Γυμνή η Σαρλίζ Θερόν πριν την πρεμιέρα της «Οδύσσειας», δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Γυμνή η Σαρλίζ Θερόν πριν την πρεμιέρα της «Οδύσσειας», δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Η 50χρονη ηθοποιός υποδύεται την Καλυψώ στην ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν
Στο πετσί του ρόλου της Καλυψούς, της μυθικής θεάς που κράτησε αιχμάλωτο τον Οδυσσέα στην Ωγυγία για επτά χρόνια, φαίνεται ότι έχει μπει για τα καλά η Σαρλίζ Θερόν.
Έτσι ίσως θα μπορούσε να εξηγηθεί η άκρως αποκαλυπτική ανάρτηση που έκανε λίγες ώρες πριν την πρεμιέρα της Οδυσσείας του Κρίστοφερ Νόλαν στο Λονδίνο.
Θέλοντας να... μαγέψει τους εκατομμύρια followers της στο Instagram, η 50χρονη ηθοποιός ανήρτησε μια φωτογραφία της στην οποία είναι γυμνή φορώντας μόνο τα διαμαντένια σκουλαρίκια της.
Και μπορεί αυτή να ήταν η πιο αποκαλυπτική φωτογραφία της κινηματογραφικής Καλυψούς, ωστόσο η Σαρλίζ Θερόν εντυπωσίασε με όλες τις στιλιστικές επιλογές της τόσο στο Λονδίνο τη όσο και στο Παρίσι όπου συνεχίστηκαν οι προβολές της Οδύσσειας.
«Έτσι εμφανίζεσαι στο Λονδίνο» έγραψε στην ανάρτησή για την παρουσία της στη βρετανική πρωτεύουσα.
Έτσι ίσως θα μπορούσε να εξηγηθεί η άκρως αποκαλυπτική ανάρτηση που έκανε λίγες ώρες πριν την πρεμιέρα της Οδυσσείας του Κρίστοφερ Νόλαν στο Λονδίνο.
Θέλοντας να... μαγέψει τους εκατομμύρια followers της στο Instagram, η 50χρονη ηθοποιός ανήρτησε μια φωτογραφία της στην οποία είναι γυμνή φορώντας μόνο τα διαμαντένια σκουλαρίκια της.
Και μπορεί αυτή να ήταν η πιο αποκαλυπτική φωτογραφία της κινηματογραφικής Καλυψούς, ωστόσο η Σαρλίζ Θερόν εντυπωσίασε με όλες τις στιλιστικές επιλογές της τόσο στο Λονδίνο τη όσο και στο Παρίσι όπου συνεχίστηκαν οι προβολές της Οδύσσειας.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
«Έτσι εμφανίζεσαι στο Λονδίνο» έγραψε στην ανάρτησή για την παρουσία της στη βρετανική πρωτεύουσα.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
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