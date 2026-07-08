Ο Νίκος Οικονομόπουλος εκνευρίστηκε και πέταξε τα ακουστικά του σε συναυλία του, δείτε βίντεο
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Νίκος Οικονομόπουλος Συναυλία Ακουστικά

Ο Νίκος Οικονομόπουλος εκνευρίστηκε και πέταξε τα ακουστικά του σε συναυλία του, δείτε βίντεο

Κλείσατε και τα μικρόφωνα, πάρτε τα όλα, δεν τα θέλω, είπε ο τραγουδιστής στους μουσικούς του

Ο Νίκος Οικονομόπουλος εκνευρίστηκε και πέταξε τα ακουστικά του σε συναυλία του, δείτε βίντεο
Ιωάννα Μαρίνου
38 ΣΧΟΛΙΑ
Μία σκηνή εκνευρισμού σημειώθηκε κατά τη διάρκεια συναυλίας του Νίκου Οικονομόπουλου, όταν ένα τεχνικό πρόβλημα με τα ακουστικά του, προκάλεσε την αντίδρασή του μπροστά στο κοινό.

Ο καλλιτέχνης ενώ ερμήνευε το τραγούδι «Για κάποιο λόγο», διαπίστωσε δυσλειτουργία στον εξοπλισμό του και, εμφανώς εκνευρισμένος, απευθύνθηκε στους μουσικούς λέγοντας: «Κλείσατε και τα μικρόφωνα. Τα κλείσατε όλα. Πάρτε τα όλα, δεν τα θέλω!».

Στη συνέχεια, αποσύνδεσε τα ακουστικά του και πέταξε ένα τμήμα του εξοπλισμού στο δάπεδο της σκηνής, με τη στιγμή να καταγράφεται σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παρά τον εκνευρισμό του, ο Νίκος Οικονομόπουλος δεν διέκοψε το πρόγραμμά του. Συνέχισε την ερμηνεία του και ολοκλήρωσε την εμφάνισή του, αποσπώντας το χειροκρότημα του κόσμου.

Δείτε το βίντεο

@_sisilen

@Nikos Oikonomopoulos OFFICIAL #oikonomopoulos #fyp

♬ πρωτότυπος ήχος - elenawwa
Ιωάννα Μαρίνου
38 ΣΧΟΛΙΑ

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