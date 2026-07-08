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Βίντεο: O παθιασμένος Αργεντίνος σπίκερ που τρελάθηκε με το γκολ ισοφάρισης του Μέσι κόντρα στην Αίγυπτο, χτυπούσε το τραπέζι και έβριζε
SPORTS
Λιονέλ Μέσι Αργεντινή σπίκερ

Βίντεο: O παθιασμένος Αργεντίνος σπίκερ που τρελάθηκε με το γκολ ισοφάρισης του Μέσι κόντρα στην Αίγυπτο, χτυπούσε το τραπέζι και έβριζε

Ο 52χρονος εκφωνητής μετέφερε όλο το πάθος της μεγάλης ανατροπής της «αλμπισελέστε» με το βίντεο να κάνει τον γύρο του διαδικτύου και να συγκεντρώνει εκατομμύρια προβολές

Βίντεο: O παθιασμένος Αργεντίνος σπίκερ που τρελάθηκε με το γκολ ισοφάρισης του Μέσι κόντρα στην Αίγυπτο, χτυπούσε το τραπέζι και έβριζε
42 ΣΧΟΛΙΑ
Η περιγραφή ενός γκολ μπορεί, πολλές φορές, να αποτυπώσει το συναίσθημα μιας ολόκληρης χώρας.

Αυτό ακριβώς συνέβη με τον Πάμπλο Γκιράλτ, έναν από τους πιο γνωστούς αθλητικούς σπίκερ της Αργεντινής, η αντίδραση του οποίου στο χθεσινό γκολ της ισοφάρισης του Λιονέλ Μέσι απέναντι στην Αίγυπτο για τους «16» του Μουντιάλ κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Ο 52χρονος εκφωνητής -που έγινε γνωστός σε όλο τον κόσμο από τη συγκλονιστική περιγραφή του στον τελικό του Μουντιάλ του 2022- έγινε ξανά viral με τον τρόπο που έζησε το γκολ του Μέσι για το 2-2.

Με τη φωνή του να «σπάει» από την ένταση και το συναίσθημα, ξέσπασε σε έξαλλους πανηγυρισμούς χτυπώντας το τραπέζι, μεταφέροντας στους τηλεθεατές την αγωνία και τη χαρά εκατομμυρίων Αργεντινών. Μάλιστα κάποια στιγμή η ένταση τον έκανε να ξεχάσει ότι βρίσκεται στον αέρα με αποτέλεσμα να του ξεφύγουν μερικά... γαλλικά.

Δείτε το βίντεο με την συγκλονιστική περιγραφή:


Η αναμέτρηση εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια της διοργάνωσης. Η Αργεντινή βρέθηκε να χάνει με 2-0 από την Αίγυπτο, όμως δεν εγκατέλειψε ποτέ την προσπάθεια. Το γκολ του Λιονέλ Μέσι για το 2-2 έδωσε νέα ώθηση στην «αλμπισελέστε», η οποία ολοκλήρωσε τη μεγάλη ανατροπή με το νικητήριο 3-2.

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Όπως φαίνεται στο βίντεο που ακολουθεί εξίσου εκρηκτική ήταν και η περιγραφή του στο νικητήριο γκολ του Έντσο Φερνάντες. Ο Πάμπλο Γκιράλτ ξέσπασε εκ νέου σε έξαλλους πανηγυρισμούς τη στιγμή που η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα, αδυνατώντας να συγκρατήσει τη συγκίνησή του.

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