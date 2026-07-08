Η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής απέρριψε τα αιτήματα για κλήση Ντίλιαν και Δημητριάδη, αποχώρησε η αντιπολίτευση

Απορρίφθηκαν τα αιτήματα της αντιπολίτευσης για κλήση σε ακρόαση προσώπων που εμπλέκονται ή έχουν συσχετιστεί με την υπόθεση των υποκλοπών