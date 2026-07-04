Μια οφειλόμενη απάντηση για την Θράκη

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Όχι αδίκως, όπως διαπίστωσα ανατρέχοντας καθυστερημένα στα πρακτικά της Βουλής, η εντύπωση που άφησε η ελλιπής διατύπωσή μου ήταν ότι όντως αμφισβητώ τον ακριτικό χαρακτήρα της Θράκης.Στα τοπικά μέσα έχω εξηγήσει ότι στην εκφορά του λόγου μου παρέλειψα την λέξη «αποκλειστικά» που αφορούσε στην σχετικότητα της γενικευμένης σε όλο το μήκος της Εγνατίας Οδού αίσθησης του ακριτικού χαρακτήρα κάθε περιοχής καθώς οι περί ων ο λόγος ρυθμίσεις των διοδίων διατρέχουν πολλά σημεία σε όλο το μήκος του άξονα. Μία αίσθηση η οποία μπορεί να υπάρχει δικαίως, αλλά στην πράξη έχει πολλαπλές ανά περίπτωση αποχρώσεις και αιτίες.Ο επιμελής αρθρογράφος ανέτρεξε στο βιογραφικό μου. Θα διαπίστωσε ότι η εμπειρία που μου αναγνωρίζει, συμβαδίζει και με μία ηλικία που επιβάλλει την ωριμότητα του να αναλαμβάνεις την ευθύνη των λαθών σου. Και το έκανα μόλις συνειδητοποίησα ότι δεν επρόκειτο περί παρερμηνείας της διατυπωθείσας σκέψης μου, αλλά περί δικής μου παράλειψης στην εκφορά του λόγου μου, σε μια αποστροφή που δεν αφορούσε στην Θράκη. Κι επίσης, η μακρά μου πορεία στα πολιτικά πράγματα δεν μου επιτρέπει να αφήνω δικά μου λάθη να χρεώνονται στην παράταξη και την κυβέρνηση που υπηρετώ.Από τα περί της εμπειρίας μου έρχομαι λοιπόν στις εμπειρίες μου από την Θράκη:Ως αγρονόμος και τοπογράφος μηχανικός από την Θεσσαλονίκη, έχω εργαστεί στην περιοχή για σημαντικό χρονικό διάστημα και μάλιστα προ δεκαετίας σε πολύ δύσκολη για όλους περίοδο.Χρειάστηκε να επισκεφθώ σπίτια εθνοφρουρών στους Κήπους και να συναλλαχθώ μαζί τους, έχω συνδιαλλαγεί με ανθρώπους σε καφενεία της παραμεθορίου, έχω μπει σε κατοικίες σε μειονοτικά χωριά της Ροδόπης και της Ξάνθης, έχω κάνει συναντήσεις με ανθρώπους του μόχθου στο πιο χαρακτηριστικό σημείο ενός οικισμού, άλλοτε έξω από την εκκλησία, άλλοτε έξω από το τζαμί, είμαι εξοικειωμένος με τις ιδιαιτερότητες του ιδιοκτησιακού για κάθε πληθυσμιακή ομάδα και σήμερα ακόμη, ως μέλος της πολιτικής ηγεσίας του Υποδομών, εργάζομαι για να διασφαλίσω πως θα λειτουργήσουν δρόμοι που δεν θα αποκόψουν τα πομακοχώρια από τα λιγοστά χωράφια των κατοίκων τους στα ξέφωτα των πανέμορφα δασωμένων ορεινών όγκων.Ξέρω λοιπόν πολύ καλά τι σημαίνει Θράκη σε κάθε γωνιά της. Πολλοί στο πολιτικό προσωπικό της, αλλά και συνεργάτες μου την εποχή της εκεί εργασίας μου και απλοί πολίτες που διασταυρώθηκαν μαζί μου, το γνωρίζουν αυτό. Όπως το ξέρουν και όσοι έχουν ακούσει τις συχνές αφηγήσεις μου και τον ανυπόκριτο θαυμασμό μου για τους ανθρώπους που ζουν εκεί, τις ομορφιές της, ακόμη και την κουζίνα της. Πρωτίστως λοιπόν θα αδικούσα τον εαυτό μου εάν είχα αφήσει στο μυαλό μου να τρέχει η άποψη ότι «η Θράκη δεν είναι ακριτική».Δεν θα επεκταθώ στο υπόλοιπο θέμα. Η υπόθεση που αφορά στο θέμα των διοδίων στο πλαίσιο της Σύμβασης Παραχώρησης είναι ανεξάρτητη από τον ακριτικό ή μη χαρακτήρα των περί τον οδικό άξονα περιοχών και γι’ αυτό δεν υπήρξε επίκληση σχετικής αιτιολογίας στις όποιες ρυθμίσεις ίσχυσαν πριν από την ενεργοποίησή της. Η συζήτηση γι’ αυτά έχει πολλαπλές πτυχές.Περιορίζομαι λοιπόν στα παραπάνω που αφορούν θέμα αρχής, Είναι η οφειλόμενη απάντησή μου, όχι μόνο στον αρθρογράφο και το site σας, αλλά κυρίως στην Θράκη και τους ανθρώπους της για τους οποίους τρέφω πάντοτε ανεξάντλητο σεβασμό.