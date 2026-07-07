Πρεμιέρα για την «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν στο Λονδίνο: Το λαμπερό καστ και τα αποθεωτικά σχόλια, «κινηματογραφική πανδαισία», γράφουν οι κριτικοί
Πρεμιέρα για την «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν στο Λονδίνο: Το λαμπερό καστ και τα αποθεωτικά σχόλια, «κινηματογραφική πανδαισία», γράφουν οι κριτικοί
Οι εμφανίσεις των Ματ Ντέιμον, Ζεντάγια, Αν Χάθαγουεϊ, Τομ Χόλαντ, Ρόμπερτ Πάτινσον, Λουπίτα Νιόνγκο, Σαρλίζ Θερόν και οι πρώτες αντιδράσεις των δημοσιογράφων
Με την αντίστροφη μέτρηση για την κυκλοφορία της «Οδύσσειας» στις αίθουσες να έχει αρχίσει, η κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους, με την υπογραφή του Κρίστοφερ Νόλαν, έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Λονδίνο.
Το βράδυ της Δευτέρας 6 Ιουλίου το λαμπερό καστ, αλλά και πλήθος θαυμαστών βρέθηκαν στο Odeon Luxe Leicester Square. Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης, ο Ματ Ντέιμον, ο Τομ Χόλαντ, η Ζεντάγια, η εγκυμονούσα Αν Χάθαγουεϊ, ο Ρόμπερτ Πάτινσον, η Λουπίτα Νιόνγκο, η Σαρλίζ Θερόν και οι υπόλοιποι ηθοποιοί που συμμετέχουν στην «επική» ταινία «παρέλασαν», κλέβοντας τις εντυπώσεις, και πόζαραν στους φωτογράφους.
Δείτε φωτογραφίες
Το βράδυ της Δευτέρας 6 Ιουλίου το λαμπερό καστ, αλλά και πλήθος θαυμαστών βρέθηκαν στο Odeon Luxe Leicester Square. Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης, ο Ματ Ντέιμον, ο Τομ Χόλαντ, η Ζεντάγια, η εγκυμονούσα Αν Χάθαγουεϊ, ο Ρόμπερτ Πάτινσον, η Λουπίτα Νιόνγκο, η Σαρλίζ Θερόν και οι υπόλοιποι ηθοποιοί που συμμετέχουν στην «επική» ταινία «παρέλασαν», κλέβοντας τις εντυπώσεις, και πόζαραν στους φωτογράφους.
Δείτε φωτογραφίες
Η ταινία ακολουθεί το δεκαετές ταξίδι του Οδυσσέα για την επιστροφή του στην Ιθάκη μετά τον Τρωικό Πόλεμο. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο εμφανίζεται ο Ματ Ντέιμον, ενώ η Αν Χάθαγουεϊ υποδύεται την Πηνελόπη και ο Τομ Χόλαντ τον Τηλέμαχο. Πρόκειται για την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία μυθοπλασίας που έχει γυριστεί εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX και για το 13ο φιλμ του Κρίστοφερ Νόλαν.
Μετά την πρεμιέρα οι πρώτες κριτικές κατέκλυσαν τα social media, με τους χαρακτηρισμούς «κινηματογραφική πανδαισία», «συγκλονιστική», «απόλυτος θρίαμβος» να κυριαρχούν. Η πλειονότητα των κριτικών κάνει λόγο για μια επική εμπειρία που αποτελεί μία από τις κορυφαίες στιγμές στη φιλμογραφία του Βρετανού δημιουργού.
