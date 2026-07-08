Απτόητη η γερουσιαστής από την Παραγουάη παρά την έρευνα της γαλλικής δικαιοσύνης: Ο Εμπαπέ δεν ξέρει καν πού πέφτει η χώρα μου, ας βρει δικηγόρο η γαλλική ομοσπονδία ποδοσφαίρου

«Δεν οφείλω καμία συγγνώμη στην Παραγουάη, το έκανα για την Παραγουάη» δήλωσε η Σελέστε Αμαρίγια





Αν και σύμφωνα με γαλλική εφημερίδα «L’Équipe»,







Απευθυνόμενη στη συνέχεια προς τη γαλλική ομοσπονδία ποδοσφαίρου είπε στους ίδιους υψηλούς τόνους «έχω να τους πω βρείτε δικηγόρο. Δεν έχετε καμία βάση για να με μηνύσετε. Πότε μίλησα εγώ για την ομοσπονδία; Πότε μίλησα εγώ για τη Γαλλία».



Η ίδια τοποθετήθηκε και κατά της κυβέρνησης της Παραγουάης που καταδίκασε τις δηλώσεις της για τον Εμπαπέ, λέγοντας χαρακτηριστικά «δεν οφείλω καμία συγγνώμη στην Παραγουάη, το έκανα για την Παραγουάη».



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Η ρατσιστική επίθεση μετά τη νίκη της Γαλλίας Η υπόθεση ξεκίνησε μετά τη νίκη της Γαλλίας επί της Παραγουάης με 1-0 στη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.



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Παράλληλα, τον περιέγραψε ως «ηλίθιο που δεν έχει μάθει καν να γράφει», προσθέτοντας: «Αντί για μητρικό γάλα, θήλαζε καρύδες, και το πιο μορφωμένο πράγμα που έχει ακούσει ποτέ είναι χιμπατζήδες».





Δεν φαίνεται να «ιδρώνει το αυτί» της γερουσιαστή από την Παραγουάη, Σελέστε Αμαρίγια από την έναρξη έρευνας από τη γαλλική δικαιοσύνη για τα ρατσιστικά σχόλια που έκανε σε βάρος του Κιλιάν Εμπαπέ μετά τον αποκλεισμό της εθνικής ομάδας της χώρας της από τη Γαλλία στο Μουντιάλ 2026.Αν και σύμφωνα με γαλλική εφημερίδα «L’Équipe», η Αμαρίγια αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και ενός έτους και πρόστιμο ύψους 45.000 ευρώ , η ίδια όχι μόνο έδειξε να αδιαφορεί γι' αυτό αλλά έκανε και νέα επίθεση τόσο στον Γάλλο επιθετικό όσο και στη γαλλική ομοσπονδία ποδοσφαίρου.«Τι ξέρει ο Εμπαπέ για μένα; Δεν ξέρει καν που είναι η Παραγουάη , ακόμα ψάχνει τον χάρτη να την βρει. Βέβαια και προσβλήθηκα και έχω βάσιμο λόγο να υποβάλω μήνυση κατά του Εμπαπέ» είπε σε δηλώσεις της η Αμαρίγια.Απευθυνόμενη στη συνέχεια προς τηείπε στους ίδιους υψηλούς τόνους «έχω να τους πω βρείτε δικηγόρο. Δεν έχετε καμία βάση για να με μηνύσετε. Πότε μίλησα εγώ για την ομοσπονδία; Πότε μίλησα εγώ για τη Γαλλία».Η ίδια τοποθετήθηκε και κατά της κυβέρνησης της Παραγουάης που καταδίκασε τις δηλώσεις της για τον Εμπαπέ, λέγοντας χαρακτηριστικά «δεν οφείλω καμία συγγνώμη στην Παραγουάη, το έκανα για την Παραγουάη».Η υπόθεση ξεκίνησε μετά τη νίκη της Γαλλίας επί της Παραγουάης με 1-0 στη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.Η Αμαρίγια, μέλος της αντιπολίτευσης στη Γερουσία της Παραγουάης, εξαπέλυσε προσωπική επίθεση κατά του Γάλλου επιθετικού, χαρακτηρίζοντάς τον «αποικιοκρατημένο Καμερουνέζο, που προσποιείται τον Γάλλο, αγανακτισμένο, νεόπλουτο, αλαζόνα και άσχημο».Παράλληλα, τον περιέγραψε ως «ηλίθιο που δεν έχει μάθει καν να γράφει», προσθέτοντας: «Αντί για μητρικό γάλα, θήλαζε καρύδες, και το πιο μορφωμένο πράγμα που έχει ακούσει ποτέ είναι χιμπατζήδες».

Η απάντηση του Μπαπέ Ο αρχηγός της εθνικής Γαλλίας αντέδρασε έντονα στα σχόλια της Παραγουανής πολιτικού, χαρακτηρίζοντάς την «μια αξιοκαταφρόνητη γυναίκα, ανάξια της θέσης της».



