Τραμπ από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ: Η εκεχειρία με το Ιράν έχει τελειώσει, απαίσιος εταίρος η Ισπανία, δεν θέλω καμία σχέση - Μου αρέσει ο Ερντογάν

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε «άρρωστους ανθρώπους» τους Ιρανούς - Πυρά κατά της Ισπανίας - Εξέφρασε εκ νέου τη δυσαρέσκειά του προς το ΝΑΤΟ για τη Γροιλανδία, ενώ δεν έκρυψε τη συμπάθειά του για τους Ερντογάν, Νετανιάχου και Σι Τζινπίνγκ

Τα αισθήματα που τρέφει για τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επανέλαβε το πρωί της Τετάρτης ο Ντόναλντ Τραμπ, στη διάρκεια κοινών δηλώσεων που έκανε με τον Μαρκ Ρούτε, τονίζοντας ακόμα πως, κατά τη γνώμη του, η εκεχειρία με το Ιράν έχει τελειώσει. «Είναι άρρωτοι άνθρωποι» είπε χαρακτηριστικά για τους Ιρανούς.



Ο Αμερικανός πρόεδρος επισήμανε πως η Τουρκία αποτελεί μια μεγάλη στρατιωτική δύναμη, η οποία έχει ήδη σημαντικές ποσότητες αμερικανικού εξοπλισμού, «αλλά προσπαθούν να αγοράσουν F-35».







Παράλληλα, επανέλαβε ότι «δεν είναι ευχαριστημένος» με το ΝΑΤΟ — απηχώντας παρόμοια σχόλια που έκανε χθες στη σύνοδο κορυφής.





Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι δεν είναι ευχαριστημένος με το ΝΑΤΟ όσον αφορά τη Γροιλανδία, την οποία αποκαλεί «μεγάλο πρόβλημα για εμάς» - καθώς και επειδή τα μέλη της Συμμαχίας δεν παρείχαν υποστήριξη στον πόλεμο κατά του Ιράν. «Ήταν απρόθυμοι να μας βοηθήσουν... αλλά δεν χρειαζόμασταν βοήθεια. Στην πραγματικότητα έκανα ένα τεστ, ήθελα να δω αν θα ήταν εκεί ή όχι», σημείωσε. «Η Γροιλανδία είναι πολύ σημαντική για τις ΗΠΑ, αλλά δεν είναι για τη Δανία. Όταν η Δανία τους κατέλαβε σε μια μέρα, εμείς τότε είχαμε καταλάβει τη Δανία και την επιστρέψαμε χωρίς λόγο. Είναι πολύ σημαντική για τις ΗΠΑ. Είμαι πολύ δυσαρεστημένος από το ΝΑΤΟ».







Μιλώντας για την υποστήριξη των ΗΠΑ προς τους συμμάχους, ο Τραμπ αναφέρει ότι η Ουάσινγκτον έχει δαπανήσει «πάνω από 1 τρισεκατομμύριο δολάρια το τελευταίο σύντομο χρονικό διάστημα... προκειμένου να προστατεύσει αυτές τις χώρες από τη Ρωσία, κάτι που δεν έχει καμία σχέση με εμάς». «Πρόκειται για μια μακροχρόνια κατάσταση και δεν μας έχουν φερθεί σωστά», συνεχίζει ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ «έχουν υποστεί άδικη μεταχείριση».



Για τις νέες ιρανικές επιθέσεις στην περιοχή του Κόλπου, ο Τραμπ μίλησε με σκληρά λόγια για τους Ιρανούς: «Νομίζω ότι δεν έχουν ιδέα τι κάνουν. Νομίζω ότι είναι ανίκανοι άνθρωποι. Αυτό συνεχίζεται εδώ και 47 χρόνια. Προσπάθησαν να με ξεφορτωθούν, αλλά εγώ ξεφορτώθηκα όλους τους ηγέτες τους. Θέλω να ευχαριστήσω τον Μαρκ. Δεν είμαι και πολύ ευχαριστημένος με το ΝΑΤΟ. Νομίζω ότι η εκεχειρία έχει τελειώσει. Δεν θέλω να έχω να κάνω με αυτά τα αποβράσματα. Είναι άρρωστοι άνθρωποι. Κατά τη γνώμη μου, αυτό τελείωσε. Οι Ιρανοί έκαναν μια ψεύτικη συμφωνία. Κλείσαμε συμφωνία με τους Ιρανούς. Συνέχισαν να συμπεριφέρονται σαν να μην είχαμε μιλήσει καθόλου. Μπορούν να μιλάνε. Αλλά απλώς θα χάνουν τον χρόνο τους. Είναι ψεύτες, απατεώνες και άρρωστοι. Σκότωσαν 54.000 ανθρώπους. Ο κόσμος άρχισε κι αυτός να θέτει ερωτήματα. Πώς ήταν δυνατόν να μην καταλάβουμε αυτό το κράτος; Πέθαναν άνθρωποι. Δεν θέλω να σπαταλάω το χρόνο μου με αυτούς τους ανθρώπους. Η ομάδα μας μπορεί να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις. Δεν μου αρέσει πια το Ιράν. Ποτέ δεν φέρθηκαν δίκαια στις ΗΠΑ. Μου αρέσει ο Ερντογάν. Μου έστρωσε το κόκκινο χαλί».







