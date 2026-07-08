Η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής απέρριψε τα αιτήματα για κλήση Ντίλιαν και Δημητριάδη, αποχώρησε η αντιπολίτευση
Η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής απέρριψε τα αιτήματα για κλήση Ντίλιαν και Δημητριάδη, αποχώρησε η αντιπολίτευση
Απορρίφθηκαν τα αιτήματα της αντιπολίτευσης για κλήση σε ακρόαση προσώπων που εμπλέκονται ή έχουν συσχετιστεί με την υπόθεση των υποκλοπών
Τον Κανονισμό της Βουλής και την ανάγκη προστασίας της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας από απόπειρες ευτελισμού και συγκυριακού εντυπωσιασμού επικαλέστηκε η πλειοψηφία της επιτροπής απορρίπτοντας τα αιτήματα της αντιπολίτευσης για κλήση σε ακρόαση προσώπων που εμπλέκονται ή έχουν συσχετιστεί με την υπόθεση των υποκλοπών.
Υπενθυμίζεται ότι τις προηγούμενες εβδομάδες η αντιπολίτευση ζήτησε να κληθεί σε ακρόαση ο Ισραηλινός επιχειρηματίας Ταλ Ντίλιαν αλλά και το πρώην στέλεχος του Μεγάρου Μαξίμου Γρηγόρης Δημητριάδης.
Ο πρόεδρος της Επιτροπής Θανάσης Μπούρας επικαλέστηκε το άρθρο 43Α του κανονισμού λειτουργίας του κοινοβουλίου που εξειδικεύει τα χαρακτηριστικά των μαρτύρων που μπορεί να καταθέτουν ενώπιον των μελών της Θεσμών και Διαφάνειας για να υποστηρίξει σε άλλο σημείο ότι ο κ. Ντίλιαν είναι ιδιώτης και όχι δημόσιο πρόσωπο.
Μεταξύ άλλων ο κ. Μπούρας εξήγησε πως η επιτροπή “μπορεί να καλεί σε ακρόαση λειτουργούς του κράτους και οποιοδήποτε δημόσιο πρόσωπο για θέματα που αφορούν στην λειτουργία των Θεσμών” για να προσθέσει “ο κ. Δημητριάδης έχει κληθεί και έχει απαντήσει στο σύνολο των ερωτημάτων μετά την απώλεια της θέσης που κατείχε. Έκτοτε δεν έχει αναλάβει καμμία άλλη κρατική θέση. Η κλήση ενός Ισραηλινού πολίτη δεν σχετίζεται με ζητήματα λειτουργίας των Θεσμών. Ο ίδιος άλλωστε είχε κληθεί στο παρελθόν και δεν προσήλθε”.
Ακολούθως, ο εισηγητής της ΝΔ Μάκης Βορίδης σημείωσε πως “Ο κ.Δημητριάδης από το 2022 δεν έχει κανένα δημόσιο αξίωμα. Έχει έλθει και έχει πει ό,τι είχε να πει δυο φορές στη Θεσμών και μία στην εξεταστική. Ο άλλος (σ.σ. Τ. Ντίλιαν) είναι ένας κύριος που καταδικάστηκε προσφάτως. Σε αυτή τη διαδικασία έχει κληθεί και δεν προσήλθε. Είχε δυνατότητα να καταθέσει σε προανακριτικές, δεν κατέθεσε τίποτα. Προφανώς δεν κατείχε κανένα δημόσιο αξίωμα. Ο ισχυρισμός ότι ήταν αντισυμβαλλόμενος δημοσίων υπηρεσιών έχει απορριφθεί δύο φορές από τη δικαιοσύνη. Κι επειδή έδωσε μια συνέντευξη κρίνετε ότι πρέπει να κληθεί χωρίς να έχει δημόσια ιδιότητα;
Η Θέση της Ν.Δ είναι ότι το αίτημα παραβιάζει τον κανονισμό υπό την έννοια ότι δεν ζητά να κληθούν δημόσια πρόσωπα που έχουν δημόσια ιδιότητα. Αλλά και ως προς την ουσία δεν έχει να προστεθεί τίποτα. Είχαν κληθεί και οι δύο σε μια χρονική στιγμή που υπήρχε εγγύτητα με τη δημόσια ιδιότητα τους. Και τα όρια της καταχρήσεως των δικαιωμάτων της αντιπολίτευσης πρέπει να ελεγχθούν”.
Ο κ. Διονύσης Καλαματιανός (ΣΥΡΙΖΑ) κατήγγειλε το προεδρείο της Επιτροπής για παραβίαση του Κανονισμού ενώ ο κ. Νίκος Καραθανασόπουλος (ΚΚΕ) μίλησε για “διαδικασία παρεμπόδισης των εργασιών της επιτροπής με αυθαίρετες ερμηνείες”.
