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Γύρισε στην Ουκρανία για να πάρει τα €130.000 για την έκρηξη στο Μονακό και την εκτέλεσαν, το τελευταίο βίντεο και το δωμάτιο με τα αίματα και τα τσεκούρια
ΚΟΣΜΟΣ
Μονακό Έκρηξη Ουκρανία Κίεβο Δολοφονία

Γύρισε στην Ουκρανία για να πάρει τα €130.000 για την έκρηξη στο Μονακό και την εκτέλεσαν, το τελευταίο βίντεο και το δωμάτιο με τα αίματα και τα τσεκούρια

Τα ευρήματα στο υπόγειο ενός εκ των συλληφθέντων που αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο η Αναστασία Μπερεζόφσκα να βασανίστηκε και το τελευταίο βίντεο πριν ενεργοποιήσει τη βόμβα με στόχο τον Ουκρανό ολιγάρχη Βαντίμ Γερμολάεφ

Γύρισε στην Ουκρανία για να πάρει τα €130.000 για την έκρηξη στο Μονακό και την εκτέλεσαν, το τελευταίο βίντεο και το δωμάτιο με τα αίματα και τα τσεκούρια
UPD: 30 ΣΧΟΛΙΑ
Νέες πληροφορίες για το θρίλερ σχετικά με την έκρηξη στο Μονακό και τη γυναίκα που κατηγορήθηκε γι' αυτήν και βρέθηκε δολοφονημένη κοντά στο Κίεβο, έρχονται στη δημοσιότητα.

Σύμφωνα με ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, η Αναστασία Μπερεζόφσκα πυροδότησε τον εκρηκτικό μηχανισμό για να εισπράξει την επικήρυξη των 130.000 ευρώ που φέρεται να υπήρχε για τον Ουκρανό ολιγάρχη, Βαντίμ Γερμολάεφ, ο οποίος τραυματίστηκε από την έκρηξη στο Μονακό.

Η ουκρανική ιστοσελίδα Strana μεταφέρει, μάλιστα, ότι η Μπερεζόφσκα πληρώθηκε 7.000 ευρώ για την έκρηξη και άλλα 4.300 ευρώ για τα έξοδά της, χωρίς να διευκρινίζεται πού κατέληξαν τα υπόλοιπα χρήματα.

Κατά την ίδια πηγή τα χρήματα μεταφέρθηκαν σε πορτοφόλι κρυπτονομισμάτων και τραπεζικούς λογαριασμούς που διέθετε η 39χρονη Ουκρανή.

Η υπηρεσία ασφαλείας του Κιέβου ανακοίνωσε, επίσης, ότι η Μπερεζόφσκα είχε επικοινωνήσει με τους δύο άνδρες που συνελήφθησαν για τη δολοφονία της καθώς «και οι δύο άνδρες έκαναν μεταφορές χρημάτων» προς την 39χρονη.

Οι δύο συλληφθέντες για τη δολοφονία της 39χρονης

Γύρισε στην Ουκρανία για να πάρει τα €130.000 για την έκρηξη στο Μονακό και την εκτέλεσαν, το τελευταίο βίντεο και το δωμάτιο με τα αίματα και τα τσεκούρια
Γύρισε στην Ουκρανία για να πάρει τα €130.000 για την έκρηξη στο Μονακό και την εκτέλεσαν, το τελευταίο βίντεο και το δωμάτιο με τα αίματα και τα τσεκούρια


Ο ένας εκ των δύο συλληφθέντων, ο εν ενεργεία αξιωματικός της Κεντρικής Διεύθυνσης Πληροφοριών του υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας φέρεται να έχει πει ότι ενήργησε μόνος του χωρίς να ενημερώσει την υπηρεσία του.

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Αυτό που δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα είναι το τι συνέβη στο υπόγειο του σπιτιού του πρώην αξιωματικού της αστυνομίας που συνελήφθη για τη δολοφονία της 39χρονη.

Οι εικόνες που καταγράφηκαν και δόθηκαν στη δημοσιότητα αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να πρόκειται για δωμάτιο βασανιστηρίων. Στα πλάνα έχει καταγραφεί ένα στρώμα με κηλίδες από αίμα, δύο τσεκούρια, μια αξίνα, ένας απλωμένος μουσαμάς στο πάτωμα και μια μεγάλη τσάντα.


Το τελευταίο βίντεο με την Μπερεζόφσκα


Σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας που δημοσίευσε η γαλλική ιστοσελίδα L' Actu, εντωμεταξύ, έχουν καταγραφεί εικόνες που φέρονται να είναι οι τελευταίες με την Μπερεζόφσκα λίγο πριν ενεργοποιήσει τη βόμβα με στόχο τον Ουκρανό ολιγάρχη.

Στα πλάνα φαίνεται η 39χρονη Ουκρανή να μπαίνει σε ένα κατάστημα στην γαλλική πόλη Μποζολέ, ακριβώς στα σύνορα με το Μονακό, λίγες ώρες πριν από την έκρηξη και να αγοράζει ένα φορητό φορτιστή τηλεφώνου.

Σύμφωνα με την υπάλληλο του καταστήματος, η γυναίκα «δεν μιλούσε καθόλου Αγγλικά» και δεν προκάλεσε υποψίες καθώς φαινόταν «εντελώς φυσιολογική».

UPD: 30 ΣΧΟΛΙΑ

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