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Σοβαρό εργατικό ατύχημα στο Δικαστικό Μέγαρο Καλαβρύτων, 45χρονος έπεσε από σκάλα
Σοβαρό εργατικό ατύχημα στο Δικαστικό Μέγαρο Καλαβρύτων, 45χρονος έπεσε από σκάλα
Ο 45χρονος τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Πάτρας
Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στο Δικαστικό Μέγαρο Καλαβρύτων, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ένας 45χρονος εργάτης.
Το ατύχημα, σύμφωνα με το kalavrytanews συνέβη κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης του κτιρίου, όταν ο 45χρονος, ο οποίος βρισκόταν πάνω σε σκάλα, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έπεσε πάνω σε πάνελ στεγάστρου και στη συνέχεια κατέληξε με σφοδρότητα στο μαρμάρινο δάπεδο.
Από την πτώση τραυματίστηκε σοβαρά, ωστόσο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, διατηρούσε τις αισθήσεις του.
Μέχρι την άφιξη του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ Καλαβρύτων, άνδρες της Δικαστικής Αστυνομίας τού παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και τον σταθεροποίησαν, προσφέροντας καθοριστική βοήθεια στα πρώτα κρίσιμα λεπτά.
Στη συνέχεια ο 45χρονος διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Καλαβρύτων και από εκεί σε Νοσοκομείο της Πάτρας.
Στο σημείο βρέθηκαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Καλαβρύτων, οι οποίοι διενεργούν έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το εργατικό ατύχημα.
Το ατύχημα, σύμφωνα με το kalavrytanews συνέβη κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης του κτιρίου, όταν ο 45χρονος, ο οποίος βρισκόταν πάνω σε σκάλα, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έπεσε πάνω σε πάνελ στεγάστρου και στη συνέχεια κατέληξε με σφοδρότητα στο μαρμάρινο δάπεδο.
Τραυματισμένος απεγκλωβίστηκε άνδρας στην Πτολεμαΐδα, ύστερα από πτώση του σε εσωτερικό ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Επιχείρησαν 5 #πυροσβέστες με 2 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 8, 2026
Από την πτώση τραυματίστηκε σοβαρά, ωστόσο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, διατηρούσε τις αισθήσεις του.
Μέχρι την άφιξη του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ Καλαβρύτων, άνδρες της Δικαστικής Αστυνομίας τού παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και τον σταθεροποίησαν, προσφέροντας καθοριστική βοήθεια στα πρώτα κρίσιμα λεπτά.
Στη συνέχεια ο 45χρονος διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Καλαβρύτων και από εκεί σε Νοσοκομείο της Πάτρας.
Στο σημείο βρέθηκαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Καλαβρύτων, οι οποίοι διενεργούν έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το εργατικό ατύχημα.
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