«Μέσω της απερισκεψίας και του κραυγαλέου ρατσισμού σας, όλος ο κόσμος έχει ήδη ξεχάσει το ταξίδι και την ιστορική προσπάθεια που έκαναν οι παίκτες σας κατά τη διάρκεια αυτού του Παγκοσμίου Κυπέλλου, μόνο και μόνο για να αντικατασταθούν από μια ανίκανη γυναίκα που δίνει τη χειρότερη δυνατή εικόνα της χώρας της», ανέφερε ο Μπαπέ.







Την έρευνα έχει αναλάβει η εθνική μονάδα για την καταπολέμηση του διαδικτυακού μίσους (PNLH), ενώ η υπόθεση θα διαβιβαστεί στην κεντρική υπηρεσία για την καταπολέμηση εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και εγκλημάτων μίσους (OCLCH).



Η Αμαρίγια ζητά συγγνώμη αλλά απειλεί με προσφυγή στη Δικαιοσύνη Στη συνέχεια, η Σελέστε Αμαρίγια πέρασε στην αντεπίθεση μέσω ανοιχτής επιστολής προς τον Κιλιάν Μπαπέ.



Η γερουσιαστής ανέφερε ότι έχει μετανιώσει «που χρησιμοποίησα τις ίδιες προσβολές που κι εγώ η ίδια δέχομαι επειδή είμαι μιγάδα και Λατινοαμερικανή», ωστόσο απαίτησε συγγνώμη από τον Γάλλο ποδοσφαιριστή για τους χαρακτηρισμούς του.



Η ίδια απείλησε τον Εμπαπέ με «νομικές ενέργειες για έμφυλη βία», τονίζοντας ότι το πρόβλημά της δεν είναι η Γαλλία, αλλά η «αλαζονεία και η περιφρόνηση» που, όπως υποστηρίζει, έδειξε ο ποδοσφαιριστής.



Η Αμαρίγια αναφέρθηκε σε δήλωση του Μπαπέ ότι «αν πρέπει να βάλουμε τα χέρια μας στα σκ@@@, θα το κάνουμε», υποστηρίζοντας: «Δεν είμαστε χαζοί. Καταλάβαμε πολύ καλά ότι τα "σκ@@@" ήταν η ομάδα της Παραγουάης, δηλαδή εμείς όλοι».



«Είμαι γερουσιάστρια και δεν γνωρίζω αν αντιλαμβάνεσαι τη σημασία του αξιώματός μου. Ποιος είσαι εσύ ώστε να με αποκαλείς ανάξια ή αξιοκαταφρόνητη, ενώ δεν με γνωρίζεις καν; Πρόκειται για καθαρή και σκληρή έμφυλη βία. Πολιτική βία εναντίον μιας γυναίκας που έφτασε στη θέση της μέσω της λαϊκής ψήφου», έγραψε.



«Ακριβώς επειδή με περιφρονείς επειδή είμαι γυναίκα, δεν επιτίθεσαι στο χρώμα μου, ούτε στις προσωπικές μου προτιμήσεις. Επιτίθεσαι στην ιδιότητά μου ως γυναίκας και στην πολιτική μου θέση. Ανακάλεσε όσα είπες, τίμησε τη γαλλική σου ιδιότητα του πολίτη και ζήτησέ μου συγγνώμη. Διαφορετικά, θα προχωρήσω σε νομικές ενέργειες για έμφυλη βία», πρόσθεσε.







Διεθνής στήριξη στον Εμπαπέ – Παρέμβαση Μακρόν και ΟΗΕ Μετά τη ρατσιστική επίθεση, πλήθος αντιδράσεων υπέρ του Κιλιάν Μπαπέ καταγράφηκε διεθνώς.



Εκπρόσωπος του ΟΗΕ χαρακτήρισε «απεχθή» τα σχόλια της Παραγουανής γερουσιαστή, σημειώνοντας:



«Τα ρατσιστικά και απάνθρωπα σχόλια που έκανε εναντίον του Γάλλου ποδοσφαιριστή Κιλιάν Μπαπέ η Παραγουανή γερουσιάστρια Σελέστε Αμαρίγια είναι απεχθή.



Τα ρατσιστικά περιστατικά που αναφέρθηκαν κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου αντικατοπτρίζουν ένα ευρύτερο φαινόμενο που επηρεάζει το ποδόσφαιρο και τον αθλητισμό γενικότερα».



Θέση πήρε και ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος έγραψε σε ανάρτησή του στο X:



«Ο Μπαπέ πέτυχε ένα ακόμη γκολ, αυτή τη φορά απέναντι στον ρατσισμό.



Έχει όλη μου τη στήριξη. Όταν τα λόγια μολύνουν, οι αξίες μας απαντούν: αξιοπρέπεια, σεβασμός και αδελφοσύνη».



