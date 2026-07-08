Ναυαγοσώστρια στην Κεφαλονιά έσωσε επτά λουόμενους από ισχυρά ρεύματα, ανάμεσά τους δύο παιδιά

Κύματα και ισχυρά ρεύματα παρέσυραν τους λουόμενους προς τα βαθιά - «Όταν έβγαλα έξω από τη θάλασσα τα δύο αδέρφια, η μητέρα τους ήρθε κλαίγοντας να με ευχαριστήσει», λέει η ναυαγοσώστρια