Περίπου 30.000 άτομα παραμένουν αγνοούμενα στη Βενεζουέλα δύο εβδομάδες μετά τους φονικούς δίδυμους σεισμούς

Δεκάδες χιλιάδες κτίρια έχουν καταστραφεί

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Φόβοι για μολύνσεις και εξάπλωση ασθενειών

«Το πρόβλημα που βλέπουμε να έρχεται είναι οι μολύνσεις που μπορεί να εμφανίσουν ασθενείς οι οποίοι έχουν εκτεθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα στις συνθήκες της καταστροφής», δήλωσε ο Ευγένιο Κόβα, επικεφαλής της μονάδας τραυμάτων στο νοσοκομείο Χοσέ Γκρεγκόριο Ερνάντες στο Καράκας.

«Έχουμε ήδη περάσει μια περίοδο σύνθετων τραυμάτων, που θα συνεχιστούν, αλλά τώρα η κατάσταση περιπλέκεται από τις λοιμώξεις», πρόσθεσε.

Ήδη καταγράφονται αυξημένες αναφορές για προβλήματα υγείας στις πληγείσες περιοχές.

Η ανταποκρίτρια του Al Jazeera, Τερέσα Μπο, μετέδωσε από χώρο φιλοξενίας στη Λα Γκουάιρα ότι υπάρχουν πολλές αναφορές για περιστατικά διάρροιας και άλλων ασθενειών.

«Ζητούν, για παράδειγμα, φορητές τουαλέτες αλλά και βοήθεια από την κυβέρνηση ώστε να οργανωθεί ξανά ο χώρος, να αποφευχθεί ο συνωστισμός και η εξάπλωση ασθενειών», ανέφερε.

Η Βενεζουέλα συνεχίζει να μετρά τις πληγές της μετά τον διπλό σεισμό της 24ης Ιουνίου, με τις αρχές να ανακοινώνουν νέο βαρύτερο απολογισμό θυμάτων.Σύμφωνα με την κυβέρνηση της χώρας, ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται πλέον σε 3.685, ενώ οι τραυματίες φτάνουν τους 16.740. Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός έκανε λόγο για 3.535 θύματα.Παράλληλα, σύμφωνα με τις αναφορές σε ειδική πλατφόρμα που δημιουργήθηκε λίγες ώρες μετά τους σεισμούς, περίπου 30.000 άνθρωποι εξακολουθούν να μην έχουν δώσει ακόμα σημεία ζωής.Επίσημα, οι αρχές δεν έχουν δώσει επίσημη εκτίμηση για τον αριθμό των αγνοουμένων. Ο ΟΗΕ εκτιμά ότι ενδέχεται να φτάνουν ακόμη και τους 50.000, ενώ άλλες πηγές τοποθετούν τον αριθμό πιο κοντά στις 10.000.Η καταστροφή είναι τεράστια, καθώς σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις περίπου 60.000 κτίρια έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταστραφεί.Την ίδια στιγμή, ειδικοί προειδοποιούν για μια νέα υγειονομική κρίση, καθώς χιλιάδες εκτοπισμένοι πολίτες κοιμούνται σε προσωρινά καταφύγια ή σε εξωτερικούς χώρους χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό.Χιλιάδες άνθρωποι παραμένουν με τραύματα που δεν έχουν αντιμετωπιστεί ιατρικά, ενώ αυξάνονται οι φόβοι για εξάπλωση μολυσματικών ασθενειών, με το σύστημα Υγείας της χώρας να δυσκολεύεται να ανταποκριθεί.