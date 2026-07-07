Πρεμιέρα για την «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν στο Λονδίνο: Το λαμπερό καστ και τα αποθεωτικά σχόλια, «κινηματογραφική πανδαισία», γράφουν οι κριτικοί

Τομ Χόλαντ

Σαρλίζ Θερόν

Ρόμπερτ Πάτινσον

Λουπίτα Νιόνγκο

Travis Scott

Μία Γκοθ

Έλιοτ Πέιτζ

Μπένι Σαφντί

Ο Ματ Ντέιμον με τη σύζυγό του και τις κόρες τους

Άαρον Κάουτς του The Hollywood Reporter, σχολίασε ότι «η ''Οδύσσεια'' μας προσφέρει κάτι πρωτόγνωρο: μια ολοκληρωμένη σκηνή τρόμου σε σκηνοθεσία του Κρίστοφερ Νόλαν».

Η ταινία ακολουθεί το δεκαετές ταξίδι του Οδυσσέα για την επιστροφή του στην Ιθάκη μετά τον Τρωικό Πόλεμο. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο εμφανίζεται ο Ματ Ντέιμον, ενώ η Αν Χάθαγουεϊ υποδύεται την Πηνελόπη και ο Τομ Χόλαντ τον Τηλέμαχο. Πρόκειται για την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία μυθοπλασίας που έχει γυριστεί εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX και για το 13ο φιλμ του Κρίστοφερ Νόλαν.Μετά την πρεμιέρα οι πρώτες κριτικές κατέκλυσαν τα social media, με τους χαρακτηρισμούς «κινηματογραφική πανδαισία», «συγκλονιστική», «απόλυτος θρίαμβος» να κυριαρχούν. Η πλειονότητα των κριτικών κάνει λόγο για μια επική εμπειρία που αποτελεί μία από τις κορυφαίες στιγμές στη φιλμογραφία του Βρετανού δημιουργού.Ο κινηματογραφικός και τηλεοπτικός συντάκτης της Independent, Τζέικομπ Στολγουόρθι, σημείωσε ότι αυτή η ταινία είναι «η μεγαλύτερη του Νόλαν μέχρι σήμερα». «Η ταινία διαθέτει περίπου τριπλάσιο αριθμό εντυπωσιακών σκηνών δράσης σε σχέση με οποιαδήποτε προηγούμενη δουλειά του Νόλαν και καθεμία από αυτές κόβει την ανάσα με τον δικό της τρόπο» έγραψε. «Στην ''Οδύσσεια'', ο Νόλαν αξιοποιεί τις οπτικές ψευδαισθήσεις και τα κινηματογραφικά εφέ με τρόπο που δεν έχουμε ξαναδεί».Εξήρε επίσης, την ερμηνεία του Τομ Χόλαντ, χαρακτηρίζοντάς την «την καλύτερη της καριέρας του μέχρι σήμερα», ενώ επαίνεσε και τη Σαμάνθα Μόρτον, η οποία υποδύεται την Κίρκη, λέγοντας ότι «κλέβει την παράσταση στις λίγες σκηνές στις οποίες εμφανίζεται».Η Τζαζ Τανγκέι του Variety χαρακτήρισε την ταινία «ένα εκπληκτικό επίτευγμα», ξεχωρίζοντας ιδιαίτερα τις σκηνές των μαχών, τις οποίες περιγράψε ως «συναρπαστικές». Επίσης, στάθηκε ιδιαίτερα στις ερμηνείες του καστ, σημειώνοντας ότι για κάποιους από τους ηθοποιούς πρόκειται ίσως για την καλύτερη δουλειά της καριέρας τους.Από την άλλη, ο κριτικός του Guardian, Πίτερ Μπράντσο, έγραψε: «Η ''Οδύσσεια'' του Κρίστοφερ Νόλαν είναι μια κολοσσιαία μυθική ιστορία, που πραγματεύεται τη μεταπολεμική απογοήτευση και την απώλεια της αθωότητας, όπως αυτή γίνεται αντιληπτή μέσα από τα μάτια των νεκρών».Για την Πέρι Νεμίροφ του Collider, η ταινία αποτελεί «μια κινηματογραφική πανδαισία», «μια μεγαλειώδη και καθηλωτική μεταφορά του ομηρικού έπους, που φέρει ξεκάθαρα την προσωπική σφραγίδα του Κρίστοφερ Νόλαν». «Ειλικρινά, είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς οποιονδήποτε άλλο σκηνοθέτη στον κόσμο να μπορεί να μεταφέρει αυτό το έργο στη μεγάλη οθόνη με τέτοια κλίμακα, τέτοιο εύρος και τόση συναισθηματική δύναμη», έγραψε.«Απόλυτο θρίαμβο» χαρακτήρισε ο κριτικός του Fandango, Έρικ Ντέιβις, την ταινία του Νόλαν, κάνοντας λόγο πράλληλα λόγο για «κορυφαίο κινηματογραφικό επίτευγμα από έναν από τους σπουδαιότερους σκηνοθέτες της εποχής μας». Επίσης, ξεχώρισε τις ερμηνείες των Αν Χάθαγουεϊ, Ματ Ντέιμον και Τομ Χόλαντ, ενώ τόνισε ότι «ο Ρόμπερτ Πάτινσον έκλεψε απόλυτα την παράσταση για μένα», αποκαλώντας την ταινία «το κινηματογραφικό γεγονός που πρέπει οπωσδήποτε να δει κανείς αυτό το καλοκαίρι - και ίσως ολόκληρη τη χρονιά».Ο Τζόσουα Ρόθκοπφ, κινηματογραφικός συντάκτης των Los Angeles Times, χαρακτήρισε την ταινία «συγκλονιστική», περιγράφοντάς την ως «γήινη, στοιχειωμένη, μεστή, αγγίζοντας εξίσου το χιούμορ και το μεγαλείο», ενώ ο