Και συνέχισε, μιλώντας για τις συμπάθειές του: «Μου αρέσει ο Ρούτε, μου αρέσουν άλλοι άνθρωποι. Μου αρέσει ο πρόεδρος Ερντογάν, μου αρέσει ο Μπίμπι, πρωθυπουργός εν καιρώ πολέμου. Ο Ερνγτογάν είναι σαν εμένα, έχει εκατομμύρια στρατιώτες, η Τουρκία είναι στρατιωτική δύναμη, αλλά θέλει να αποκτήσει F-35. Η Κίνα μας αντιμετωπίζει καλά, παρότι το 50% του πετρελαίου της περνά από τα Στενά του Ορμούζ. Είμαι μεγάλος θαυμαστής του Σι». Παράλληλα, στάθηκε και στην ανταλλαγή εχθρικών δηλώσεων ανάμεσα σε Νετανιάχου και Ερντογάν, λέγοντας: «Η Τουρκία διαθέτει έναν πολύ νέο και ισχυρό στρατό. Το είπα αυτό στον Νετανιάχου. Αν δεν ήμουν εγώ, ίσως (η Τουρκία) να είχε εμπλακεί στον πόλεμο με το Ιράν από την άλλη πλευρά. Είπα στον Νετανιάχου ότι η Τουρκία παρέμεινε ουδέτερη επειδή είμαι εγώ εδώ».





Πυρά κατά Ισπανίας: Είναι απαίσιος εταίρος στο ΝΑΤΟ, διακόπτουμε εμπορικές σχέσεις



Ιδιαίτερα σκληρή επίθεση κατά της Ισπανίας εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς την «απαίσιο εταίρο στο ΝΑΤΟ» και ζητώντας τη διακοπή κάθε εμπορικής συναλλαγής των Ηνωμένων Πολιτειών με τη χώρα.



«Δεν συμμετέχουν. Δεν πληρώνουν. Δεν θέλω να έχω καμία σχέση με την Ισπανία. Κόψτε όλο το εμπόριο με την Ισπανία, παρακαλώ», δήλωσε ο Τραμπ.







Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η Ισπανία «βγάζει πάρα πολλά χρήματα από εμάς», προσθέτοντας ότι θα φροντίσει «να βγάζει πολύ λιγότερα».



«Δεν χρειάζεται να κάνουμε εμπόριο μαζί τους. Δεν θέλω να έχουμε άλλο εμπόριο μαζί τους. Εντάξει. Κάντε το αμέσως. Μην τους μιλάτε καν. Είναι απελπιστικοί, κακοί άνθρωποι», είπε χαρακτηριστικά.



Ρούτε σε Τραμπ: Χωρίς εσένα δεν θα είχε συμβεί η αύξηση των αμυντικών δαπανών στην Ευρώπη



Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε επαίνεσε, από την πλευρά του, τον Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι κατάφερε να πείσει τους Ευρωπαίους συμμάχους να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες.



Χαρακτήρισε τις δεσμεύσεις ορισμένων κρατών-μελών για περισσότερες αμυντικές δαπάνες ως «τεράστια νίκη».



«Θα έλεγα ότι χωρίς εσένα σε αυτή την καρέκλα, αυτό δεν θα είχε συμβεί. Είναι, φυσικά, εξαιτίας της Ρωσίας, αλλά και εξαιτίας σου. Οπότε πάρε τη νίκη. Είναι εκεί», είπε ο Ρούτε απευθυνόμενος στον Αμερικανό πρόεδρο.



Αναφερόμενος στη Γροιλανδία, ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ δήλωσε ότι θα «διασφαλίσει» πως η συμφωνία που είχε επιτευχθεί μεταξύ των δύο ανδρών στο Νταβός στις αρχές του έτους θα εφαρμοστεί «βήμα προς βήμα».