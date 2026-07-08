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Αποφυλακίζεται ο Τζέιμς Δαλαμάγκας
Αποφυλακίζεται ο Τζέιμς Δαλαμάγκας
Θα είναι ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μέχρι να συζητηθεί από το αρμόδιο συμβούλιο η έκδοσή του
Αποφυλακίζεται, ίσως και εντός της ημέρας, ο Τζέιμς Δαλαμάγκας που είχε συλληφθεί για υπόθεση ανθρωποκτονίας στην Αυστραλία.
Όπως ανέφερε στο protothema.gr ο δικηγόρος του κ. Δαλαμάγκα, Νίκος Αποστολόπουλος, μέχρι να συζητηθεί από το αρμόδιο συμβούλιο η έκδοση του πελάτη του, ο τελευταίος θα είναι ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.
«Κάναμε αίτηση ενώπιον του συμβουλίου Εφετών για αντικατάσταση της κρατήσεως του. Είχαμε διάφορους νομικούς και πραγματικούς ισχυρισμούς οι οποίοι αφορούσαν και στην παραγραφή αλλά και στη δυνατότητα αυτή καθ’ αυτή της εκδόσεως. Το συμβούλιο έκρινε ότι οι ισχυρισμοί μας ήταν βάσιμοι γι’ αυτό έκανε δεκτή την αίτηση. Διέταξε την αντικατάσταση της κρατήσεως μέχρι τη συζήτηση της έκδοσης. Δεν έχει αποφασιστεί ακόμα αν ο εντολέας μου θα εκδοθεί. Μέχρι να γίνει το συμβούλιο θα είναι ελεύθερος με κάποιους περιοριστικούς όρους», σημείωσε χαρακτηριστικά.
Υπενθυμίζεται ότι ο Τζέιμς Δαλαμάγκας είχε δολοφονήσει το 1999 στο Σίδνεϊ τον ομογενή Γιώργο Γιαννόπουλο σε κέντρο διασκέδασης στο Belmore. Το θύμα έχασε τη ζωή του όταν προσπάθησε να μπει στη μέση και να σταματήσει μια άγρια συμπλοκή που είχε ξεσπάσει ανάμεσα σε δύο θαμώνες. Ο Δαλαμάγκας φέρεται να του επιτέθηκε αιφνιδιαστικά, καταφέρνοντάς του θανάσιμα χτυπήματα με μαχαίρι.
Η αστυνομία της Αυστραλίας εξέδωσε ένταλμα σύλληψης μόλις μία ημέρα μετά το έγκλημα, όμως ο Δαλαμάγκας είχε ήδη καταφέρει να διαφύγει.
Όπως ανέφερε στο protothema.gr ο δικηγόρος του κ. Δαλαμάγκα, Νίκος Αποστολόπουλος, μέχρι να συζητηθεί από το αρμόδιο συμβούλιο η έκδοση του πελάτη του, ο τελευταίος θα είναι ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.
«Κάναμε αίτηση ενώπιον του συμβουλίου Εφετών για αντικατάσταση της κρατήσεως του. Είχαμε διάφορους νομικούς και πραγματικούς ισχυρισμούς οι οποίοι αφορούσαν και στην παραγραφή αλλά και στη δυνατότητα αυτή καθ’ αυτή της εκδόσεως. Το συμβούλιο έκρινε ότι οι ισχυρισμοί μας ήταν βάσιμοι γι’ αυτό έκανε δεκτή την αίτηση. Διέταξε την αντικατάσταση της κρατήσεως μέχρι τη συζήτηση της έκδοσης. Δεν έχει αποφασιστεί ακόμα αν ο εντολέας μου θα εκδοθεί. Μέχρι να γίνει το συμβούλιο θα είναι ελεύθερος με κάποιους περιοριστικούς όρους», σημείωσε χαρακτηριστικά.
Υπενθυμίζεται ότι ο Τζέιμς Δαλαμάγκας είχε δολοφονήσει το 1999 στο Σίδνεϊ τον ομογενή Γιώργο Γιαννόπουλο σε κέντρο διασκέδασης στο Belmore. Το θύμα έχασε τη ζωή του όταν προσπάθησε να μπει στη μέση και να σταματήσει μια άγρια συμπλοκή που είχε ξεσπάσει ανάμεσα σε δύο θαμώνες. Ο Δαλαμάγκας φέρεται να του επιτέθηκε αιφνιδιαστικά, καταφέρνοντάς του θανάσιμα χτυπήματα με μαχαίρι.
Η αστυνομία της Αυστραλίας εξέδωσε ένταλμα σύλληψης μόλις μία ημέρα μετά το έγκλημα, όμως ο Δαλαμάγκας είχε ήδη καταφέρει να διαφύγει.
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