Χάος στο Θριάσιο: Ρομά έσπασαν τζάμια και επιτέθηκαν σε γιατρούς επειδή καθυστέρησε αξονική συγγενή τους, δύο συλλήψεις

Δύο συλλήψεις

Στο σημείο κλήθηκε η Ελληνική Αστυνομία, με ισχυρές δυνάμεις να σπεύδουν στο νοσοκομείο για την αποκατάσταση της τάξης. Με την άφιξη των αστυνομικών, οι περισσότεροι από τους εμπλεκόμενους τράπηκαν σε φυγή προκειμένου να αποφύγουν τη σύλληψη.



Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην προσαγωγή δύο γυναικών Ρομά, ηλικίας 37 και 38 ετών, οι οποίες στη συνέχεια συνελήφθησαν για το επεισόδιο σε βάρος των γιατρών και τις φθορές που προκλήθηκαν στον χώρο του νοσοκομείου.