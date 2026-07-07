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Η δεξίωση του εφοπλιστή Νίκου Τσάκου σε Ελληνοαμερικανούς γερουσιαστές στο σπίτι του με θέα την Ακρόπολη, δείτε φωτογραφίες
Η δεξίωση του εφοπλιστή Νίκου Τσάκου σε Ελληνοαμερικανούς γερουσιαστές στο σπίτι του με θέα την Ακρόπολη, δείτε φωτογραφίες
Σημαντικές προσωπικότητες από τον πολιτικό και τον επιχειρηματικό χώρο έδωσαν το «παρών» στη δεξίωση που παρέθεσε ο Έλληνας εφοπλιστής, με μεσογειακό μενού και άκρως ελληνική μουσική
Ο Έλληνας εφοπλιστής, Νίκος Τσάκος, άνοιξε τις πόρτες της οικίας του με θέα την Ακρόπολη για να υποδεχθεί και να δεξιωθεί Ελληνοαμερικανούς και Αμερικανούς γερουσιαστές που αγαπούν και υποστηρίζουν τη χώρα μας.
Κοντά του είναι κι ο πατέρας του, ο καπετάν - Παναγιώτης, αλλά και τα δύο του παιδιά, ο Παναγιωτης κι η Ελισάβετ.
Όλα «φώναζαν»... Ελλάδα, καθώς το μενού ήταν μεσογειακό, ενώ η μουσική ήταν άκρως ελληνική.
Ανάμεσα στους καλεσμένους είναι ο γερουσιαστής Γκας Μπιλιράκης, η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως με τον σύζυγό της, Δημητρη Λουκά, η Αντιπεριφερειάρχης Αττικής Αλεξάνδρα Πάλλη, ο επιχειρηματίας Βίλλυ Παναγιωτίδης, ο πρόεδρος του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου Γιάννης Σαρακάκης, ο εφοπλιστής Σίμος Παληός, ο πρώην πρωθυπουργός Παναγιώτης Πικραμένος κ.ά.
Δείτε φωτογραφίες
Κοντά του είναι κι ο πατέρας του, ο καπετάν - Παναγιώτης, αλλά και τα δύο του παιδιά, ο Παναγιωτης κι η Ελισάβετ.
Όλα «φώναζαν»... Ελλάδα, καθώς το μενού ήταν μεσογειακό, ενώ η μουσική ήταν άκρως ελληνική.
Ανάμεσα στους καλεσμένους είναι ο γερουσιαστής Γκας Μπιλιράκης, η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως με τον σύζυγό της, Δημητρη Λουκά, η Αντιπεριφερειάρχης Αττικής Αλεξάνδρα Πάλλη, ο επιχειρηματίας Βίλλυ Παναγιωτίδης, ο πρόεδρος του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου Γιάννης Σαρακάκης, ο εφοπλιστής Σίμος Παληός, ο πρώην πρωθυπουργός Παναγιώτης Πικραμένος κ.ά.
Δείτε φωτογραφίες
Ξεχωριστή στιγμή ήταν κι η εμφάνιση της γνωστής Ελληνοαμερικανίδας παρουσιάστριας, Μαρία Μενούνους. Άμα τη εμφανίσει της, ο Νίκος Τσάκος ειπε χαρακτηριστικά το μικρόφωνο «όλη η Δυτική Ακτή είναι εδώ».
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