Ο κινηματογραφικός και τηλεοπτικός συντάκτης της Independent, Τζέικομπ Στολγουόρθι, σημείωσε ότι αυτή η ταινία είναι «η μεγαλύτερη του Νόλαν μέχρι σήμερα». «Η ταινία διαθέτει περίπου τριπλάσιο αριθμό εντυπωσιακών σκηνών δράσης σε σχέση με οποιαδήποτε προηγούμενη δουλειά του Νόλαν και καθεμία από αυτές κόβει την ανάσα με τον δικό της τρόπο» έγραψε. «Στην ''Οδύσσεια'', ο Νόλαν αξιοποιεί τις οπτικές ψευδαισθήσεις και τα κινηματογραφικά εφέ με τρόπο που δεν έχουμε ξαναδεί».
The first reactions for #TheOdyssey are mostly raves, with members of the film press praising Christopher Nolan's "spectacular epic" and hailing it as a "crowning cinematic achievement from one of the great filmmakers of our time.”https://t.co/lf2syKxf8f pic.twitter.com/mgHNaqlR92— Variety (@Variety) July 6, 2026
Η Τζαζ Τανγκέι του Variety χαρακτήρισε την ταινία «ένα εκπληκτικό επίτευγμα», ξεχωρίζοντας ιδιαίτερα τις σκηνές των μαχών, τις οποίες περιγράψε ως «συναρπαστικές». Επίσης, στάθηκε ιδιαίτερα στις ερμηνείες του καστ, σημειώνοντας ότι για κάποιους από τους ηθοποιούς πρόκειται ίσως για την καλύτερη δουλειά της καριέρας τους.
Από την άλλη, ο κριτικός του Guardian, Πίτερ Μπράντσο, έγραψε: «Η ''Οδύσσεια'' του Κρίστοφερ Νόλαν είναι μια κολοσσιαία μυθική ιστορία, που πραγματεύεται τη μεταπολεμική απογοήτευση και την απώλεια της αθωότητας, όπως αυτή γίνεται αντιληπτή μέσα από τα μάτια των νεκρών».
Για την Πέρι Νεμίροφ του Collider, η ταινία αποτελεί «μια κινηματογραφική πανδαισία», «μια μεγαλειώδη και καθηλωτική μεταφορά του ομηρικού έπους, που φέρει ξεκάθαρα την προσωπική σφραγίδα του Κρίστοφερ Νόλαν». «Ειλικρινά, είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς οποιονδήποτε άλλο σκηνοθέτη στον κόσμο να μπορεί να μεταφέρει αυτό το έργο στη μεγάλη οθόνη με τέτοια κλίμακα, τέτοιο εύρος και τόση συναισθηματική δύναμη», έγραψε.
«Απόλυτο θρίαμβο» χαρακτήρισε ο κριτικός του Fandango, Έρικ Ντέιβις, την ταινία του Νόλαν, κάνοντας λόγο πράλληλα λόγο για «κορυφαίο κινηματογραφικό επίτευγμα από έναν από τους σπουδαιότερους σκηνοθέτες της εποχής μας». Επίσης, ξεχώρισε τις ερμηνείες των Αν Χάθαγουεϊ, Ματ Ντέιμον και Τομ Χόλαντ, ενώ τόνισε ότι «ο Ρόμπερτ Πάτινσον έκλεψε απόλυτα την παράσταση για μένα», αποκαλώντας την ταινία «το κινηματογραφικό γεγονός που πρέπει οπωσδήποτε να δει κανείς αυτό το καλοκαίρι - και ίσως ολόκληρη τη χρονιά».
Ο Τζόσουα Ρόθκοπφ, κινηματογραφικός συντάκτης των Los Angeles Times, χαρακτήρισε την ταινία «συγκλονιστική», περιγράφοντάς την ως «γήινη, στοιχειωμένη, μεστή, αγγίζοντας εξίσου το χιούμορ και το μεγαλείο», ενώ ο Άαρον Κάουτς του The Hollywood Reporter, σχολίασε ότι «η ''Οδύσσεια'' μας προσφέρει κάτι πρωτόγνωρο: μια ολοκληρωμένη σκηνή τρόμου σε σκηνοθεσία του Κρίστοφερ Νόλαν».
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