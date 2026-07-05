Ολυμπιακός με τόσα και τέτοια στόπερ…

Πρόκειται για… τουμπάνιασμα ή να περιμένουμε να ανοίξει η πόρτα της εξόδου; Λογική απορία θα έλεγα και δίχως το παραμικρό ίχνος καχυποψίας, για να προλάβω και ορισμένους που προφανώς θα μου πείτε ότι πάω να σκεφτώ κάπως. Απλά αν απομονώσουμε μια προς μια τις προσωπικότητες που αυτή την στιγμή κοσμούν το κέντρο της ερυθρόλευκης άμυνας, θα βρούμε αφορμή κουβέντας. Ρέτσος, Πιρόλα, Κάρμο και πλέον Σμάιλοβιτς.Οι Πειραιώτες με την απόκτηση του τελευταίου έκαναν μια κίνηση πολύ σοβαρή. Και μιλάμε για τέταρτο κεντρικό αμυντικό, αν πρέπει ντε και καλά να φτιάξουμε μια ιεραρχία. Για να είμαι και ειλικρινής, δεν αδικώ τα ρεπορτάζ που είχαν αρχίσει να… εξαφανίζουν τον Σμάιλοβιτς μόλις επέστρεψε ο Κάρμο. Δίκιο είχαν οι συνάδελφοι, σκεπτόμενοι ότι όταν δίνεις ένα ποσό πάνω από 6 εκατομμύρια, ο παίκτης για τον οποίο τα σπαταλάς πρέπει και να παίξει, αλλά και να ανταποκριθεί σε αυτό το ποσό. Δεν νομίζω ότι διαφωνούμε με αυτόν το συλλογισμό. Και ξέρετε και κάτι; Μπορεί να ειπωθούν πολλά. Ότι η σεζόν είναι μεγάλη. Πως μια ομάδα όπως ο Ολυμπιακός πρέπει να είναι πάντα θωρακισμένος. Ότι το Champions League δεν αστειεύεται. Όλα δεκτά. Και ίσως και μια ισχυρή τετράδα να εξασφαλίζει ηρεμία, συνοχή και το να κοιμούνται όλοι ήρεμοι τα βράδια, παραμονές των αγώνων.Στην τελική ας καθίσουμε και να δούμε πως θα είναι και ο Κάρμο και ο Σμάιλοβιτς, γιατί και αυτό μπορεί να ειπωθεί. Όπως και να ‘χει η ουσία είναι μια. Ο Ολυμπιακός έφτιαξε ένα δυνατό καρέ. Αν έρθει ξαφνικά κάποια πρόταση που θα αναγκάσει τους Πειραιώτες να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, για παράδειγμα για τον Πιρόλα, τουλάχιστον θα υπάρχει μια σχετική ηρεμία, μέχρι να παρθούν αποφάσεις. Όμως αυτή την στιγμή που διαβάζετε τούτες τις αράδες, δεν είναι μέλημα να δώσουν παίκτη. Αυτό που προέχει είναι να έχει ο Μεντιλίμπαρ γραμμές γεμάτες και να μπορεί να δουλέψει. Ήδη η προετοιμασία στην Ολλανδία έχει ξεκινήσει, η τετράδα των στόπερ είναι πάρα- πάρα πολύ καλύτερη από πέρυσι και μένει να δούμε τις επόμενες κινήσεις του Ολυμπιακού. Χαφ, επιθετικός και πάει λέγοντας…