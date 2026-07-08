ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά στην Ξηρόβρυση Κιλκίς: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, επιχειρεί ένα εναέριο μέσο

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά στον Αργυρόμυλο Λάρισας: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, σηκώθηκαν 4 εναέρια

Σοβαρό εργατικό ατύχημα στο Δικαστικό Μέγαρο Καλαβρύτων, 45χρονος έπεσε από σκάλα
ΕΛΛΑΔΑ
Καλάβρυτα Εργατικό ατύχημα

Σοβαρό εργατικό ατύχημα στο Δικαστικό Μέγαρο Καλαβρύτων, 45χρονος έπεσε από σκάλα

Ο 45χρονος τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Πάτρας

Σοβαρό εργατικό ατύχημα στο Δικαστικό Μέγαρο Καλαβρύτων, 45χρονος έπεσε από σκάλα
3 ΣΧΟΛΙΑ
Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στο Δικαστικό Μέγαρο Καλαβρύτων, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ένας 45χρονος εργάτης.

Το ατύχημα, σύμφωνα με το kalavrytanews συνέβη κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης του κτιρίου, όταν ο 45χρονος, ο οποίος βρισκόταν πάνω σε σκάλα, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έπεσε πάνω σε πάνελ στεγάστρου και στη συνέχεια κατέληξε με σφοδρότητα στο μαρμάρινο δάπεδο. 



Από την πτώση τραυματίστηκε σοβαρά, ωστόσο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, διατηρούσε τις αισθήσεις του.

Μέχρι την άφιξη του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ Καλαβρύτων, άνδρες της Δικαστικής Αστυνομίας τού παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και τον σταθεροποίησαν, προσφέροντας καθοριστική βοήθεια στα πρώτα κρίσιμα λεπτά.

Σοβαρό εργατικό ατύχημα στο Δικαστικό Μέγαρο Καλαβρύτων, 45χρονος έπεσε από σκάλα


Κλείσιμο
Στη συνέχεια ο 45χρονος διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Καλαβρύτων και από εκεί σε Νοσοκομείο της Πάτρας.

Στο σημείο βρέθηκαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Καλαβρύτων, οι οποίοι διενεργούν έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το εργατικό ατύχημα.
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η φρεσκάδα έχει ταυτότητα: Μάθε τι βάζεις πραγματικά στο τραπέζι σου

Τα My market επενδύουν εδώ και 13 χρόνια στην ιχνηλασιμότητα των εγχώριων φρούτων και λαχανικών, δίνοντας στους καταναλωτές τη δυνατότητα να γνωρίζουν την προέλευση και τη διαδρομή κάθε επιλογής τους.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης