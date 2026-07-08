Χάος στο Θριάσιο: Ρομά έσπασαν τζάμια και επιτέθηκαν σε γιατρούς επειδή καθυστέρησε αξονική συγγενή τους, δύο συλλήψεις
Χάος στο Θριάσιο: Ρομά έσπασαν τζάμια και επιτέθηκαν σε γιατρούς επειδή καθυστέρησε αξονική συγγενή τους, δύο συλλήψεις
Τα επεισόδια ξεκίνησαν όταν δόθηκε προτεραιότητα σε άλλο επείγον περιστατικό, όπως ορίζει το ιατρικό πρωτόκολλο
Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Τρίτης (7/7) στο Θριάσιο Νοσοκομείο Ελευσίνας, όταν Ρομά προκάλεσαν σοβαρό επεισόδιο στους χώρους του νοσοκομείου, με αφορμή την καθυστέρηση στη διενέργεια αξονικής τομογραφίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ασθενής Ρομά περίμενε να υποβληθεί στην εξέταση, ωστόσο στο μεταξύ διακομίστηκε επείγον περιστατικό, το οποίο έλαβε προτεραιότητα, όπως προβλέπουν τα ιατρικά πρωτόκολλα.
Η καθυστέρηση προκάλεσε την έντονη αντίδραση συγγενών του ασθενούς, οι οποίοι άρχισαν να φωνάζουν και να βρίζουν τους εφημερεύοντες γιατρούς, ενώ στη συνέχεια προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές, σπάζοντας τζάμια από γκισέ και αντικείμενα μέσα στο νοσοκομείο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ασθενής Ρομά περίμενε να υποβληθεί στην εξέταση, ωστόσο στο μεταξύ διακομίστηκε επείγον περιστατικό, το οποίο έλαβε προτεραιότητα, όπως προβλέπουν τα ιατρικά πρωτόκολλα.
Η καθυστέρηση προκάλεσε την έντονη αντίδραση συγγενών του ασθενούς, οι οποίοι άρχισαν να φωνάζουν και να βρίζουν τους εφημερεύοντες γιατρούς, ενώ στη συνέχεια προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές, σπάζοντας τζάμια από γκισέ και αντικείμενα μέσα στο νοσοκομείο.
Δύο συλλήψειςΣτον χώρο βρίσκονταν περίπου 50 άτομα και σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, 8 από αυτούς ενεπλάκησαν στο περιστατικό με αποτέλεσμα η κατάσταση να ξεφύγει γρήγορα από τον έλεγχο.
Στο σημείο κλήθηκε η Ελληνική Αστυνομία, με ισχυρές δυνάμεις να σπεύδουν στο νοσοκομείο για την αποκατάσταση της τάξης. Με την άφιξη των αστυνομικών, οι περισσότεροι από τους εμπλεκόμενους τράπηκαν σε φυγή προκειμένου να αποφύγουν τη σύλληψη.
Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην προσαγωγή δύο γυναικών Ρομά, ηλικίας 37 και 38 ετών, οι οποίες στη συνέχεια συνελήφθησαν για το επεισόδιο σε βάρος των γιατρών και τις φθορές που προκλήθηκαν στον χώρο του νοσοκομείου.
Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην προσαγωγή δύο γυναικών Ρομά, ηλικίας 37 και 38 ετών, οι οποίες στη συνέχεια συνελήφθησαν για το επεισόδιο σε βάρος των γιατρών και τις φθορές που προκλήθηκαν στον χώρο του νοσοκομείου.
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