Στην διαδικασία παρενέβη και η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε συγκάλυψη ενώ υποστήριξε ότι η κυβέρνηση είναι εκβιαζόμενη
Υπενθυμίζεται ότι τις προηγούμενες εβδομάδες η αντιπολίτευση ζήτησε να κληθεί σε ακρόαση ο Ισραηλινός επιχειρηματίας Ταλ Ντίλιαν αλλά και το πρώην στέλεχος του Μεγάρου Μαξίμου Γρηγόρης Δημητριάδης.
Ο πρόεδρος της Επιτροπής Θανάσης Μπούρας επικαλέστηκε το άρθρο 43Α του κανονισμού λειτουργίας του κοινοβουλίου που εξειδικεύει τα χαρακτηριστικά των μαρτύρων που μπορεί να καταθέτουν ενώπιον των μελών της Θεσμών και Διαφάνειας για να υποστηρίξει σε άλλο σημείο ότι ο κ. Ντίλιαν είναι ιδιώτης και όχι δημόσιο πρόσωπο.
Μεταξύ άλλων ο κ. Μπούρας εξήγησε πως η επιτροπή “μπορεί να καλεί σε ακρόαση λειτουργούς του κράτους και οποιοδήποτε δημόσιο πρόσωπο για θέματα που αφορούν στην λειτουργία των Θεσμών” για να προσθέσει “ο κ. Δημητριάδης έχει κληθεί και έχει απαντήσει στο σύνολο των ερωτημάτων μετά την απώλεια της θέσης που κατείχε. Έκτοτε δεν έχει αναλάβει καμμία άλλη κρατική θέση. Η κλήση ενός Ισραηλινού πολίτη δεν σχετίζεται με ζητήματα λειτουργίας των Θεσμών. Ο ίδιος άλλωστε είχε κληθεί στο παρελθόν και δεν προσήλθε”.
Ακολούθως, ο εισηγητής της ΝΔ Μάκης Βορίδης σημείωσε πως “Ο κ.Δημητριάδης από το 2022 δεν έχει κανένα δημόσιο αξίωμα. Έχει έλθει και έχει πει ό,τι είχε να πει δυο φορές στη Θεσμών και μία στην εξεταστική. Ο άλλος (σ.σ. Τ. Ντίλιαν) είναι ένας κύριος που καταδικάστηκε προσφάτως. Σε αυτή τη διαδικασία έχει κληθεί και δεν προσήλθε. Είχε δυνατότητα να καταθέσει σε προανακριτικές, δεν κατέθεσε τίποτα. Προφανώς δεν κατείχε κανένα δημόσιο αξίωμα. Ο ισχυρισμός ότι ήταν αντισυμβαλλόμενος δημοσίων υπηρεσιών έχει απορριφθεί δύο φορές από τη δικαιοσύνη. Κι επειδή έδωσε μια συνέντευξη κρίνετε ότι πρέπει να κληθεί χωρίς να έχει δημόσια ιδιότητα;
Η Θέση της Ν.Δ είναι ότι το αίτημα παραβιάζει τον κανονισμό υπό την έννοια ότι δεν ζητά να κληθούν δημόσια πρόσωπα που έχουν δημόσια ιδιότητα. Αλλά και ως προς την ουσία δεν έχει να προστεθεί τίποτα. Είχαν κληθεί και οι δύο σε μια χρονική στιγμή που υπήρχε εγγύτητα με τη δημόσια ιδιότητα τους. Και τα όρια της καταχρήσεως των δικαιωμάτων της αντιπολίτευσης πρέπει να ελεγχθούν”.
Αποχώρησαν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑΑπό την άλλη πλευρά ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδωνής αναρωτήθηκε “πως είναι δυνατόν ένα πρόσωπο να αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη για μια υπόθεση και εσείς να λέτε ότι δεν είναι δημόσιο πρόσωπο;” ενώ δήλωσε ότι το κόμμα του αποχωρεί από την συνεδρίαση καταγγέλλοντας ως παράνομη την διαδικασία. Τον δρόμο της αποχώρησης ακολούθησε ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ.
Ο κ. Διονύσης Καλαματιανός (ΣΥΡΙΖΑ) κατήγγειλε το προεδρείο της Επιτροπής για παραβίαση του Κανονισμού ενώ ο κ. Νίκος Καραθανασόπουλος (ΚΚΕ) μίλησε για “διαδικασία παρεμπόδισης των εργασιών της επιτροπής με αυθαίρετες ερμηνείες”.
Στην διαδικασία παρενέβη και η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε συγκάλυψη ενώ υποστήριξε ότι η κυβέρνηση είναι εκβιαζόμενη
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