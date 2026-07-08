Βίντεο: O παθιασμένος Αργεντίνος σπίκερ που τρελάθηκε με το γκολ ισοφάρισης του Μέσι κόντρα στην Αίγυπτο, χτυπούσε το τραπέζι και έβριζε
Βίντεο: O παθιασμένος Αργεντίνος σπίκερ που τρελάθηκε με το γκολ ισοφάρισης του Μέσι κόντρα στην Αίγυπτο, χτυπούσε το τραπέζι και έβριζε
Ο 52χρονος εκφωνητής μετέφερε όλο το πάθος της μεγάλης ανατροπής της «αλμπισελέστε» με το βίντεο να κάνει τον γύρο του διαδικτύου και να συγκεντρώνει εκατομμύρια προβολές
Η περιγραφή ενός γκολ μπορεί, πολλές φορές, να αποτυπώσει το συναίσθημα μιας ολόκληρης χώρας.
Αυτό ακριβώς συνέβη με τον Πάμπλο Γκιράλτ, έναν από τους πιο γνωστούς αθλητικούς σπίκερ της Αργεντινής, η αντίδραση του οποίου στο χθεσινό γκολ της ισοφάρισης του Λιονέλ Μέσι απέναντι στην Αίγυπτο για τους «16» του Μουντιάλ κάνει τον γύρο του διαδικτύου.
Ο 52χρονος εκφωνητής -που έγινε γνωστός σε όλο τον κόσμο από τη συγκλονιστική περιγραφή του στον τελικό του Μουντιάλ του 2022- έγινε ξανά viral με τον τρόπο που έζησε το γκολ του Μέσι για το 2-2.
Με τη φωνή του να «σπάει» από την ένταση και το συναίσθημα, ξέσπασε σε έξαλλους πανηγυρισμούς χτυπώντας το τραπέζι, μεταφέροντας στους τηλεθεατές την αγωνία και τη χαρά εκατομμυρίων Αργεντινών. Μάλιστα κάποια στιγμή η ένταση τον έκανε να ξεχάσει ότι βρίσκεται στον αέρα με αποτέλεσμα να του ξεφύγουν μερικά... γαλλικά.
Η αναμέτρηση εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια της διοργάνωσης. Η Αργεντινή βρέθηκε να χάνει με 2-0 από την Αίγυπτο, όμως δεν εγκατέλειψε ποτέ την προσπάθεια. Το γκολ του Λιονέλ Μέσι για το 2-2 έδωσε νέα ώθηση στην «αλμπισελέστε», η οποία ολοκλήρωσε τη μεγάλη ανατροπή με το νικητήριο 3-2.
Όπως φαίνεται στο βίντεο που ακολουθεί εξίσου εκρηκτική ήταν και η περιγραφή του στο νικητήριο γκολ του Έντσο Φερνάντες. Ο Πάμπλο Γκιράλτ ξέσπασε εκ νέου σε έξαλλους πανηγυρισμούς τη στιγμή που η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα, αδυνατώντας να συγκρατήσει τη συγκίνησή του.
Αυτό ακριβώς συνέβη με τον Πάμπλο Γκιράλτ, έναν από τους πιο γνωστούς αθλητικούς σπίκερ της Αργεντινής, η αντίδραση του οποίου στο χθεσινό γκολ της ισοφάρισης του Λιονέλ Μέσι απέναντι στην Αίγυπτο για τους «16» του Μουντιάλ κάνει τον γύρο του διαδικτύου.
Ο 52χρονος εκφωνητής -που έγινε γνωστός σε όλο τον κόσμο από τη συγκλονιστική περιγραφή του στον τελικό του Μουντιάλ του 2022- έγινε ξανά viral με τον τρόπο που έζησε το γκολ του Μέσι για το 2-2.
Με τη φωνή του να «σπάει» από την ένταση και το συναίσθημα, ξέσπασε σε έξαλλους πανηγυρισμούς χτυπώντας το τραπέζι, μεταφέροντας στους τηλεθεατές την αγωνία και τη χαρά εκατομμυρίων Αργεντινών. Μάλιστα κάποια στιγμή η ένταση τον έκανε να ξεχάσει ότι βρίσκεται στον αέρα με αποτέλεσμα να του ξεφύγουν μερικά... γαλλικά.
Δείτε το βίντεο με την συγκλονιστική περιγραφή:
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Η αναμέτρηση εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια της διοργάνωσης. Η Αργεντινή βρέθηκε να χάνει με 2-0 από την Αίγυπτο, όμως δεν εγκατέλειψε ποτέ την προσπάθεια. Το γκολ του Λιονέλ Μέσι για το 2-2 έδωσε νέα ώθηση στην «αλμπισελέστε», η οποία ολοκλήρωσε τη μεγάλη ανατροπή με το νικητήριο 3-2.
Όπως φαίνεται στο βίντεο που ακολουθεί εξίσου εκρηκτική ήταν και η περιγραφή του στο νικητήριο γκολ του Έντσο Φερνάντες. Ο Πάμπλο Γκιράλτ ξέσπασε εκ νέου σε έξαλλους πανηγυρισμούς τη στιγμή που η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα, αδυνατώντας να συγκρατήσει τη συγκίνησή του.
Argentine announcer Pablo Giralt's call of Enzo Fernandez' winner against Egypt must be seen — and heard — to be believed 🩵🤍 pic.twitter.com/WPse6UHOWC— Men in Blazers (@MenInBlazers) July 8, 2026
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