Η δεξίωση του εφοπλιστή Νίκου Τσάκου σε Ελληνοαμερικανούς γερουσιαστές στο σπίτι του με θέα την Ακρόπολη, δείτε φωτογραφίες
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Νίκος Τσάκος Εφοπλιστής Λυκαβηττός Δεξίωση

Η δεξίωση του εφοπλιστή Νίκου Τσάκου σε Ελληνοαμερικανούς γερουσιαστές στο σπίτι του με θέα την Ακρόπολη, δείτε φωτογραφίες

Σημαντικές προσωπικότητες από τον πολιτικό και τον επιχειρηματικό χώρο έδωσαν το «παρών» στη δεξίωση που παρέθεσε ο Έλληνας εφοπλιστής, με μεσογειακό μενού και άκρως ελληνική μουσική

Η δεξίωση του εφοπλιστή Νίκου Τσάκου σε Ελληνοαμερικανούς γερουσιαστές στο σπίτι του με θέα την Ακρόπολη, δείτε φωτογραφίες
Μαρία Λεμονιά
3 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Έλληνας εφοπλιστής, Νίκος Τσάκος, άνοιξε τις πόρτες της οικίας του με θέα την Ακρόπολη για να υποδεχθεί και να δεξιωθεί Ελληνοαμερικανούς και Αμερικανούς γερουσιαστές που αγαπούν και υποστηρίζουν τη χώρα μας.

Κοντά του είναι κι ο πατέρας του, ο καπετάν - Παναγιώτης, αλλά και τα δύο του παιδιά, ο Παναγιωτης κι η Ελισάβετ.

Όλα «φώναζαν»... Ελλάδα, καθώς το μενού ήταν μεσογειακό, ενώ η μουσική ήταν άκρως ελληνική.

Ανάμεσα στους καλεσμένους είναι ο γερουσιαστής Γκας Μπιλιράκης, η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως με τον σύζυγό της, Δημητρη Λουκά, η Αντιπεριφερειάρχης Αττικής Αλεξάνδρα Πάλλη, ο επιχειρηματίας Βίλλυ Παναγιωτίδης, ο πρόεδρος του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου Γιάννης Σαρακάκης, ο εφοπλιστής Σίμος Παληός, ο πρώην πρωθυπουργός Παναγιώτης Πικραμένος κ.ά.

Δείτε φωτογραφίες

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Ο καπετάν Παναγιώτης Τσάκος με τον Γκας Μπιλιράκη

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Οι Νίκος και Παναγιώτης Τσάκος με τους γερουσιαστές

Η δεξίωση του εφοπλιστή Νίκου Τσάκου σε Ελληνοαμερικανούς γερουσιαστές στο σπίτι του με θέα την Ακρόπολη, δείτε φωτογραφίες
Αλεξάνδρα Πάλλη και Γκας Μπιλιράκης
Η δεξίωση του εφοπλιστή Νίκου Τσάκου σε Ελληνοαμερικανούς γερουσιαστές στο σπίτι του με θέα την Ακρόπολη, δείτε φωτογραφίες
Ο οικοδεσπότης Νίκος Τσάκος στην ομιλία του
Η δεξίωση του εφοπλιστή Νίκου Τσάκου σε Ελληνοαμερικανούς γερουσιαστές στο σπίτι του με θέα την Ακρόπολη, δείτε φωτογραφίες
Βίλλυ Παναγιωτίδης και Όλγα Μπορνόζη
Η δεξίωση του εφοπλιστή Νίκου Τσάκου σε Ελληνοαμερικανούς γερουσιαστές στο σπίτι του με θέα την Ακρόπολη, δείτε φωτογραφίες
Νιόβη Χριστοπουλου και Γιάννης Σαρακάκης
Η δεξίωση του εφοπλιστή Νίκου Τσάκου σε Ελληνοαμερικανούς γερουσιαστές στο σπίτι του με θέα την Ακρόπολη, δείτε φωτογραφίες
O Αντώνης Κοντομίχαλος με την Αλεξάνδρα Μητσάκη
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Η δεξίωση του εφοπλιστή Νίκου Τσάκου σε Ελληνοαμερικανούς γερουσιαστές στο σπίτι του με θέα την Ακρόπολη, δείτε φωτογραφίες
Η Όλγα Μπορνόζη με τον Στέφανο Γκαντόλφο, Director του Columbia Global Center
Η δεξίωση του εφοπλιστή Νίκου Τσάκου σε Ελληνοαμερικανούς γερουσιαστές στο σπίτι του με θέα την Ακρόπολη, δείτε φωτογραφίες
Ο Παναγιώτης Τσάκος (αριστερά)
Η δεξίωση του εφοπλιστή Νίκου Τσάκου σε Ελληνοαμερικανούς γερουσιαστές στο σπίτι του με θέα την Ακρόπολη, δείτε φωτογραφίες
Ο καπετάν Παναγιώτης Τσάκος, η Σοφία Δοξιάδη κι ο Πέτρος Παππάς
Η δεξίωση του εφοπλιστή Νίκου Τσάκου σε Ελληνοαμερικανούς γερουσιαστές στο σπίτι του με θέα την Ακρόπολη, δείτε φωτογραφίες
Η Ελισάβετ Τσάκου με τον παππού της, καπετάν Παναγιώτη Τσάκο
Η δεξίωση του εφοπλιστή Νίκου Τσάκου σε Ελληνοαμερικανούς γερουσιαστές στο σπίτι του με θέα την Ακρόπολη, δείτε φωτογραφίες
Ο Νίκος Τσάκος με το ζεύγος Πατίτσα, τη Μαρία Μενούνος και τον σύζυγό της

Η δεξίωση του εφοπλιστή Νίκου Τσάκου σε Ελληνοαμερικανούς γερουσιαστές στο σπίτι του με θέα την Ακρόπολη, δείτε φωτογραφίες
Η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως με τον Νίκο Τσάκο

Η δεξίωση του εφοπλιστή Νίκου Τσάκου σε Ελληνοαμερικανούς γερουσιαστές στο σπίτι του με θέα την Ακρόπολη, δείτε φωτογραφίες
Ο Σίμος Παληός με τη Νίκη Κεραμέως


Ξεχωριστή στιγμή ήταν κι η εμφάνιση της γνωστής Ελληνοαμερικανίδας παρουσιάστριας, Μαρία Μενούνους. Άμα τη εμφανίσει της, ο Νίκος Τσάκος ειπε χαρακτηριστικά το μικρόφωνο «όλη η Δυτική Ακτή είναι εδώ».

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Μαρία Λεμονιά
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