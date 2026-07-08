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Φωτιά στον Αργυρόμυλο Λάρισας: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, σηκώθηκαν 4 εναέρια
Φωτιά στον Αργυρόμυλο Λάρισας: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, σηκώθηκαν 4 εναέρια
Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 52 πυροσβέστες με 11 οχήματα και 3 ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ
UPD:
Μαίνεται η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα το μεσημέρι της Τετάρτης (8/7) σε αγροτοδασική έκταση στον Αργυρόμυλο Λάρισας.
Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής ενισχύθηκαν και πλέον επιχειρούν 52 πυροσβέστες με 11 οχήματα, 3 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ.
Μέχρι στιγμής, από την πυρκαγιά δεν απειλούνται οικίες ή υποδομές.
Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λάρισας έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.
Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής ενισχύθηκαν και πλέον επιχειρούν 52 πυροσβέστες με 11 οχήματα, 3 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ.
Μέχρι στιγμής, από την πυρκαγιά δεν απειλούνται οικίες ή υποδομές.
Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λάρισας έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.
UPD:
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