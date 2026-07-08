Γυμνή η Σαρλίζ Θερόν πριν την πρεμιέρα της «Οδύσσειας», δείτε φωτογραφίες και βίντεο
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Σαρλίζ Θερόν Οδύσσεια Λονδίνο Παρίσι

Γυμνή η Σαρλίζ Θερόν πριν την πρεμιέρα της «Οδύσσειας», δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Η 50χρονη ηθοποιός υποδύεται την Καλυψώ στην ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν

Γυμνή η Σαρλίζ Θερόν πριν την πρεμιέρα της «Οδύσσειας», δείτε φωτογραφίες και βίντεο
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Στο πετσί του ρόλου της Καλυψούς, της μυθικής θεάς που κράτησε αιχμάλωτο τον Οδυσσέα στην Ωγυγία για επτά χρόνια, φαίνεται ότι έχει μπει για τα καλά η Σαρλίζ Θερόν.

Έτσι ίσως θα μπορούσε να εξηγηθεί η άκρως αποκαλυπτική ανάρτηση που έκανε λίγες ώρες πριν την πρεμιέρα της Οδυσσείας του Κρίστοφερ Νόλαν στο Λονδίνο.

Θέλοντας να... μαγέψει τους εκατομμύρια followers της στο Instagram, η 50χρονη ηθοποιός ανήρτησε μια φωτογραφία της στην οποία είναι γυμνή φορώντας μόνο τα διαμαντένια σκουλαρίκια της.

Γυμνή η Σαρλίζ Θερόν πριν την πρεμιέρα της «Οδύσσειας», δείτε φωτογραφίες και βίντεο


Και μπορεί αυτή να ήταν η πιο αποκαλυπτική φωτογραφία της κινηματογραφικής Καλυψούς, ωστόσο η Σαρλίζ Θερόν εντυπωσίασε με όλες τις στιλιστικές επιλογές της τόσο στο Λονδίνο τη όσο και στο Παρίσι όπου συνεχίστηκαν οι προβολές της Οδύσσειας.



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«Έτσι εμφανίζεσαι στο Λονδίνο» έγραψε στην ανάρτησή για την παρουσία της στη βρετανική πρωτεύουσα.

13 ΣΧΟΛΙΑ

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