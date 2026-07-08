Μανχάταν: Το επιπλέον βάρος από την επέκταση ορόφων προκάλεσε τις ζημιές στον ουρανοξύστη, λέει ο κατασκευαστής

Several Midtown Manhattan blocks were evacuated Tuesday morning after construction workers discovered the structure of a massive office building that was being converted into residential housing was compromised on the 21st floor, officials said. https://t.co/b2z9LyUm13 pic.twitter.com/hne5mIjTQR — ABC News (@ABC) July 7, 2026

Η μεταμόρφωση των παλιών κεντρικών της Pfizer



Η νέα τάση μετατροπής γραφείων σε κατοικίες

Το φιλόδοξο σχέδιο της MetroLoft προβλέπει τη μετατροπή του πρώην συγκροτήματος γραφείων της Pfizer στο Midtown σε περίπουμε πισίνα στην ταράτσα, γυμναστήριο και καταστήματα στο ισόγειο. Η ολοκλήρωση του έργου αναμένεται μέσαΟ πύργος των πρώην κεντρικών γραφείων της Pfizer κατασκευάστηκε τηκαι ξεχωρίζει για την πρόσοψή του με μεταλλικές επενδύσεις και σειρές ορθογώνιων παραθύρων.Το σχέδιο ανάπλασης αφορά ένα συγκρότημα σχεδόν 1,6 εκατ. τετραγωνικών ποδιών που καλύπτει ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο στο Μανχάταν.Οι μετατροπές παλιών γραφείων σε κατοικίες αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες τάσεις στην αμερικανική αγορά ακινήτων, αλλά συνοδεύονται από μεγάλες τεχνικές προκλήσεις.Οι αρχιτέκτονες καλούνται να προσαρμόσουν κτίρια που σχεδιάστηκαν για διαφορετική χρήση, εξασφαλίζοντας φυσικό φως και αερισμό ώστε να πληρούν τις προδιαγραφές κατοικιών. Αυτό απαιτεί συχνάόπως τη δημιουργία φωταγωγών και την πλήρη αναδιαμόρφωση εσωτερικών χώρων.Ο Μπέρμαν ήταν από τους πρώτους που επένδυσαν στη συγκεκριμένη πρακτική. Από την ίδρυση της MetroLoft το 1997, έχει μετατρέψει περισσότερα από δώδεκα κτίρια γραφείων στο Μανχάταν σε κατοικίες, δημιουργώντας πάνω από 8.000 νέα διαμερίσματα.Μεταξύ των έργων της εταιρείας περιλαμβάνεται και το 25 Water Street, η μεγαλύτερη ολοκληρωμένη μετατροπή γραφείων σε κατοικίες, όπου δημιουργήθηκαν περισσότερα από 1.300 διαμερίσματα.