσματα, με πισίνα στην ταράτσα, γυμναστήριο και καταστήματα στο ισόγειο. Η ολοκλήρωση του έργου αναμένεται μέσα στην επόμενη χρονιά.
Ο πύργος των πρώην κεντρικών γραφείων της Pfizer κατασκευάστηκε τη δεκαετία του 1960 και ξεχωρίζει για την πρόσοψή του με μεταλλικές επενδύσεις και σειρές ορθογώνιων παραθύρων.
Το σχέδιο ανάπλασης αφορά ένα συγκρότημα σχεδόν 1,6 εκατ. τετραγωνικών ποδιών που καλύπτει ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο στο Μανχάταν.
Οι μετατροπές παλιών γραφείων σε κατοικίες αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες τάσεις στην αμερικανική αγορά ακινήτων, αλλά συνοδεύονται από μεγάλες τεχνικές προκλήσεις.
Η νέα τάση μετατροπής γραφείων σε κατοικίες
Οι αρχιτέκτονες καλούνται να προσαρμόσουν κτίρια που σχεδιάστηκαν για διαφορετική χρήση, εξασφαλίζοντας φυσικό φως και αερισμό ώστε να πληρούν τις προδιαγραφές κατοικιών. Αυτό απαιτεί συχνά μεγάλες παρεμβάσεις, όπως τη δημιουργία φωταγωγών και την πλήρη αναδιαμόρφωση εσωτερικών χώρων.
Ο Μπέρμαν ήταν από τους πρώτους που επένδυσαν στη συγκεκριμένη πρακτική. Από την ίδρυση της MetroLoft το 1997, έχει μετατρέψει περισσότερα από δώδεκα κτίρια γραφείων στο Μανχάταν σε κατοικίες, δημιουργώντας πάνω από 8.000 νέα διαμερίσματα.
Μεταξύ των έργων της εταιρείας περιλαμβάνεται και το 25 Water Street, η μεγαλύτερη ολοκληρωμένη μετατροπή γραφείων σε κατοικίες, όπου δημιουργήθηκαν περισσότερα από 1.300 διαμερίσματα.
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