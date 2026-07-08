Παράνομο ζευγάρι έγινε viral στην Τουρκία αφού τους έπιασαν σε... στενές επαφές σε πάρκινγκ εμπορικού κέντρου, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Τουρκία Ζευγάρι Κωνσταντινούπολη Εμπορικό κέντρο

Παράνομο ζευγάρι έγινε viral στην Τουρκία αφού τους έπιασαν σε... στενές επαφές σε πάρκινγκ εμπορικού κέντρου, δείτε βίντεο

«Ντροπή, φωνάζω την αστυνομία» φώναζε η γυναίκα που κατέγραψε τη σκηνή

Παράνομο ζευγάρι έγινε viral στην Τουρκία αφού τους έπιασαν σε... στενές επαφές σε πάρκινγκ εμπορικού κέντρου, δείτε βίντεο
23 ΣΧΟΛΙΑ
Μεγάλη συζήτηση έχει προκαλέσει στην Τουρκία το βίντεο από ένα παράνομο ζευγάρι που καταγράφηκε σε πάρκινγκ εμπορικού κέντρου συνοικίας της Κωνσταντινούπολης.

Η γυναίκα που κατέγραψε τις εικόνες φαίνεται να ανοίγει την πόρτα ενός σταθμευμένου αυτοκινήτου σε εμπορικό κέντρο στην συνοικία Καρτάλ ενώ μέσα στο όχημα ήταν ένας άνδρας και μια γυναίκα σε... στενή επαφή.

«Τι κάνετε εδώ; Έρχεται η αστυνομία. Τι κάνετε μέσα στο αυτοκίνητο; Ντροπή σας» ακούγεται να φωνάζει η γυναίκα ενώ παρόμοια αντίδραση έχει και ένας άνδρας που φαίνεται ότι ήταν επίσης αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού το οποίο σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης σημειώθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο.



Το κατά τα φαινόμενα παράνομο ζευγάρι προσπάθησε να φύγει άρον άρον από το πάρκινγκ, με την γυναίκα που κατέγραψε τις σκηνές να επιχειρεί να τους εμποδίσει.

Κάποιοι από τους σχολιαστές του βίντεο καυτηρίασαν το ζευγάρι για όσα έκαναν σε δημόσια θέα, αν και υπήρξαν και αυτοί που επέκριναν τη γυναίκα που κατέγραψε τις σκηνές.
23 ΣΧΟΛΙΑ

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